Время на нашей стороне. Путин не спешит с переговорами о мире, а Трамп его поддерживает
Российская сторона не желает идти на уступки и оттягивается время в переговорах по Украине, пишет издание Seznam Zpravy. Россия может позволить себе медленный дипломатический темп, потому что ситуация на фронте складывается для нее удачно.
Позиция России по украинскому конфликту
Усилия президента США Дональда Трампа, направленные на скорейшее завершение вооруженного конфликта, пока не увенчались успехом. Хотя США выступили в роли посредника и смогли привести конфликтующие стороны за стол переговоров, где было достигнуто частичное соглашение о перемирии, путь к миру остается долгим, уверяет автор материала. И это, в определенном смысле, отвечает интересам Владимира Путина.
За последний месяц он ни разу не упомянул о готовности пойти на уступки по любому из своих первоначальных требований. Наоборот, отмечает журналист, похоже, что Владимир Путин сам определяет, в каком темпе будут проходить переговоры.
Путин не принял предложение Украины и США о немедленном 30-дневном перемирии. Он согласился лишь на частичное прекращение огня по энергетическим объектам.
Команда президента Трампа все еще пытается достичь ряда локальных договоренностей о временном прекращении огня. Администрация американского президента уверена, что это должно стать основой для всеобщего прекращения боевых действий и, в конечном счете, привести к миру, который положит конец противостоянию.
Эти очень ограниченные соглашения были в большей степени выгодны России, поскольку вынуждали Украину и хозяина Белого дома, который стремится стать миротворцем, идти на уступки. Однако Путин выдвинул четкие условия, включая ограничения для украинской армии и ее снабжения из-за рубежа. В случае возобновления боевых действий они могли бы поставить Украину в особо уязвимое положение.
Во время текущих переговоров, которые вела администрация Дональда Трампа, желая добиться перемирия на поле боя, Россия не выказала подлинного интереса к реальному перемирию.
Бенджамин Шмитт
аналитик из Пенсильванского университета
По словам представителя Ассоциации по международным вопросам Павла Гавличека, в настоящее время процесс заключения любого договора сопряжен с трудностями.
«Это наводит на мысль, что русские настроены очень прагматично и очень жестко устанавливают условия о том, как далеко и при каких обстоятельствах может зайти процесс. В связи с этим уже на начальном этапе видно, насколько сложны все компромиссы и как сложно их добиваться», — подчеркнул он.
Путин может позволить себе тянуть время
Владимир Путин может позволить себе не торопиться, выигрывая время. Его армия удерживает инициативу и без особых проблем может продолжать боевые действия в течение нескольких месяцев. Более того, с течением времени ситуация на фронте для русских может улучшиться, поскольку крайне маловероятно, что нынешняя администрация США одобрит очередной пакет помощи для Украины.
Хотя европейские страны пытаются предугадать последствия ухода США, им, вероятно, будет трудно справиться с этой задачей самостоятельно.
Безусловно, для России важно укрепление связей с США. Если раньше Вашингтон был основным источником финансирования для Киева, что оказывало давление на Москву, то теперь ситуация изменилась.
Белый дом Дональда Трампа отказался делать какие-либо заявления и давить по-настоящему на путинский Кремль.
Бенджамин Шмитт
аналитик из Пенсильванского университета
Изначально в США рассматривали возможность введения санкций, в первую очередь, в отношении российского энергетического сектора, что могло бы стать ударом по позициям лидера России. Однако вместо этого администрация США поддержала и повторила слова Путина о его стремлении к прекращению вооруженного конфликта и возможности возобновления сотрудничества с Россией.
В адрес Кремля также звучат дружеские слова. США потакают некоторым его условиям, которые категорически отвергает Украина.
Пока Трамп ведет себя в отношении российского президента почти исключительно лояльно. И даже если члены его команды угрожают России ужесточением экономических санкций, всегда найдутся способы, как эти меры смягчить или обойти.
Бенджамин Шмитт
аналитик из Пенсильванского университета
Несмотря на то что переговоры затягиваются и не позволяют Трампу выполнить свое обещание и достичь мира в кратчайшие сроки, президент США продолжает демонстрировать дружественное отношение к России. Он признался, что и сам иногда использует подобную стратегию и уверен в том, что российская сторона заинтересована в прекращении вооруженного конфликта.