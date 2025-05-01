01 мая 2025 16:04 «Узнал русскую речь». Челябинский зоозащитник слетал в Африку к спасенному им льву Симбе Зоозащитник Даллакян навестил в Танзании спасенного им льва Симбу 0 0 0 Эксклюзив

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Зоозащитник из Челябинской области Карен Даллакян навестил в Танзании льва Симбу, которого он спас пять лет назад. Об этом российский ветеринар рассказал в комментарии 360.ru.

Что случилось с Симбой Печальная история льва началась в 2020 году. Симбу держали на цепи, пичкали транквилизаторами и морили голодом. Он весил в два раза меньше нормы и почти не мог ходить — у него были сломаны лапы. Тогда сопредседатель челябинского отделения «Народного фронта» Карен Даллакян лично вылетел в Махачкалу и забрал животное в свой центр, где выхаживал Симбу. После длительного лечения льва передали в спецучреждение в Танзании.

Фото: Карен Даллакян

«Узнали русскую речь» Когда Симбу привезли в Африку, ему было почти два года. Летом ему исполнится шесть лет. «Спустя два года я опять приехал, заодно и навестил Симбу, Еву, они сейчас находятся в городе Табора. Это центр охраны природы, куда доставляются раненые животные с западной части страны», — рассказал Даллакян. Лев узнал своего спасителя. «Он узнал. Причем только два животных наших русских — это лев и леопард, которые узнали русскую речь. <…> Симба подошел, понюхал, вспомнил, что я из его же прайда. Но пока он у нас находился, был молодой. Я был как вожак, а сейчас увидел его поведение, он повзрослел и сам стал вожаком, сразу побежал метить свой вольер», — поделился зоозащитник.

Фото: Карен Даллакян

Как сейчас живет Симба Лев чувствует себя отлично на родине, рассказал Даллакян. «Этот зверь и африканские животные не должны, когда содержатся в неволе, съедать размороженное мясо, потому что после заморозки полезные вещества просто теряются. Он съедает всегда свежее мясо. Это раз», — отметил спаситель Симбы. Второе — из-за переломанных лап в России для льва не совсем подходящие условия. «У нас есть места в России, куда льва можно было отдать. Но зимний период — проблема для костных мозолей. Это хронические проблемы, которые останутся на всю жизнь. Ему нельзя лежать на холодной земле, грубо говоря. Он должен быть всегда тепле. И я увидел, что животное фактически выглядит по своему возрасту, несмотря на те болячки, которые у него были в детстве», — добавил ветеринар.

Фото: пресс-служба «Народного фронта»

Цель — создание центров для диких животных в России Даллакян приехал в Танзанию не только для того, чтобы навестить спасенное им животное. Еще одна цель — создание реабилитационных центров для диких животных в России по поручению президента Владимира Путина. «Мы состоим в рабочей группе по поводу нового законопроекта по реабилитационным центрам. И большой вопрос в кадрах: кто будет работать в этих центрах и какая квалификация? Особенно это касается ветеринаров, киперов. Киперы — это специалисты, которые обслуживают диких животных», — рассказал специалист. В этой поездке он намерен согласовать проект создания реабилитационных центров в России, так как Танзания — это страна с развитым природоохранным законодательством. Здесь запретили сафари-охоту, превратив ее в сафари-туризм. Животных не убивают, а опытные специалисты успешно решают возникающие между людьми и представителями фауны конфликты.