Вскрылась страшная тайна в отношениях Дрисколла и Хегсета FT: у Дрисколла напряженные отношения с Хегсетом из-за амбиций

Напряжение между министром армии США Дэном Дрисколлом и главой Пентагона Питом Хегсетом уже стало одной из самых страшных тайн в Вашингтоне, написала газета Financial Times. В американских политических кругах считают, что источник конфликтов — амбиции Дрисколла, которому прочат кресло министра обороны, если Хегсет лишится поста. Один из бывших высокопоставленных военных сказал FT, что Дрисколл ясно дал понять, что видит себя будущим руководителем Пентагона.

FT отмечает, что министр армии пользуется уважением у военных — во многом благодаря собственному боевому прошлому. Бывшие коллеги описывают его как уверенного в себе, но не заносчивого, решительного и готового идти на риск. Карьера, биография и взлет самого молодого министра армии В 38 лет Дрисколл стал самым молодым министром армии в истории США. Он вырос в военной семье в Северной Каролине: отец служил во Вьетнаме, дед расшифровывал документы во Вторую мировую. В 2009-м Дрисколл отправился в Ирак, демобилизовался в звании старшего лейтенанта, затем поступил в Йельский университет*. Там он познакомился с будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом — сейчас они поддерживают дружескую переписку. После университета Дрисколл попробовал себя в инвестициях и венчурном капитале, безуспешно баллотировался в конгресс, а затем по приглашению Вэнса вошел в команду Дональда Трампа.

Полномочия и амбиции. Реформа армии через частные инвестиции Министр армии курирует огромный блок — бюджет почти в 185 миллиардов долларов, миллион человек личного состава и закупки вооружений. Дрисколл поставил цель ускорить модернизацию армии и реформировать закупки, в том числе активнее привлекая частный капитал и технологический сектор. Визит в Киев. От беспилотников к мирным переговорам Поездку Дрисколла в Киев изначально планировали как визит, посвященный беспилотникам, однако Белый дом дал ему новое поручение — продвигать мирные переговоры. По словам первого замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, Дрисколл — «очень энергичный и внимательный к собеседникам». Однако переговоры в Киеве прошли непросто. Высокопоставленный европейский чиновник рассказал FT, что тон некоторых заявлений американца был тяжелым для восприятия. Когда дипломаты спросили, считают ли США привлечение России к ответственности обязательной частью плана, Дрисколл ушел от прямого ответа и заявил, что в ряде спорных территорий исход фактически предрешен, вопрос лишь в том, сколько жизней стоит попытка изменить ситуацию.

Европейцы обескуражены, украинцы — насторожены FT ранее писала, что на встрече в Киеве, где Дрисколл представлял план США из 28 пунктов, он заявил украинским чиновникам, что пора «заканчивать с этим дерьмом». По словам собеседников, он утверждал, что Украина в крайне тяжелом положении и сейчас лучшее время для мирных договоренностей, добавив, что Трамп хочет мирного решения сейчас. CNN сообщал, что для самого Дрисколла поручение стало неожиданностью: визит в Киев планировался техническим, но Трамп потребовал ускорить переговорный процесс. Министр армии, не имеющий дипломатического опыта, оказался полезен с точки зрения Вашингтона: украинские военные ему доверяют, а сам Трамп, по данным телеканала, давно прислушивается к его оценкам и называет его человеком, который разбирается в беспилотниках. Напряжение с Хегсетом. В администрации обсуждают замену? По информации CNN, именно близость Дрисколла к Белому дому и Вэнсу стала причиной ледяных отношений с главой Пентагона. В окружении Трампа уже несколько месяцев обсуждают возможность замены Хегсета, а передача переговорной миссии Дрисколлу многие восприняли как знак, что терпение Белого дома иссякло. Хегсет, как отмечал телеканал, без координации с администрацией неоднократно замораживал поставки вооружения Киеву и на раннем этапе своего срока фактически снял с повестки вопрос вступления Украины в НАТО. Тем не менее, по словам источников, Дрисколл держал его в курсе переговоров.

Официально — «никаких противоречий» Сам министр армии публично отрицает конфликт — в комментарии The Wall Street Journal он назвал Хегсета «силой добра, меняющей Пентагон к лучшему» и подчеркнул, что считает работу с ним честью. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила, что Хегсет продолжает участвовать в ключевых обсуждениях по национальной безопасности и регулярно докладывает президенту вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.