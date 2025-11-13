Сегодня 11:18 «Вместо процветающих городов — пустота». Финны обеднели без туристов из России Lenta.ru: Финляндия ежедневно теряет миллион евро без российских туристов 0 0 0 Фото: Marc Schmerbeck/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Мир

Финляндия

Туризм

Международные отношения

Европа

Россия

Кризис

Два года назад Финляндия закрыла 1300-километровую границу с Россией. Это решение нанесло серьезный удар по экономике приграничных районов. Теперь Восточная Финляндия ежедневно терпит огромные убытки. Семьи не могут воссоединиться, а общественные активисты безуспешно требуют от властей открыть пешеходные погранпереходы.

Восточная Финляндия включает регионы: Северную Карелию, Северное Саво, Южное Саво, Южную Карелию и Кюменлааксо. В ноябре 2023 года правительство закрыло границу с Россией из-за миграционного кризиса, который, по мнению властей, мог способствовать росту международной преступности. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов полагает, что антироссийская политика Финляндии поставила страну в трудное положение, поскольку привела к утрате туристов, сообщила Lenta.ru.

Вместо процветающих городов, которые были переполнены туристами, привлекательными кафе, ресторанами и загородными домами, в настоящий момент — пустота. Александр Степанов

Туристические компании Восточной Финляндии переживают трудные времена, написал Bloomberg. В частности, город Иматра в Южной Карелии, лишившись российских путешественников, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. «У русских туристов много денег, они любят применять их везде, где это возможно. Я думаю, что финны — полные идиоты, если не используют это в своих интересах», — заявила жительница Финляндии.

Фото: Siepmann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Аэропорт Лаппеенранты тоже пострадал. До 2014 года из Петербурга сюда прилетало больше половины всех пассажиров. Теперь у аэропорта осталось только одно регулярное направление — Милан. Раз в неделю туда летал Ryanair. Последний рейс был 23 октября 2025 года. Директор по маркетингу и туризму Иматры Яакко Яппинен создает новую стратегию развития города. Она направлена на компенсацию потери доходов от турпотока из России. Муниципалитет привлекает путешественников, подчеркивая красоту природы и возможности для велосипедных прогулок.

Российские деньги были легкими, но они оставили нам слишком много услуг, которые больше не нужны. Легкие деньги ушли. Яакко Яппинен директор по маркетингу и туризму Иматры

Туристов из других регионов Европы, в том числе из Германии, приглашают провести отпуск в Финляндии. Тем не менее, чартерные рейсы в Савонлинну были отменены из-за недостаточного интереса со стороны путешественников. Как отметил генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, для стран Центральной Европы это слишком далеко. Турэксперт сомневается, что Финляндия сможет найти замену российским туристам. Он считает, что многие граждане России, помня о напряженных отношениях между странами в последние годы, могут задуматься, стоит ли им снова посещать Финляндию даже после открытия границы.