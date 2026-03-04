«Российская военная мощь не придет». Кедми рассказал, как КСИР сломают хребет в Иране

Иранские военные не смогут дать отпор превосходящим их силам Израиля и Соединенных Штатов. Об этом KP.RU рассказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, Белый дом и ЦАХАЛ хотят устроить в исламской республике восстание и государственный переворот.

«Расчет на то, что можно переломать хребет и „Стражам революции“, и „Басиджу“, и привести к тому, чтобы народ вышел на улицы. А с другой стороны, чтобы начался переход на сторону восставших тех, кто до сих пор поддерживал власть — в первую очередь в армии», — подчеркнул он.

После этого издание задало Кедми вопрос о том, согласится ли иранская оппозиция сотрудничать с Ираном после убийства 170 школьниц и уничтожения передовой ядерной промышленности.

«Когда стреляют, все решает пуля, а не то, что они думают. Да, на войне погибают и мирные жители тоже», — отметил эксперт.