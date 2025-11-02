Нефтяные игры Трампа. Венесуэла под прицелом, Нигерии приготовиться: кто следующий в списке военной интервенции США?

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможной атаке на Нигерию. Поводом стали многочисленные убийства христиан в африканской стране. Американское Министерство войны выразило готовность уничтожить местных исламских террористов, а в Нигерии заявление Трампа назвали не имеющим ничего общего с реальностью. Что происходит — в материале 360.ru.

Обвинения Трампа в адрес Нигерии

Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и поручил Пентагону готовиться к возможной атаке на африканскую страну.

«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну, чтобы стереть в порошок исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства <… > Если мы нападем, то это будет жестко, быстро и ловко», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что американские военные готовятся к действиям против Нигерии: преступления против христиан необходимо прекратить.

«Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — заявил министр войны.

Эксперты предполагают, что Трамп ищет формальный предлог вторгнуться в страну, богатую залежами нефти.