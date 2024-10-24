Появление президента Украины Владимира Зеленского в футболке с надписью про «маленькую Россию» стало свидетельством того, что политик начал осознавать собственную агонию. Пока что глава киевского режима просто боится себе в этом признаться, отметил в беседе с 360.ru политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Он отметил, что подобные акции могли как-то повлиять на неизбирательный электорат Зеленского в начале спецоперации. «Но спустя два с чем-то года человек, который создал образ страны-попрошайки в глазах внешних партнеров, который дает пустые обещания и лишил избирателей права влиять на свою судьбу через выборы, может вызывать лишь возмущение у собственного народа», — подчеркнул Киселев. У Зеленского, по его мнению, нет никаких планов, которые можно было бы реализовать. Есть только желание как можно дольше оставаться у власти путем эскалации конфликта. Именно с этой целью украинский президент и устраивает подобные медийные акции: их цель — вызвать жалость у западных партнеров и поднять собственную популярность среди украинцев, которых становится все меньше.

Зеленский в очередной раз подтверждает, что он неплохой комик, артист КВН, но как политический лидер, лидер страны он совершенно некомпетентный. Матвей Киселев политолог

Киселев обратил внимание на то, что глава киевского режима появляется в подобном виде на важных для него самого, политики и страны международных встречах. «Старшие партнеры, безусловно, смотрят на него не как на равного и даже не как на младшего партнера, а как на некого временного несмышленыша, которого можно в любой момент времени сменить», — выразил уверенность эксперт.

Выбор надписи на футболке, сказал он, вызвал определенный резонанс в СМИ, но это говорит лишь о том, что Зеленский ничего, кроме искусства комедии, в своей жизни не изучал. Да еще и плохо знаком с историей своей страны.

Хочется верить, что после окончания специальной военной операции у него будет возможность подтянуть исторические науки. Те займы, о которых регулярно говорит Зеленский, представляя их как то, что способно перевернуть ход конфликта, это лишь новая декламация его беспомощности. Матвей Киселев

Запад за счет американских и европейских налогоплательщиков, отметил политолог, уже пожертвовал в угоду украинскому национализму рекордное количество средств. Но ни к каким поворотам в ситуации на фронте это не привело. В заключение Киселев добавил, что все эти события вызывают естественную усталость у западных партнеров, которые начинают все больше беспокоиться о своих внутренних делах.