Сегодня 15:44 «Ваш звонок очень важен для нас». Мнение Европы никого больше не интересует 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Накануне посол Израиля в Германии Рон Просор в эфире второго немецкого телеканала ZDF прокомментировал слова канцлера Фридриха Мерца, ранее осудившего действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Честно говоря, я больше не понимаю, что израильская армия сейчас делает в секторе Газа. Страдания гражданского населения в таких масштабах, как это происходит в последние дни, больше не могут быть оправданы борьбой с ХАМАС», — заявил бундесканцлер несколькими днями ранее. В ответ на это Просор произнес: «Когда Фридрих Мерц высказывает критику в адрес Израиля, мы очень внимательно слушаем, потому что он — друг».

Фото: РИА «Новости»

Надо хоть немного разбираться в дипломатическом этикете и в сути внешней политики Израиля, для того чтобы понять, с какой высочайшей степенью сарказма это было сказано.

Фактически израильский посол послал официальный Берлин с его мнением, ответив ему в духе «ваш звонок очень важен для нас».

Ага, важен, вот только ни брать трубку, ни после перезванивать мы вам не собираемся. И, видимо, для того чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, насколько Израиль «ценит» вмешательство европейцев в дела на Ближнем Востоке, Рон Просор, забыв про сдержанность, в этом же эфире обрушился с жесточайшей критикой на руководство Франции и Испании, ранее объявивших о намерении признать Палестинское государство. «Это значит — наградить ХАМАС после резни 7 октября. Мы имеем дело с противником, который хочет не земли и не власти, а уничтожить нас. Мы хотим освободить заложников, доставить гуманитарную помощь и при этом бороться с террористами. Это непросто», — подчеркнул израильский дипломат. По сути, таким образом он обвинил Париж и Мадрид в пособничестве.

Фото: РИА «Новости»

Хочу отметить, я намеренно не пытаюсь сейчас касаться сути происходящего в Палестине, стать на чью-либо сторону или оценить уровень аргументов сторонников и противников военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. У меня есть мнение по этому поводу, но это тема для другого разговора. Все, что я хотел показать на этом небольшом (имеется в виду выступление посла Израиля на немецком ТВ) примере, это то, как низко пала Европа даже в глазах своих друзей и союзников. Как мало теперь ценится ее мнение и какого дна достиг авторитет Запада. И что самое для них обидное, винить в этом кроме себя европейцам, увы, некого. Чем дольше их политическая элита будет продолжать играть мускулами, которых у нее нет, тем большим посмешищем станет в глазах окружающих. И тут уж зуботычина, полученная намедни Макроном от своей супруги, покажется детской игрой и невинной шалостью. Европа, похоже, уже доигралась.