«Ястребы» США прокололись на доставке еды. Все о теориях заговоров и при чем тут пицца

Много заказов еды на работу и пустые бары возле Пентагона и Белого дома стали предвестниками мировых потрясений. Во всяком случае, в этом уверены поклонники очередной теории заговора, которая очень похожа на правду. Подробности этой таинственной истории — в материале 360ru.

Пицца выдала военных США Конспирологи уверены, что власти Соединенных Штатов заранее знали, когда Израиль собирался начать операцию «Народ как лев». Вечером 12 июня, накануне массированного ракетного удара по Ирану, пиццерии были перегружены заказами на адрес штаб-квартиры Министерства обороны США. Военные явно собирались работать допоздна. Совпадение заметили в соцсетях — аккаунт Pentagon Pizza Report («Индекс пиццы Пентагона») даже опубликовал соответствующий график внезапного всплеска заказов. При этом все данные взяты из открытых источников и легко проверяются. Официально американские власти отрицают причастность к атакам Израиля и свою осведомленность об их подготовке.

Фото: Скриншот со страницы Pentagon Pizza Report в соцсети Х / Соцсети

«Индекс пиццы Пентагона» Однажды летним днем 1990 года владелец вашингтонской пиццерии заметил, что офис ЦРУ заказал доставить необычно много еды. А на следующее утро, 2 августа, Ирак вторгся в Кувейт и тем самым положил начало войне в Персидском заливе. Наблюдательный американец поделился своими выводами с журналистами, и те восприняли это довольно серьезно. Похоже, что накануне важных мировых событий заказы пиццы в заведениях рядом с ЦРУ, ФБР, Пентагоном и Белым домом действительно резко увеличиваются. Сотрудникам ведомств приходится надолго задерживаться, вот и едят на работе. А местные пабы, гей-бары* и ночные клубы, в которых после трудового дня отдыхали чиновники, наоборот, пустуют. Феномен назвали «Индекс пиццы Пентагона». Разумеется, официальные власти США отрицали взаимосвязь политики и колебаний количества потребления итальянского блюда. Однако многие люди уверены в правоте слов корреспондента CNN: «Если хочешь знать, что готовится, — следи за пиццей».

Фото: Salvatore Laporta / Ipa / www.globallookpress.com

Пицце-совпадения Удалось выяснить, что Пентагон увеличивал заказы на пиццу и до того, как это заметили в 90-м. Так произошло, например, в октябре 1983 года, а на следующий день началась «Вспышка ярости» — вторжение армии Соединенных Штатов в Гренаду. В процессе было свергнуто местное правительство, убиты лидер Морис Бишоп и его беременная подруга. То же повторилось в декабре 1989 года в ночь перед тем, как янки ворвались в Панаму. Рейд назвали «Правое дело», и он плохо закончился для главы государства — генерала Мануэля Норьеги. За месяц погибли 234 военнослужащих и около 500 обычных граждан. Американцы потеряли 24 солдата, около 300 были ранены. Пицца появлялась на фоне слушаний об импичменте 42-му президенту США Биллу Клинтону за историю его дружбы с Моникой Левински в Овальном кабинете, а также обсуждения войны в Косово. В апреле прошлого года заказы снова резко выросли: Иран запустил беспилотники в сторону Израиля в ответ на бомбардировку своего консульства в Сирии.

Фото: После ракетного обстрела Израилем иранского консульства в Дамаске, апрель 2024 года. Ammar Safarjalani / www.globallookpress.com

Pizza Principle и Pizzagate «Индекс пиццы Пентагона» не единственная теория заговора, связанная с этим блюдом. Однажды, в 1980 году, житель Нью-Йорка Эрик Брэмо заметил, что с начала 1960-х годов цена одного куска пиццы в забегаловках города в среднем равна стоимости поездки в метро. Поначалу к этому наблюдению отнеслись с юмором, но затем оказалось, что закономерность и вправду есть. Теория получила название Pizza Principle — «Принцип пиццы». Расхождения начались только в 2022 году: после пандемии COVID-19 власти заморозили тарифы проезда в общественном транспорте.

Фото: Rolf Vennenbernd / www.globallookpress.com

Еще одна история называется Pizzagate и берет свои истоки в предвыборной президентской кампании 2016 года. Тогда противники Хиллари Клинтон обвинили политика и ее друзей в связях с тайной организацией педофилов. При чем тут пицца? Все просто: по мнению конспирологов, они держали связь через популярную пиццерию Comet Ping Pong в Вашингтоне. В качестве доказательств указывали на опубликованную на Wikileaks переписку начальника штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты с владельцем заведения. В их сообщениях якобы мелькали подозрительные слова и фразы, а также фотографии в соцсети. Словом, никаких доказательств, но многие верят в «пиццагейт». * Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.