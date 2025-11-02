Нефтяные игры Трампа. Венесуэла под прицелом, Нигерии приготовиться: кто следующий в списке военной интервенции США?
Политолог Дудаков: США пока лишь формально пригрозили Нигерии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможной атаке на Нигерию. Поводом стали многочисленные убийства христиан в африканской стране. Американское Министерство войны выразило готовность уничтожить местных исламских террористов, а в Нигерии заявление Трампа назвали не имеющим ничего общего с реальностью. Что происходит — в материале 360.ru.
Обвинения Трампа в адрес Нигерии
Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и поручил Пентагону готовиться к возможной атаке на африканскую страну.
«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну, чтобы стереть в порошок исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства <… > Если мы нападем, то это будет жестко, быстро и ловко», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что американские военные готовятся к действиям против Нигерии: преступления против христиан необходимо прекратить.
«Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — заявил министр войны.
Эксперты предполагают, что Трамп ищет формальный предлог вторгнуться в страну, богатую залежами нефти.
Как отреагировали в Нигерии на слова Трампа
Нигерийские власти приняли к сведению заявления Трампа о массовых убийствах христиан, но они не имеют никакого отношения к реальности.
«Нигерийцы всех вероисповеданий давно вместе мирно живут, работают и молятся», — сказал представитель МИД страны Кимиби Эбиенфа, чьи слова привело издание Daily Post.
По словам дипломата, президент Бола Тинубу и правительство привержены борьбе с терроризмом, защите жизни и прав населения и укреплению гармоничных межконфессиональных отношений.
Глава нигерийского МИД Юсуф Туггар указал, что жителям страны не грозит геноцид.
Во избежание сомнений и из уважения ко всем жертвам и выжившим во время подобных беспрецедентных и ужасных преступлений против человечности по всему миру взглянем на данные, которые показывают: в Нигерии нет и никогда не было геноцида.
Юсуф Туггар
глава МИД Нигерии
Нигерия борется с экстремистами, которых подпитывают интересы сил, добивающихся раскола в странах Западной Африки и Сахалея.
Тинубу и Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов, сообщил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала в сети X.
Формальная угроза
Пока американцы говорят лишь о формальной угрозе в отношении Нигерии, заявил 360.ru политолог, американист Малек Дудаков.
«Если США действительно начнут оказывать значимое давление на эту страну, то для начала они могут перекрыть внешние транши и все остальное, прежде чем речь может зайти о какой-либо потенциальной интервенции», — сказал эксперт.
Он считает, что вопрос нефти не играет серьезную роль — в Нигерии и так активно работают американские компании.
Речь идет о том, что активно работает евангелическое лобби, оно тесно связано с Республиканской партией и нынешней администрацией в Белом доме. Евангелисты активно распространяют свое влияние в Африке, особенно в Нигерии. Они действительно призывают Трампа помочь, действительно сложная ситуация, мы видим постоянные нападения на церкви в Нигерии, постоянную резню христиан. Эта проблема есть, и она серьезная.
Малек Дудаков
политолог
Однако Трамп не уделяет большого внимание резне христиан, например в Сирии, потому что там находятся под ударом не евангелисты.
«Можно в какой-то степени уличать Трампа в двойных стандартах. Точно так же он не говорит ничего о преследовании Украинской православной церкви, потому что это не евангелисты, которые подвергаются преследованию. Это нужно рассматривать именно в религиозном ключе поддержки евангелических протестантских движений, которые являются ядерным электоратом Республиканской партии и лоббируют свои интересы в других странах», — заключил Дудаков.