Американский сенатор призвал США выйти из НАТО
Сенатор Ли: США сильно пожалеют, если не выйдут из НАТО
Американский сенатор Майкл Ли призвал США выйти из Североатлантического альянса. Об этом он написал накануне в соцсети Х.
«Если мы не выйдем из НАТО в ближайшее время, мы об этом пожалеем — очень сильно», – сказал он.
Этой публикацией сенатор ответил на пост об акции протеста в Германии, где участники заявили о желании установить в стране нормы шариата.
Как отметил RT, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщал, что Копенгаген может отказаться от оборонного соглашения с Вашингтоном. В договоре идет речь о пребывании американских солдат на территории Дании. Такой расклад возможен, если Америка выйдет из НАТО.
Еще в марте предприниматель Илон Маск заявил, что страны Европы относятся к Белому дому «как к банкомату». Он также призвал Штаты выйти из Североатлантического альянса.