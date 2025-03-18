18 марта 2025 13:12 Вопль против Трампа. Историк объяснил призыв вернуть статую Свободы Франции 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Соединенные Штаты не вернут Франции статую Свободы, подаренную им 140 лет назад. Но в заявлении французского политика о необходимости забрать монумент обратно есть скрытый смысл.

Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что США показали свое презрение ко всем ценностям прошлого, поэтому статуе Свободы пора вернуться домой. Можегов назвал новости о возвращении монумента информационным шумом, в котором при этом хватает символики. Французская и американская революции были очень крепко связаны. «Французы, помогая американским республиканцам, фактически довели свою экономику до коллапса, который стал спусковым крючком Французской революции. Поэтому когда французские революционеры подарили статую Свободы американским революционерам, это стало знаком полного слияния двух идеологий и масонской трансляции», — таким мнением в беседе с 360.ru поделился историк, политолог-международник Владимир Можегов.

Фото: РИА «Новости»

Скрытый смысл Историк назвал связь США и Франции глубокой, исторической и системной. Но теперь американский лидер Дональд Трамп фактически объявил контрреволюцию. «По сути, это революция против либеральной революции, которая победила во Франции. Поэтому сын Глюксманна, этого псевдофилософа, выступает с подобными речами. Это, конечно, с одной стороны шутовство и клоунада, а с другой стороны, в этом можно увидеть очень много смысла и символов», — добавил эксперт. В лице Глюксманна «выплывает» то самое глубинное государство, которое показывает свое раздражение, несогласие и вопль против Трампа. Статуя Свободы давно стала символом США и вряд ли вернется во Францию.

Максимум, что может быть, это какая-то дискуссия в каких-то умных американских политико-философских журналах. Это было бы интересно, но не более того. Не думаю, что статуе что-то угрожает, что она шагнет через океан обратно во Францию. Конечно, смешно думать об этом. Владимир Можегов политолог-международник

Уровень свободы во Франции рухнул Вопрос возвращения статуи Свободы во Францию исключен — это огромные затраты. К тому же, это физически невозможно, заявил 360.ru военный специалист, историк, публицист Александр Широкорад. По его словам, при экс-президенте США Джо Байдене в стране был примерно такой же уровень свободы, как в нынешней Франции.

Сейчас французы терроризированы властями. Любая поддержка России будет означать для человека неприятности, даже если он напишет статью о русской музыке XIX века. Если он что-то выскажет против Украины, его выгонят с работы везде где угодно, вне зависимости от того, журналист он или инженер. Он получит черную метку. Александр Широкорад историк

То же самое касается темы мигрантов во Франции. «На улицах Парижа мигранты порой задирают юбку женщины, а французы в ужасе разбегаются. Известен случай, когда где-то продавали хорошие свежие круассаны, подошли арабы, стали отбирать. Подошли четверо каких-то мужиков, отбили эти круассаны и отдали французам. Естественно, выяснилось, что это русские люди были», — рассказал Широкорад.

Фото: РИА «Новости»

Благодаря реформам Трампа США в разы превзойдут Францию по уровню свободы, подчеркнул специалист. «Чья бы коровушка мычала», — заключил он. Сами США отвергли запрос Глюксманна о возвращении статуи Свободы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она напомнила о роли Соединенных Штатов в антигитлеровской коалиции и отметила, что именно благодаря американской стороне жители Франции не говорят по-немецки.