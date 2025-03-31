Время на нашей стороне. Путин не спешит с переговорами о мире, а Трамп его поддерживает

Российская сторона не желает идти на уступки и оттягивается время в переговорах по Украине, пишет издание Seznam Zpravy . Россия может позволить себе медленный дипломатический темп, потому что ситуация на фронте складывается для нее удачно.

Позиция России по украинскому конфликту

Усилия президента США Дональда Трампа, направленные на скорейшее завершение вооруженного конфликта, пока не увенчались успехом. Хотя США выступили в роли посредника и смогли привести конфликтующие стороны за стол переговоров, где было достигнуто частичное соглашение о перемирии, путь к миру остается долгим, уверяет автор материала. И это, в определенном смысле, отвечает интересам Владимира Путина.

За последний месяц он ни разу не упомянул о готовности пойти на уступки по любому из своих первоначальных требований. Наоборот, отмечает журналист, похоже, что Владимир Путин сам определяет, в каком темпе будут проходить переговоры.

Путин не принял предложение Украины и США о немедленном 30-дневном перемирии. Он согласился лишь на частичное прекращение огня по энергетическим объектам.

Команда президента Трампа все еще пытается достичь ряда локальных договоренностей о временном прекращении огня. Администрация американского президента уверена, что это должно стать основой для всеобщего прекращения боевых действий и, в конечном счете, привести к миру, который положит конец противостоянию.