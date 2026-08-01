Евросоюз должен выполнять обязательства по соблюдению прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале . Так она прокомментировала слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который потребовал от Марокко принять обратно прибывших в Сеуту мигрантов.

Дипломат предложила предоставить марроканцам, ищущим дипломатию в Европе, все то, что западный человек отнял у Африканского континента за века. Например, разместить переселенцев в лучших отелях или резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Накормят, оплатят медицинские страховки, дадут денег, переводчиков и прямой эфир на Deutsche Welle, France 24, Rai для обеспечения прямой свободы слова», — написала Захарова.

Из-за резкого роста числа нелегалов в Сеуте в Европе задумались о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией.