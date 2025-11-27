Президент США Дональд Трамп одобрил запуск нового мирного плана по Украине после закрытой встречи в Белом доме с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Именно этот разговор 18 ноября стал отправной точкой для переговоров в Женеве.

Секретное совещание: о чем шла речь

Axios опубликовал подробности закрытого совещания, которое прошло в Овальном кабинете. Ранее о нем известно не было. По данным издания, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио представили Дональду Трампу актуализированный проект мирного соглашения из 28 пунктов.

На встрече Трамп согласился запустить процесс. Он также поручил министру армии США Дэну Дрисколлу, близкому другу Вэнса, передать предложения украинской стороне.

«По сути, роль Дэна Дрисколла заключалась в том, чтобы честно оценить текущую военную ситуацию, напрямую взаимодействуя с военными. Один из самых сложных для оценки факторов — это готовность украинцев сражаться», — добавил источник Axios.

Позднее, уже в Женеве, в ходе переговоров официальные лица США и Украины сократили список из 28 условий предлагаемого мирного плана до 20 пунктов и достигли существенного соглашения по 18 из них.