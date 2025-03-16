Франция подарила американцам Статую Свободы в качестве символа демократии. Но современные власти США показали свое презрение ко всем ценностям прошлого, а значит монументу пора вернуться домой. Как сообщила радиостанция France 24 , с таким заявлением выступил депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн.

Он подчеркнул, что американцы «встали на сторону тиранов» отказавшись от всех демократических ценностей.

«Верните нам Статую Свободы. Очевидно, что вы презираете все, что она символизирует», — заявил Глюксманн.

Евродепутат добавил, что если американские власти массово увольняют исследователей, ученых и людей, которые своими идеями и стремлением к инновациям вносили свой вклад в развитие страны, то Франция рада их принять.

Глюксманн отметил, что европейские политики обязаны дать жесткий отпор появившемуся в их странах «фан-клубам Трампа и Маска», чтобы не допустить повторения ошибок американцев.

В начале марта президент США Дональд Трамп обвинил страны Евросоюза в лицемерии. Он пояснил, что они не прекратили покупать российские энергоносители и потратили на них больше, чем на поддержку Украины, которой ЕС пообещал оказывать помощь.