Уступите России. Зеленскому дали «горькую пилюлю» — как тайная сделка перевернула украинский конфликт
Axios: мирный план по Украине придумали зять Трампа и Уиткофф
Президент США Дональд Трамп одобрил запуск нового мирного плана по Украине после закрытой встречи в Белом доме с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Именно этот разговор 18 ноября стал отправной точкой для переговоров в Женеве.
Секретное совещание: о чем шла речь
Axios опубликовал подробности закрытого совещания, которое прошло в Овальном кабинете. Ранее о нем известно не было. По данным издания, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио представили Дональду Трампу актуализированный проект мирного соглашения из 28 пунктов.
На встрече Трамп согласился запустить процесс. Он также поручил министру армии США Дэну Дрисколлу, близкому другу Вэнса, передать предложения украинской стороне.
«По сути, роль Дэна Дрисколла заключалась в том, чтобы честно оценить текущую военную ситуацию, напрямую взаимодействуя с военными. Один из самых сложных для оценки факторов — это готовность украинцев сражаться», — добавил источник Axios.
Позднее, уже в Женеве, в ходе переговоров официальные лица США и Украины сократили список из 28 условий предлагаемого мирного плана до 20 пунктов и достигли существенного соглашения по 18 из них.
Проукраинская команда у Трампа?
Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что два других пункта не обсуждались публично, «поскольку это деликатные вопросы». Предположительно, речь идет о наиболее важных условиях мирного соглашения: территориальных вопросах и гарантиях безопасности.
Внутри Белого дома процесс координируют Вэнс, Рубио, глава аппарата Сьюзи Уайлс, специальный представитель Стив Уиткофф и подключившийся недавно Джаред Кушнер. Именно Кушнер и Уиткофф разработали исходный план.
Axios подчеркивает, что несмотря на широкую критику проекта в администрации Трампа нет раскола между сторонниками и противниками нового плана.
«Существует ложная история о том, что существуют две конкурирующие команды — проукраинская команда Марко Рубио и антиукраинская команда Джей Ди Вэнса. Это просто неправда», — заявил представитель американской администрации.
Ранее пресса предположила, что беседу российской и американской сторон о том же мирном плане могли «слить» спецслужбы США.