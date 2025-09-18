Война как точка невозврата. Трамп объявил «Антифа» террористами в США и рискует всем

После убийства политического активиста Чарли Кирка американские власти задумались о том, чтобы объявить движение «Антифа» террористической организацией. Трамп уже отметился громким заявлением на этот счет. Однако на самом деле борьба с движением и ярлык террористов для сторонников этой идеологии может быть крайне опасным для американских властей.

Как связан убийца Кирка и «Антифа» Крупный скандал вокруг«Антифа» разгорелся в США после того, как пресса назвала убийцу Кирка — Тайлера Робинсона — сторонником этого движения. Доказательством послужило то, что на гильзах около места убийства были выгравированы слова: «Эй, фашист! Лови!». Обозреватель газеты Spectator Джозеф Морено допустил, что американское руководство в будущем запретит «Антифу» и признает ее террористической организацией. «В ответ на резонансное преступление американский Конгресс и телевизионные комментаторы вновь призвали объявить упомянутую группировку „внутренней террористической организацией“. Но вряд ли это даст результат», — предположил он.

Фото: Utah Governor’s Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И с прогнозом не промахнулся: президент США действительно заявил, что признает американское движение антифашистов «Антифа» террористическим. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. «Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю „Антифа“, больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», — подчеркнул он. Также республиканец пригрозил расследованиями тем, кто финансирует это движение.

Подводные камни запрета Но сказать, как известно, проще, чем сделать. И на самом деле запрещать властям США иностранные группировки гораздо удобнее, отметил Морено. Так, им могут заморозить банковские счета и ограничить въезд. Также американские разведывательные службы получают полную свободу действий — им могут позволить даже вести за активистами организаций неограниченное наблюдение, нарушая права на неприкосновенность частной жизни. Но с «Антифа» есть проблема: она является внутренним движением, и его отдельные сторонники уже и так подпадают под действие федеральных и региональных законов.

Интересно «Антифа» представляет содружество автономных ячеек, призывающих бороться с расизмом и фашизмом во всех его проявлениях. У движения есть адепты во всем мире, но базируется структура именно в США. Экс-директор ФБР Кристофер Рэй отмечал, что группировка представляет собой «скорее идеологию, чем организацию». Действуют сторонники движения тайно, общаются в даркнете. Благодаря скрытности и отсутствию официальной иерархии борьба с «Антифа» стала сложной задачей.

По этой причине их можно привлечь к уголовной ответственности за акты насилия, запугивания и другую деятельность, которая может быть инкриминирована как террористическая. Федеральные законы также запрещают поддерживать любые организации или частные лица, связанные с терроризмом. Так что признание их террористами на официальном уровне на самом деле никаких новых инструментов борьбы властям не даст, зато привлечет ненужное внимание прессы, пояснил обозреватель. Тут же журналист задался вопросом, может ли новый статус «Антифа» убрать юридические препятствия и помочь в теории быстрее отслеживать сторонников идеологии. Если ответ на него будет положительным, то, по сути, у правоохранителей США появиться право следить за рядовыми американцами без ордера.

Это фактически лишит законопослушных людей их конституционного право на защиту частной жизни. И, как только власти пересекут черту, пути назад уже не будет. Джозеф Морено

По убеждению автора материала, даже без признания «Антифа» террористической организацией у страны было множество рычагов для противодействия радикалам. Например, ФБР и другим структурам можно было перераспределить свои ресурсы для выявления и внедрения агентуры в ячейки. Другой путь — более активно действовать в даркнете, накрывать потоки финансирования. В то же время аналитик признал, что войну с «Антифа» Соединенным Штатам «придется вести вдолгую».