В США начали растить «генетическую элиту»: как отбирают эмбрионов для этой касты
Руководители крупных компаний в Кремниевой долине одержимы идеей рождения умных детей. Бизнесмены готовы тратить огромное количество денег на исследования уровня IQ эмбрионов для последующего ЭКО. Кто-то считает, что это безобидная «генетическая оптимизация», а кто-то прямо сравнивает происходящее с выращиванием суперкасты силами богачей.
Почем IQ-тест для эмбрионов?
Стоимость генетических исследований уровня IQ эмбрионов для последующего экстракорпорального оплодотворения, по информации The Wall Street Journal, доходит до 50 тысяч долларов.
Предоставляют подобные услуги два стартапа: Nucleus Genomics и Herasight. У первых за тест нужно отвалить шесть тысяч долларов, у вторых — пресловутые 50 тысяч.
Идеолог такого подхода — математик, соучредитель Berkeley Genomics Project Цви Бенсон-Тилсен. Прежде ученый целых семь лет пытался выяснить, как не дать развитой форме искусственного интеллекта навредить человечеству, и пришел к выводу, что остановить развитие ИИ невозможно — в ближайшее время точно.
После этого озарения он направил свой интеллектуальный потенциал на продвижение передовых технологий для создания более умных людей, которые справятся с задачей спасения всего мира от ИИ.
Суперкаста захватит власть
Бенсон-Тилсен искренне верит, что это — одна из главных надежд человечества. По крайней мере, так ему говорит интуиция. Но в научном сообществе его точку зрения разделяют далеко не все: ставят в том числе и вопросы о биоэтике. Прогресс прогрессом, угрозы ИИ, все дела. Но от них все равно уйти не получается.
«Справедливо ли это? Это то, о чем беспокоятся многие люди. Ведь перед нами научно-фантастический сценарий: богачи выращивают суперкасту, которая захватывает власть, а все остальные становятся пролетариями», — пояснил профессор Хэнк Грили из Стэнфордского университета.
Тем не менее в Кремниевой долине, где лучшие детсады требуют проведения тестов на IQ, а уровень открытости к новизне очень высок, родители не испытывают никаких моральных терзаний по поводу того, определять ли им уровень интеллекта своих детей еще до рождения или нет, констатирует WSJ.
«Сейчас существует целая экосистема, состоящая, как правило, из людей с очень высоким уровнем дохода или рационалистов, одержимых интеллектом, как в Беркли, которые действительно хотят знать показатели IQ, чтобы использовать их в качестве одного из критериев при выборе эмбриона», — пояснил Стивен Хсу, соучредитель компании Genomic Prediction, одной из первых компаний, предложивших генетическое тестирование эмбрионов.
Вот такая новая реальность. И пока Илон Маск призывает интеллектуально одаренных размножаться, профессиональные свахи помогают техническими руководителям с поисками максимально подходящих партнеров, чтобы получить действительно блестящее потомство.
В статье есть комментарий одной такой высококлассной свахи Дженнифер Доннелли (ценник на ее услуги доходит до 500 000 долларов). По словам этой дамы, сейчас у нее среди клиентов есть несколько технических директоров, которые ищут себе «умную пару», чтобы рожать, видимо, по меньшей мере вундеркиндов.
Риски при выборе умных эмбрионов
Несколько опрошенных WSJ экспертов в сфере генетики предупреждают о «непредвиденных последствиях», с которыми могут столкнуться родители при выборе эмбрионов после подобных тестирований.
Дело в том, что черты, которые некоторые люди, возможно, не хотели бы видеть в своих детях, могут проявиться при выборе для получения высокого IQ.
Специалист по вычислительной биологии и доцент кафедры медицины в Гарвардской медицинской школе и Институте рака Дана Фарбер Александр Гусев в качестве примера привел ситуацию, когда пара выбирает эмбрион, который, по их мнению, обладает самым высоким IQ, но одновременно с этим рискует невольно получить вдобавок и высокий риск развития расстройств аутистического спектра у будущего ребенка.
Кроме того, точность подобных прогнозов ограничена: текущие модели объясняют лишь 5–10% различий в когнитивных способностях между людьми. В среднем такой отбор дает прибавку всего в три-четыре балла IQ.
Врач-репродуктолог из Орегонского университета здоровья и науки Полы Амато при этом обращает внимание на гораздо более безопасные способы вырастить способного ребенка. Все они — не тайна за семью печатями: нужно развивать ребенка, вкладываться в его образование.
«Плюс это, вероятно, более увлекательно», — заключила она.
Так или иначе, пока подобная тенденция вызывает опасения из-за роста социального неравенства и появления «генетической элиты».