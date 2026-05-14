Сегодня 07:31 Встреча Си Цзиньпина и Трампа. США и КНР выступили за перезагрузку международных отношений Си Цзиньпин заявил Трампу, что стабильные отношения КНР и США выгодны всему миру 0 0 0 Мир

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Доме народных собраний заявил, что эскалация напряженности между двумя странами приведет к потерям с обеих сторон. Встреча глав государств состоялась в четверг в рамках официального визита американского президента в КНР.

Стабильные отношения Китая и США выгодны всему миру Си Цзиньпин подчеркнул, что мир заинтересован в стабильности связей между Китаем и Соединенными Штатами. Он отметил, что только совместная работа позволит обеим державам добиться процветания и избежать взаимных экономических и политических ударов. «Стабильные отношения Китая и США выгодны всему миру. Обе стороны должны сотрудничать и быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания, а также проложить путь для правильного взаимодействия крупных держав в новую эпоху», — сказал Си Цзиньпин.

Необходимо избежать «ловушки Фукидида» Особое внимание во время беседы политиков уделили новой модели взаимодействия крупных государств. Китайский председатель заявил о необходимости избежать так называемой «ловушки Фукидида» — ситуации, когда существующий лидер и быстро растущая новая держава вступают в фазу опасного противостояния. Он отметил, что история и народы ждут от Китая и США ответа на вопрос, смогут ли они преодолеть этот рискованный сценарий и построить принципиально иные отношения между великими державами.

2026 год войдет в историю Си Цзиньпин отметил, что мир вступает в эпоху турбулентности. Он описал текущую международную обстановку как полную потрясений и беспрецедентных изменений, которые ускоряются с каждым днем. Также во время переговоров прозвучал тезис о значимости наступающего года. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что 2026 год войдет в историю как знаменательный этап для китайско-американских отношений. «Пусть 2026 год станет историческим и знаменательным годом для китайско-американских отношений», — сказал он. Визит Дональда Трампа в Китай продлится с 13 по 15 мая. Центральное телевидение КНР вело прямую трансляцию начала переговоров. Саммит проходит в Доме народных собраний.