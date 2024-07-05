Возвращение Трампа к власти разрушит старый мир. Отношения России и США улучшатся?

Осенью 2024 года американцам предстоит выбрать нового президента. В предвыборной гонке в том числе участвуют действующий лидер страны Джо Байден и предыдущий — Дональд Трамп. Если президентское кресло займет второй, для России это будет настоящим подарком, написала ранее газета Le Figaro. Политолог Данила Гуреев рассказал 360.ru, так ли это и что ждет российско-американские отношения в случае победы Трампа.

Далее — прямая речь.

Трамп — вызов для всего мира

Позиция Дональда Трампа заключается в том, что США должны дистанцироваться от общих глобальных процессов <…> и уйти во внутренние проблемы. Нужно развивать самостоятельно экономику, решать миграционные проблемы. В первую очередь — Америка, нежели чем ее господство, как бы это парадоксально не звучало.

Дональд Трамп — вызов для всего международного сообщества. В первую очередь потому, что отход от американской гегемонистской стабильности приводит к тому, что многие европейские и азиатские государства становятся не то, чтобы брошены на произвол судьбы, [но] они начинут процесс отхода от внешнего, финансового, политического, военного и геополитического покровительства.

Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

Поэтому для многих в Евросоюзе и в ряде стран Юго-Восточной Азии складывается такое ощущение, что приход Трампа изменит все. Под этим ключом все и подается, что приход Трампа — это подарок [Владимиру] Путину, потому что Америка уйдет с международной арены, а Украина останется один на один с Россией. Это позиция стереотипная. Так рассуждает большая часть международного истеблишмента, начиная от средств массовой информации, заканчивая гражданами. Давайте поймем, насколько эта информация является правдивой. Начнем с того, что когда Дональд Трамп был президентом, <…> о внешней политике он не забывал. Тот же самый Афганистан: Трамп не выводил войска из Афганистана. НАТО никуда не девалось. Дональд Трамп также разговаривал с тогдашним президентом Украины [Петром] Порошенко о дальнейших перспективах развития в формате альянса.

Что изменится для России, если Трамп победит на выборах Дональд Трамп — очень специфический персонаж <…> и удивительный кандидат, который не выгоден, с точки зрения международного сообщества, практически никому. Страны Западной Европы его не ждут, потому что это человек, отходящий от их позиции, но, с другой стороны, для России это тоже не самый лучший кандидат.

Фото: IMAGO/Niyi Fote/globallookpress

Когда он станет президентом, это не означает, что США [будут] нашим другом. Трамп также будет продолжать антироссийскую риторику в вопросах Украины. Это сейчас выгодно заманивать избирателей риторикой того, что нужно с Россией налаживать мир. Причем Дональд Трамп всегда подчеркивал, что нужно разговаривать о мире, но он не говорит о том, на каких условиях. Джо Байден и Дональд Трамп — два самых вероятных кандидата на пост президента США. Оба эти случая для России не являются хорошими. <…> Оба плохие. Не нужно думать, что Дональд Трамп для нас станет каким-то союзником и какой-то надеждой на улучшение геополитической ситуации.

Что ждет США при Трампе

Политическая система США выстраивается [по принципу] разграничения — есть Демократическая партия, есть Республиканская партия. Причем Дональд Трамп, как человек, который реально пытается переформатировать американскую геополитическую систему, не вписывается ни в ту, ни в другую концепцию. Откровенно говоря, политическая элита и высшее руководство всех ведомств США не очень-то его ждут.

Фото: Doug Mills/Global Look Press

Вне зависимости от партийности, вне зависимости от личных политических убеждений Трамп - определенный вызов и глобальная угроза для американской политической модели и всей системы. Однако для граждан США это идеальный кандидат. Если вы спросите у большей части американцев, где находится Украина на карте, они вам не покажут, но свои проблемы — здесь есть и сейчас. Если Дональд Трамп сможет баллотироваться на выборы президента, то можно практически со стопроцентной уверенностью говорить, что он на этих выборах победит.