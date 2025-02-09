«Спящий пророк» предсказал пожары в Калифорнии и переселение в Сибирь
Эдгара Кейси называли «спящим пророком», потому что свои предсказания он делал в трансе. Свой дар он получил после сотрясения мозга, которое ему устроил отец. Предсказания Кейси сбываются века спустя с поразительной точностью.
«Земля умрет»
Мальчик начал слышать голоса и научился самостоятельно впадать в транс, в котором он рассказывал родным и близким о болезнях и лекарствах от них. Его рекомендации и предсказания сбывались на 90%. Также он делал предсказания о конкретных людях и о мире в целом. Одним из самых громких предсказаний стало пророчество 1925 года.
«Америка поплатится за свою расточительность. Придет время, когда земля умрет и не будет давать плоды», — предрекал Кейси и в 2008 году наступил Черный вторник, США и Европу накрыла депрессия.
В 1930 году Кейси опубликовал новое пророчество.
«Передышка будет недолгой. Затем — снова годы смерти. Но человечество переживет и это», — предрек «спящий пророк».
Эти слова предзнаменовали Вторую мировую войну. Предсказание Кейси о «двух полюсах» предрекали 1991 год и распад Советского Союза.
«Придется привыкать»
Кейси предсказывал и природные катастрофы, например, пробуждение вулканов на Гавайских островах, из-за которого Калифорнийское побережье исчезнет навсегда.
«Огонь пожрет те берега. Затем они навсегда скроются под водой», — предупреждал Кейси в середине XX века.
Мощный пожар уже бушевал в Калифорнии в январе 2025 года, его назвали одним из самых разрушительных в истории региона. И хоть с причиной «спящий пророк» не угадал, но само стихийное бедствие он все же увидел.
Одно из последних пророчеств Кейси выглядит как апокалипсис. Он заявил, что «быстрое таяние льдов» приведет к кардинальным изменениям очертаний. Первой пострадает Америка, но у нее будет шанс спастись. По его словам, руку помощи протянет России, к тому времени две страны смогут наладить отношения.
Менее всего от надвигающихся вод мирового океана пострадает «Сибирь», так он назвал страну.
«Тем, кто жил в тепле, придется привыкать к более суровому климату Севера. Но выбора у них не будет», — сказал предсказатель.
После столь масштабных потрясений Россия принесет в мир «совершенно новое учение», заявил Кейси. По словам пророка, это учение станет основой для мирного существования в новых реалиях.