Сегодня 13:45 В США боятся исламистской войны и хотят порвать с НАТО: «Если не выйдем — горько пожалеем» Профессор Фельдман усомнился в выходе США из НАТО 0 0 0 Фото: Изображение сгенерировано нейросетью / 360.ru Эксклюзив

Американский сенатор Майкл Ли заявил о необходимости выхода США из НАТО. В противном случае, по его мрачному прогнозу, страна «горько пожалеет». Так ли это на самом деле и пойдет ли президент Дональд Трамп на подобный шаг, разбирался 360.ru.

Почему США должны выйти из НАТО? Соединенным Штатам необходимо выйти из Североатлантического альянса, чтобы не оказаться втянутыми в исламистскую войну в Европе, написал Майкл Ли в соцсети Х. Так он прокомментировал видео с митинга мигрантов в ФРГ, на котором иностранцы выкрикивали лозунги: «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!», «Христианам и евреям нужно обратиться или уйти». «Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — предупредил Ли.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

США бросят Европу: это предрешено Призывающий к выходу из альянса Майкл Ли — не последний человек в Вашингтоне, Трамп рассматривал его в качестве кандидата на пост министра юстиции, напомнил в беседе с 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «Его заявление отражает позицию очень влиятельного правоконсервативного крыла Республиканской партии. Эти люди с пренебрежением относятся к современной Германии и другим странам ЕС, утратившим свою этноконфессиональную идентичность», — отметил эксперт. Вместе с тем, продолжил политолог, США вряд ли когда-нибудь выйдут из НАТО, но в американском обществе стремительно растет разочарование в европейских партнерах по блоку.

Трамп неоднократно говорил о том, что его народ устал из своего кармана оплачивать поддержание безопасности в Европе. Процесс стремительной социальной деградации, разворачивающийся в странах ЕС, снижает мотивацию Вашингтона к выполнению союзнического долга перед ними. Павел Фельдман профессор

Отдельно он обратил внимание на то, что если вдруг в Европе произойдет какой-то военный конфликт, Штаты, вероятно, не станут вмешиваться и разгребать проблемы союзников по альянсу. «Если на территории какой-нибудь европейской страны, входящей в блок НАТО, начнутся активные боевые действия, США, по всей вероятности, предпочтут остаться в стороне», — уверен Фельдман.

Фото: IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo / www.globallookpress.com

Трамп уже взял от НАТО то, что хотел Политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский также назвал выход из США невозможным. «Во-первых, президент не может принять такое решение. Был принят закон, который это запрещает, и только конгресс может принять такое решение. Его инициатором, кстати, был Марко Рубио, нынешний госсекретарь», — сказал он. Во-вторых, подчеркнул эксперт, Трамп уже добился от альянса желаемого. «Увеличения финансирования обороны за средства своих стран. Больше глобальных конфликтов между США и НАТО пока нет», — заключил собеседник 360.ru.