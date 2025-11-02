Глава Пентагона рассказал о подготовке к действиям против Нигерии

Пентагон готовится к возможным боевым действиям в Нигерии после распоряжения президента Дональда Трампа. Руководитель ведомства, Пит Хегсет, написал в соцсети X , что поручил подготовить вооруженные силы к действиям с целью уничтожения террористов, которые, по утверждению американской стороны, совершали нападения на христианское население.

Ранее Трамп распорядился, чтобы Пентагон подготовил план возможных операций против группировок в Нигерии, и обратился к конгрессу с просьбой изучить сообщения о массовых убийствах христиан. Белый дом также присвоил Нигерии статус страны, вызывающей особую обеспокоенность, говорится в публикациях американских СМИ и постах президента в соцсетях.

Власти Нигерии отвергли эти заявления и заявили, что информация о массовом уничтожении христиан не отражает реальную ситуацию с безопасностью в стране. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, один из американских сенаторов, Тед Круз, обвинил нигерийское правительство в потворстве насилию и в своем посте отметил, что с 2009 года радикальные формирования убили около 50 тысяч христиан.

США готовят военные варианты и публично требуют от Нигерии действий по защите религиозных общин, а Найроби официально опровергает масштабность обвинений и ставит под сомнение приведенные в Вашингтоне оценки.