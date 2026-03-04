«Российская военная мощь не придет». Кедми рассказал, как КСИР сломают хребет в Иране
Политолог Кедми: российская военная мощь не встанет на защиту Ирана
Иранские военные не смогут дать отпор превосходящим их силам Израиля и Соединенных Штатов. Об этом KP.RU рассказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
По его словам, Белый дом и ЦАХАЛ хотят устроить в исламской республике восстание и государственный переворот.
«Расчет на то, что можно переломать хребет и „Стражам революции“, и „Басиджу“, и привести к тому, чтобы народ вышел на улицы. А с другой стороны, чтобы начался переход на сторону восставших тех, кто до сих пор поддерживал власть — в первую очередь в армии», — подчеркнул он.
После этого издание задало Кедми вопрос о том, согласится ли иранская оппозиция сотрудничать с Ираном после убийства 170 школьниц и уничтожения передовой ядерной промышленности.
«Когда стреляют, все решает пуля, а не то, что они думают. Да, на войне погибают и мирные жители тоже», — отметил эксперт.
Интересно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу того, что мировые СМИ замалчивают гибель сотен иранских девочек от удара США и Израиля по школе.
«Горе поддается описанию. Его просто не описывают. Не поддается описанию во всех смыслах слова неописание этого горя. Это чудовищно», — сообщила дипломат.
Кедми отметил, что атаку Израиля и США осуждает большая часть мира, но израильскую сторону устраивает такое положение дел.
«И дальше что? Китай тоже осуждает. Но это не ваша война. Российская военная мощь не встанет на защиту Ирана. Нас это устраивает», — уточнил политолог.
Ранее Соединенные Штаты в рамках операции «Эпическая ярость» послали в Иран стратегическую авиацию. Бомбардировщики B-2 Spirit ударили по ключевым узлам управления и связи КСИР, складам и сборочным цехам иранской ракетной программы.