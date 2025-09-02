Сенатор Ли: США сильно пожалеют, если не выйдут из НАТО

Американский сенатор Майкл Ли призвал США выйти из Североатлантического альянса. Об этом он написал накануне в соцсети Х .

«Если мы не выйдем из НАТО в ближайшее время, мы об этом пожалеем — очень сильно», – сказал он.

Этой публикацией сенатор ответил на пост об акции протеста в Германии, где участники заявили о желании установить в стране нормы шариата.

Как отметил RT, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщал, что Копенгаген может отказаться от оборонного соглашения с Вашингтоном. В договоре идет речь о пребывании американских солдат на территории Дании. Такой расклад возможен, если Америка выйдет из НАТО.

Еще в марте предприниматель Илон Маск заявил, что страны Европы относятся к Белому дому «как к банкомату». Он также призвал Штаты выйти из Североатлантического альянса.