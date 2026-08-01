01 августа 2026 14:22 Варвары у ворот: что показал миграционный кризис в Сеуте Политолог Войко: в ЕС наблюдается раскол из-за миграционного кризиса Фото: IMAGO_Mario Morón / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Евросоюз столкнулся с жестким миграционным кризисом: страны-участницы уже хотят лишать друг друга Шенгена. Первой об этом заявила Италия, которая задумала приостановить действие соглашения с Испанией. Причиной стал наплыв нелегалов из Марокко в испанский эксклав Сеута. Кто на самом деле стоит за происходящим и как Европа борется с мигрантами, которых сама же решила приютить, разобрался 360.ru.

Миграционный кризис в Европе: что известно Миграционный кризис снова встал на повестке дня в Европе после массового проникновения мигрантов в Сеуту. Только с 24 по 30 июля границу с Марокко пересекли примерно 50 тысяч человек: прорыв стал крупнейшим с 2021 года. В эксклаве объявили гуманитарную и социальную чрезвычайную ситуацию, власти Испании направили в город военных для восстановления порядка. Новую волну миграции спровоцировало решение Верховного суда Испании, отменившее практику ускоренного возврата нелегалов, задержанных при пересечении границы по морю.

Интересно Действующее законодательство разрешает немедленный отказ во въезде лишь тем, кто пытается пересечь границу через пограничные заграждения, — например, заборы. С 1 августа Испания начала устанавливать новые заграждения у пирса Тарахаль в Сеуте на фоне массового наплыва нелегалов, сообщило агентство Europa Press. Сооружение представляет собой 500-метровый плавучий барьер высотой от 30 до 70 сантиметров. Также у заграждения есть подводная часть глубиной до метра и линия закрепленных на дне буев.

Сейчас Испания ведет переговоры с Марокко о возврате переселенцев не в рамках депортации, а по прямой межправительственной договоренности. В таком случае полиция сможет передавать задержанных марокканским правоохранителям без долгого судебного разбирательства.

Фото: Marcos Moreno / www.globallookpress.com

Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, стала масштабная программа легализации. В апреле правительство Педро Санчеса запустило процедуру предоставления статуса 500 тысячам нелегалов. По оценке аналитического центра Funcas, их общее количество в Испании приближается к 840 тысячам. На этом фоне некоторые европейские государства запротестовали. Так, 31 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об угрозе безопасности для границ Европы из-за неконтролируемой нелегальной миграции. По ее словам, Италия готова прибегнуть к чрезвычайным мерам, вплоть до приостановки Шенгена. СМИ со ссылкой на местное МВД сообщили, что власти уже распорядились закрыть морские и воздушные границы с Испанией.

Фото: Jesus Torres / www.globallookpress.com

Это не новое заявление для Италии, отдельные правоцентристские силы неоднократно продвигали идею ограничить действие Шенгена, отметила в комментарии 360.ru политолог и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Евгения Войко. По ее словам, в предыдущие годы стало понятно, что граница Италии не очень устойчива. «Возможно, есть определенные ходы, вплоть до коррупционных схем с итальянской стороны для мигрантов, чтобы они попадали на территорию итальянских островов по Средиземному морю. Я думаю, что это тоже элемент внутриполитической борьбы правоцентристских сил», — допустила эксперт. Она добавила, что Мелони показала себя как евроцентристский политик.

В целом она преподносит себя в русле общей логики Европейского союза. Здесь это элемент политической борьбы, как в большинстве случаев, когда вопрос касается миграции. Евгения Войко

Вслед за Мелони глава правительства Дании Метте Фредериксен предложила поднять вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Глава МИД Финляндии Мари Рантанен тоже раскритиковала действия Мадрида. «Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — заявила министр в соцсети Х.

Фото: Marcos Moreno / www.globallookpress.com

Канцлер Австрии Кристиан Штокер также не исключил приостановку соглашений, а Франция разместила военных, самолеты и беспилотники на границе с Испанией. Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал Испанию и Марокко к решительным мерам по урегулированию кризиса в Сеуте.

Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте. От Марокко мы ожидаем, что оно незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно. Фридрих Мерц

Почему мигранты хлынули в Сеуту Ситуация в Южной Европе достаточно напряженная. Последний жесткий миграционный кризис наблюдался в 2015 году. Сейчас это связано с решением испанских властей не выдворять массово переселенцев, а подходить к этому очень точечно, рассматривая каждый случай отдельно, подчеркнула Войко. «Мигранты восприняли это как призыв к действию и наплыву на территорию», — сказала она.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В заявлении Италии тоже есть понятная логика, так как в 2015 году именно она находилась в авангарде миграционного потока и кризиса. Страна столкнулась с очень большим наплывом мигрантов и нежеланием населения и властей их принимать.

Но в силу обязательств перед ЕС вынуждена была это делать, тем более что распределение мигрантов по странам Евросоюза неравномерно, очевидным образом мигранты рассматривают ряд стран как транзитные, например те же страны Восточной Европы, Италию. Кому-то удается там осесть, но в целом основной поток идет дальше — Северная Европа либо Германия с Францией. Евгения Войко

Италия по-своему привлекательна для беженцев, но с учетом проблемной экономической ситуации не является для них страной номер один. Это касается и Испании, которую нельзя назвать государством с передовой экономикой по европейским меркам. «Политика государства тоже способствовала тому, что мигранты оседали именно в Испании: социальные блага плюс климат. Финляндия тоже присоединилась к Италии <…>. По меркам Европы это экономически развитое государство, как и соседи, прежде всего Швеция. Эта страна — один из ключевых реципиентов, то есть страна, принимающая мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Поэтому здесь наметились разногласия», — объяснила политолог.

Фото: Samuel Vega / www.globallookpress.com

Однако все началось еще раньше, когда мигранты с Украины стали массово прибывать на территорию Европы.

Наблюдается некоторая общая усталость от миграционной ситуации. <…> Сейчас дискурс в Европе больше направлен на борьбу с «агрессией» с Востока, как они это подают, то есть против России. И деньги, и армию создавать собираются. У многих жителей недоумение: а решены ли наши внутренние проблемы, связанные с криминалом и преступностью, которую мигранты с собой несут?

В Европе провалилась политика мультикультурализма, в связи с чем непонятно, что делать с новым наплывом мигрантов. «Здесь сыграли роль действия местных властей, которые не проводят ограничительные меры. Плюс Шенген, который преследовал благие цели. Но мы видим, что это позволяет свободно перемещаться по Европе. И для многих стран, не желающих принимать мигрантов, это становится большой проблемой. Италия — страна, которая не понаслышке знает, что такое миграционные проблемы», — подчеркнула Войко.

Фото: IMAGO_Samuel Vega / www.globallookpress.com

Позиция ЕС по поводу мигрантов В ЕС действительно наблюдается раскол по миграционному вопросу, пусть и не очень глубокий, отметила политолог. «Кто-то отстаивает свою позицию, как, например, Польша, куда мигранты не сильно торопятся прибыть, особенно из упомянутых регионов Северной Африки и с Ближнего Востока. Тем не менее современная Польша категорически высказалась против того, чтобы принимать определенные квоты мигрантов», — напомнила Войко. Но «локомотивы реинтеграции», такие как Германия, Франция, Италия и Испания, пошли на уступки под видом того, что население указанных регионов в свое время пострадало от колониальной политики европейцев. К тому же в ЕС стареет население, и нужны рабочие руки.

Но проблему эту не решило. Население как старело, так и стареет, прибывает в основном молодежь, которая не готова работать, но при этом готова чинить погромы и сидеть на европейской социалке. Есть те, кто честно зарабатывает собственным трудом, но это не мейнстрим миграционных потоков.

С каждым разом недовольство в Европе будет расти, предположила эксперт. Она отметила, что ситуация в 2015, 2021 годах и сейчас значительно отличается. «Экономические кризисы, энергетические проблемы, Украина с Россией, масса других забот. Думаю, отдельные силы, может быть, даже не правящие, будут использовать это в качестве аргумента для давления и на евробюрократию, и на собственные власти, которые в ряде случаев этому потворствуют, по-прежнему считают, что так и надо», — не исключила Войко.

Фото: IMAGO/Mario Morón / www.globallookpress.com

Пересмотр Шенгенского кодекса и правил въезда в ЕС Шенгенское соглашение — это то, с чем долгое время носились европейские элиты. «Ценность, которую они всегда презентовали как европейское единство», — напомнила Войко. Но сейчас идет много дискуссий о том, нужен ли Шенген. Тему поднимают в контексте внешних стран, которые в ЕС не входят.

Здесь особого единства нет, разные подходы, но это на слуху. А что касается ситуации внутри Евросоюза, проблемы действительно назревают. И если не полностью отказа от Шенгена, то какого-то его пересмотра я не исключаю, потому что ситуация отличается, преподносить Шенген как свободу перемещения и главную ценность не получается.

Многие силы в Европе хотят что-то с этим сделать, но нынешние элиты и брюссельская евробюрократия пока постулируют то самое европейское единство. «Есть некие внешние враги, а внутри мы едины, внутри у нас все хорошо. И здесь пока ничего пересматривать мы не будем. Процесс турбулентности, когда уже назрели какие-то изменения, но элиты не сильно к ним готовы», — заключила специалист.

Фото: Marcos Moreno / www.globallookpress.com

Как на мигрантах наживается мафия Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич допустил, что в миграционном кризисе в Европе замешана мафия. По его словам, Испания подставилась, когда Верховный суд Андалусии принял решение в отношении мигрантов. «Надо разбираться с каждым беженцем отдельно, выясняя, есть у него права или нет. Эту ситуацию использовала мафия, которая работает на территории Марокко и за деньги переправляет беженцев», — заявил эксперт. Преступные группировки зарабатывают на этом очень приличные деньги.

Мафия сделала такую рекламу: «Ребята, давайте к нам, тут такой уникальный шанс! Сейчас перед вами откроется вся Европа, платите деньги, получайте надувные покрышки, мы вас бросим в море, а вы доплывете». И вот она, здравствуй, гостеприимная и щедрая Европа! Это была провокация в Африке. Сергей Станкевич

По словам политолога, нельзя исключать и политический аспект: возможно, за наплывом мигрантов стоят недоброжелатели Испании. «Сейчас все зависит от того, будет ли нормальный контакт между властями Испании и Марокко, чтобы ликвидировать кризис, иначе он перебросится на Шенгенскую зону в целом. Страны Шенгена требуют отгородить от них Испанию. Кроме того, может возникнуть кризис в самой Испании, потому что правительство Санчеса держится не очень прочно и может просто слететь», — обратил внимание Станкевич. Он напомнил, что Санчеса уже несколько раз пытались свергнуть. Европе срочно надо что-то делать с такого рода ситуациями, но она слишком погрузилась в украинский кризис.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Реакция в России и мире на кризис в Суете Американский предприниматель Илон Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом «Война миров Z» и заявил, что Испанию уничтожат. «Если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно семь миллиардов человек», — написал миллиардер в соцсети Х. Происходящее осудили и в Белом доме: заместитель пресс-секретаря Анна Келли связала прорыв границы с политикой «крайне левого» правительства Испании.