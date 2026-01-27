Советская провидица, писательница и целительница Джуна Давиташвили еще при жизни предсказала, что середина 2020-х станет переломным моментом для человечества. Что она говорила о судьбе России и мира?

Экономический кризис из-за внешних врагов По словам Джуны, она обладала не только целительским даром, но и предвидением. Вплоть до своей смерти в 2015 году она вела записи и предсказывала, что произойдет в дальнейшем, но без привязки к датам. Экстрасенс предупреждала, что Россия столкнется с экономическим кризисом, когда люди вспомнят про советский дефицит. Она обвиняла в этом внешние силы, а не власти страны. На тот момент Запад уже второй год вводил антироссийские санкции. «Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить», — поясняла она.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, голода и нищеты не будет, так как власти проведут реформы, нейтрализующие внешнее давление. Простые люди, верящие в свою страну, легче переживут трудности, чем олигархи. Также Джуна советовала россиянам стать более гибкими, готовиться к переменам, меняя свой образ жизни и осваивая новые профессии, а также создавать финансовые резервы. По ее словам, надо стремиться к духовному развитию, а не к материальному потреблению. Все вернется Джуна предупреждала, что ближайшие государства постараются ослабить Россию, но безуспешно. «Но получится полностью наоборот. Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем», — утверждала провидица. По словам людей из ее близкого окружения, Джуна часто повторяла фразу «все, что принадлежало нам, к нам вернется». Пугающее для ряда стран предсказание уже начало сбываться — Россия приросла новыми регионами, а в начале 2026 года в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры с участием делегатов из России, США и Украины.

Фото: РИА «Новости»

О миссии России и мировой войне Провидица предупреждала, что наиболее тяжелые годы придутся на период с 2020 по 2025-й. При этом уточняла, что все новое рождается в муках, а кризис не всегда означает катастрофу. Его следует воспринимать как возможность стать намного сильнее. «России придется отстаивать свои интересы. Будут помыкать. Забудут, что этого делать нельзя. Но Россия напомнит», — подчеркивала она. При этом Джуна отмечала, что глобальной войны не случится, а мир сохранится, если Россия будет помнить о своей миссии на планете. Противостояние России и США Ясновидящая предрекала, что Москву и Вашингтон ожидает новое противостояние в период с 2022 по 2025 годы. По ее словам, это будет «война без крови», хотя и с тяжелыми потерями.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

С одной стороны, России не по пути с США, а с другой мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире. Запад не сможет сломать Россию, а отношения Москвы и Вашингтона со временем улучшатся.

Мировые катаклизмы Джуна, в отличие от других предсказателей, не запугивала людей ужасными стихийными бедствиями. Она говорила, что ничего серьезного произойти не должно. Ледники продолжат таять, пожары и наводнения будут происходить, но человечество успеет защититься от их последствий.

Что ожидает Россию Джуна предрекала, что в ближайшие годы в России начнется процесс становления мощного и процветающего государства. Страна сможет выйти из кризиса, а ее люди, вспомнят, кто они есть и к чему призваны свыше. Россия усилится и выйдет на новый уровень на международной арене. Главное помнить, что величие куется тяжело, но иначе и быть не может.