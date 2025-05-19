Уроки вежливости. Путин отправил Трампу важный сигнал
Накануне инициированного американской стороной разговора президентов США и России, который должен состояться примерно в 17:00 19 мая, Владимир Путин решил сделать своему визави небольшой дипломатический «подарок»: предупредить некоторые слова и поступки Дональда Трампа, чтобы тот в итоге не выглядел глупо или разочарованно.
Общаясь в минувшие выходные с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, российский лидер дал четко понять: Москва достигнет поставленных целей СВО в любом случае, а будет это военными средствами или можно будет обойтись дипломатией — покажет время.
«У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. А этот результат — устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и Россию — своей родиной», — заявил Путин.
Не секрет, что наши недруги на Западе, представляющие так называемую коалицию желающих (желающих оккупировать Украину, если кто забыл), весь прошедший день названивали в Белый дом, пытаясь убедить Трампа выбрать жесткую линию в диалоге с Кремлем.
Основной тактикой нападения европейские национал-глобалисты продолжают считать бесконечный бубнеж (иначе не скажешь) о чуть ли не обязанности России принять условия «безусловного» перемирия на 30 дней, а если нет — грозят введением «сокрушительных санкций», видимо, в наказание за непокорность.
Я намеренно употребил кавычки, говоря о «безусловном» перемирии, поскольку само по себе требование дать украинскому режиму передышку — уже условие.
«Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой», — написал Эммануэль Макрон.
Зная о склонности нынешнего американского лидера к эмоциональной нестабильности, причем весьма значительной, и желая дать ему возможность для построения конструктивного диалога, Путин заранее послал сигнал о том, что пытаться говорить с Россией языком ультиматумов бесполезно.
Ничего таким образом ни Трамп, ни кто-либо иной добиться не смогут. А вот выглядеть в результате максимально глупо — это запросто. Вот только, в отличие от европейцев, нам совершенно невыгодно выставлять американского президента дураком, тем более что он и сам с этим прекрасно справляется.
У Кремля значительные планы на восстановление российско-американских отношений, потому требуется вежливый или, как в этом случае, даже деликатный подход. Махать палкой или рубить сплеча мы точно не будем, но и давить на нас — дело неблагодарное. Кое-кому пора бы это усвоить.