В США летят гробы, блицкриг провалился: когда Трамп взорвет в Иране курдскую бомбу

Израиль и США заварили на Ближнем Востоке кровавую кашу, убили верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, но быстрой победы не случилось. Теперь американский госсекретарь Марко Рубио бросается новыми угрозами. Что за секретный план вынашивает ЦРУ — выяснил 360.ru.

Гробов будет больше Нападение на Иран пошло не по плану, хотя президент Дональд Трамп это отрицает. В США полетели гробы — скоро их будет больше. Вероятно, американцы и израильтяне рассчитывали на быструю и победоносную войну, но этого не случилось. Блицкриг провалился. По данным Корпуса стражей исламской революции, при ударах по базам США на Ближнем Востоке погибли и пострадали более 500 американских военных. «Место дислокации американских военных в Бахрейне было атаковано двумя баллистическими ракетами, другие базы также подвергались постоянным атакам, которые к настоящему моменту привели к гибели и ранениям 560 американских военных», — привело заявление КСИР агентство Fars. Иранское агентство Tasnim сообщило о ликвидации шести высокопоставленных офицеров ЦРУ при обстреле резиденции в ОАЭ. Информацию подтвердили в ВС США.

Невиданные удары еще впереди Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пообещал Ирану эскалацию невиданных ранее масштабов. На выступлении в конгрессе он дал понять, что Вашингтон только входит во вкус и текущая стадия боевых действий является прелюдией. «Не буду раскрывать детали наших тактических усилий. Однако самые серьезные удары американскими Вооруженными силами еще не нанесены. Следующий этап станет для Ирана даже более суровым, чем нынешний», — заявил политик. По его словам, Трамп не исключает возможность проведения наземной операции в Иране. Цель США — не просто точечные удары, а полная демилитаризация исламской республики в сфере военно-морских сил и баллистических ракет, которые представляют угрозу для судоходства в регионе. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, и она может затянуться.

Рубио прокомментировал гибель верховного лидера Ирана и десятков высокопоставленных чиновников и заявил, что смена режима — не официальная цель Пентагона. При этом политик не скрывал симпатий к возможному народному восстанию в республике.

Мы надеемся, что иранский народ сможет свергнуть это правительство и построить новое будущее для своей страны. Мы были бы рады это увидеть. Марко Рубио

Секретный план ЦРУ Центральное разведывательное управление работает над вооружением курдских сил, чтобы разжечь восстание в Иране, сообщили источники CNN. По их данным, администрация Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Курдские вооруженные силы исламской республики насчитывают тысячи бойцов, которые действуют вдоль границы с Ираком, в основном в Иракском Курдистане.

Интересно Иранские военные не смогут дать отпор превосходящим их силам Израиля и США, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. По его словам, Белый дом и ЦАХАЛ хотят устроить в исламской республике восстание и государственный переворот. «Расчет на то, что можно переломать хребет и „Стражам революции“, и „Басиджу“, и привести к тому, чтобы народ вышел на улицы. А с другой стороны, чтобы начался переход на сторону восставших тех, кто до сих пор поддерживал власть — в первую очередь в армии», — подчеркнул он.

КСИР уже сообщал об атаках на антииранские группировки — курды планировали проникнуть на территорию Ирана и «действовать против исламской родины».

Решится ли Трамп отправить войска в Иран Когда американские власти заявляют, что не исключают того или иного сценария, это означает, что они его не рассматривают, считает политолог, американист Малек Дудаков. «Просто они не хотят создавать определенность, предсказуемость своих действий. Поэтому очевидно, что они не будут исключать никакой другой сценарий, включая использование ядерного оружия. В общем, любой сценарий они не исключают», — отметил эксперт в комментарии 360.ru. Если бы американцы были готовы отправить войска в Иран, они бы уже начали серьезную подготовку к этой операции.

Американцы уже прозрачно намекали на то, что это более чем вероятно, а не на то, что они этого не исключают. Все-таки американская сухопутная группировка на Ближнем Востоке сейчас крайне мала. Там, по разным оценкам, 30-40 тысяч солдат. Малек Дудаков

У США нет возможности собрать ударный кулак в 300 тысяч солдат, который был у них в начале нулевых годов в операции в Ираке. «Не говоря уже про огромную группировку в более чем миллион солдат, которых американцы задействовали против Ирака 30 лет назад во время „Бури в пустыне“. Сейчас военные возможности США крайне ограниченны, им приходится делать упор на удары с воздуха», — добавил Дудаков.

Трампу остается надеяться на прокси-силы, которые раскачают Иран изнутри, и воздушные удары. «Даже если они хотя бы какие-то войска в Иран отправят, будут колоссальные потери среди американских военных и это самый простой способ для Трампа обрушить свои рейтинги. Поэтому очевидно, что этого в ближайшее время не будет», — убежден эксперт. По оценке политолога, политического советника Сергея Маркелова, вероятность наземной операции США в Иране составляет 10-15%. Американцы уже допустили ошибку, когда неправильно оценили действия исламской республики после переговоров в Женеве, подчеркивает он. «Когда они запустили Израиль, когда началась вся эта заварушка ближневосточная. Именно потому, что они переоценили возможности Ирана, убедили себя и дали это в публику, что Иран может начать первый», — пояснил собеседник 360.ru.

Если США снова ошибутся, может начаться наземная операция. По мнению Маркелова, у США нет проблем ни с точки зрения бойцов, ни с точки зрения оружия.

Проблем нет. И они даже заложили туда возможные потери американских солдат, которые делали Америку снова великой. Сергей Маркелов

И Иран, и США ведут действия не на максимальную эскалацию, хотя Трамп готов пойти на любой риск. «Управляема пока ситуация. Значит, красные линии в этом контексте с обеих сторон есть. Я в этом уверен. <…> Главное — это насколько Трамп с ума сойдет, то есть насколько сам себя переоценит, запугает. <…> Сам себя накрутил и сам сделал победоносную войну. Это война не с Ираном, а с самим собой», — заключил Маркелов.