«Народный фронт» согласует в Танзании проект центра для диких животных в России

Сопредседатель челябинского отделения «Народного фронта» приехал в Танзанию для согласования проекта реабилитационного центра для диких животных в России. Такие учреждения предложил открыть президент Владимир Путин.

Даллакян в свое уникальном приюте «Спаси меня» выходил сотни диких животных — от медвежат до львов. О своей работе он рассказал Путину пять лет назад. Позже президент в послании Федеральному собранию предложил открыть сеть центров реабилитации для конфискованных и раненых зверей.

Для реализации идеи нужны специалисты и международный обмен опытом. С этой миссией Даллакян прибыл в Танзанию. Там он в первую очередь встретился с Симбой — львенком, которого он в 2020 году спас от живодеров, выходил и отправил в Африку.

«Хочу сказать спасибо нашим друзьям, руководству центра, команде киперов, это мужественные ребята, которые ездят и по ночам спасают диких животных. Надеюсь, скоро применим их опыт у нас в России», — подчеркнул Даллакян.