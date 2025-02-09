«Спящий пророк» предсказал пожары в Калифорнии и переселение в Сибирь

Эдгара Кейси называли «спящим пророком», потому что свои предсказания он делал в трансе. Свой дар он получил после сотрясения мозга, которое ему устроил отец. Предсказания Кейси сбываются века спустя с поразительной точностью.

«Земля умрет»

Мальчик начал слышать голоса и научился самостоятельно впадать в транс, в котором он рассказывал родным и близким о болезнях и лекарствах от них. Его рекомендации и предсказания сбывались на 90%. Также он делал предсказания о конкретных людях и о мире в целом. Одним из самых громких предсказаний стало пророчество 1925 года.

«Америка поплатится за свою расточительность. Придет время, когда земля умрет и не будет давать плоды», — предрекал Кейси и в 2008 году наступил Черный вторник, США и Европу накрыла депрессия.

В 1930 году Кейси опубликовал новое пророчество.

«Передышка будет недолгой. Затем — снова годы смерти. Но человечество переживет и это», — предрек «спящий пророк».

Эти слова предзнаменовали Вторую мировую войну. Предсказание Кейси о «двух полюсах» предрекали 1991 год и распад Советского Союза.