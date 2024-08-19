19 августа 2024 01:27 Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне? Политолог Журавлев назвал фикцией призыв в армию Хорватии за службу в 2 месяца 0 0 0 Фото: Википедия Мир

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Хорватия стала первой из стран-преемниц Югославии, кто объявил о возвращении обязательной военной службы. Новый призыв начнется с 1 января 2025 года. Министр обороны страны Иван Анушич объяснил решение начавшейся на Балканах гонкой вооружений и усилением напряженности в Европе. Зачем пережившей четырехлетнюю войну и вступившей в НАТО Хорватии собственная армия — в материале 360.ru.

Как появилась армия Хорватии

Официальной датой создания Вооруженнных сил Хорватии считается 3 ноября 1991 года. К этому времени страна уже пять месяцев как объявила о своей независимости и выходе из состава Югославии и пыталась справиться с беспорядками, перерастающими в в боевые действия, сербского населения.

Фото: Википедия

Появившиеся Вооруженные силы Хорватии на протяжении следующих четырех лет при поддержке стран НАТО и вооруженных отрядов из Боснии сражались с Югославской народной армией.

В ходе операции «Буря» объединившие силы ликвидировали созданную на территории Хорватии Республику Сербская Краина. А после подписания Эрдутских и Дейтонских соглашений в состав страны вернулась Восточная Славония.

Фото: Википедия

До 1999 года общая численность хорватских войск насчитывала от 190 до 220 тысяч человек. С наступлением нового века количество военных непрерывно снижалось. В 2008 году власти республики объявили об отмене воинского призыва и переходе на контрактную армию. Через год Хорватия стала членом НАТО. По данным на 2020 год численность Вооруженных сил страны составляла 15,6 тысячи человек.

Хорватской армии вернули призыв

Объявление о возвращении обязательной военной службы по призыву с 1 января 2025 года сделал министр обороны Хорватии Иван Анушич в эфире общенационального телеканала RTL.

Глава ведомства заявил, что это необходимый шаг на фоне усиления напряженности в Европе, а также наращивании военной мощи в других странах Балканского полуострова. Анушич подчеркнул, что договорился с министром финансов об увеличении вложений в оборону и улучшении зарплат военным всех уровней от солдат до офицерского состава.

Фото: Википедия

«Мы поговорили с министром финансов и пришли к выводу, что в модернизации и оснащении вооруженных сил нет места для экономии. Это позиция правительства, так как обстоятельства, в которых мы находимся с точки зрения безопасности, не позволяют экономить», — заявил министр обороны Хорватии. Самым необычным в словах Анушича стал срок службы призывников — всего два месяца. Станут ли его увеличивать в дальнейшем министр не уточнил.

Какие еще страны Европы задумались о призывной армии?

Латвия последней из стран Балтии вернулась к призывной армии в этом году. По инициативе министерства обороны молодых людей от 18 до 27 лет в январе и июле отправляют на военную службу на 10 месяцев.

Фото: Pixabay

При этом им предоставляют выбор по месту будущей службы: войска национальной обороны, в составе национальной гвардии, учеба на высших командирских курсах или альтернативная служба в учреждениях МВД, здравоохранения или социального обеспечения.

Каждый призывник получает по 400 евро в месяц на личные нужды, а также обеспечивается бесплатным питанием, проживанием и спортивной инфраструктурой.

Власти Италии рассматривают возможность введения обязательных военных сборов для мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

Соседствующая с Хорватией Сербия также задумалась о возвращении призыва на армейскую службу еще в начале 2024 года. Министерство обороны обратилось к президенту страны Александру Вучичу с предложением об отправке на срочную службу молодых мужчин на срок до четырех месяцев.

Фото: Pixabay

Среди стран Евросоюза срочная служба существует в Финляндии, Австрии, Швеции, Греции и Дании. В не входящей в ЕС Норвегии на воинскую службу призывают как мужчин, так и женщин. Также призыв действует в Швейцарии.

Бессмысленное решение Хорватии

Инициатива властей Хорватии создать призывную армию — это исключительно политическое решение, потому что за два месяца службы особых навыков привить не удастся никому. Таким мнением с 360.ru поделился директор и научный руководитель института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «Никакого резерва Хорватия таким способом не создаст. Практического смысла в этом решении нет, но есть политический, продемонстрировать, что страна готова ко всему», — заявил эксперт.

Усомнился политолог и в реализации давней инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании единых Вооруженных сил Евросоюза.

Реализация потребует столько денег, сил и времени, сколько сейчас у ЕС просто нет. Нужны же не только солдаты, но и оружие. Национальные армии европейских стран очень маленькие. Даже если их механически объединить друг с другом и сказать, что это и есть европейская армия, затрат больших не потребуется, Но тогда это будет хорошая вещь для анекдотов. Дмитрий Журавлев Директор и научный руководитель института региональных проблем, политолог

Политолог добавил, что создание армии требует огромного количества денег. Европа, которая в последнее время живет и так не очень хорошо, вряд ли готова жить еще хуже. Тем более налогоплательщикам не понравится, что к ним в карман снова залезут. Но больше финансирования взять негде.

Оценивая желание других европейских стран вернуть призывную армию, Журавлев назвал имитацией, если они пойдут по хорватскому пути. Он не исключил, что это всего-лишь подготовка к вероятной победе на президентских выборах в США Дональда Трампа, который еще во время первого срока призвал страны Европы увеличить финансирование своих войск. Теперь они этим занимаются, принципиально ничего не меняя.