Накануне инициированного американской стороной разговора президентов США и России, который должен состояться примерно в 17:00 19 мая, Владимир Путин решил сделать своему визави небольшой дипломатический «подарок»: предупредить некоторые слова и поступки Дональда Трампа, чтобы тот в итоге не выглядел глупо или разочарованно.

Общаясь в минувшие выходные с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, российский лидер дал четко понять: Москва достигнет поставленных целей СВО в любом случае, а будет это военными средствами или можно будет обойтись дипломатией — покажет время.

«У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. А этот результат — устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и Россию — своей родиной», — заявил Путин.

Не секрет, что наши недруги на Западе, представляющие так называемую коалицию желающих (желающих оккупировать Украину, если кто забыл), весь прошедший день названивали в Белый дом, пытаясь убедить Трампа выбрать жесткую линию в диалоге с Кремлем.