Украинское лихо Пентагона
Публицист Белов: Пентагон влип в грязную историю из-за помощи Украине
Слышали ли вы когда-нибудь о законе Лихи? Я вот до недавнего времени тоже нет. Суть в том, что благодаря сенатору от штата Вермонт Патрику Лихи в США более 20 лет назад приняли законопроект, запрещающий Государственному департаменту и Министерству обороны оказывать военную помощь иностранным военным или военизированным подразделениям, нарушающим права человека.
Для реализации этого закона посольства США в соответствующих государствах, а также американское Бюро демократии, прав человека и труда совместно с региональными бюро Госдепа проверяют потенциальных получателей помощи. Если установят, что подразделение достоверно причастно к серьезному нарушению прав человека, в помощи будет отказано до тех пор, пока правительство принимающей страны не предпримет эффективных шагов для привлечения ответственных лиц в подразделении к ответственности, вплоть до уголовной.
Говорят, на основании закона Лихи, принятого в 1997 году, Штаты уже «наказывали» Австралию, Бангладеш, Боливию, Колумбию, Гватемалу, Мексику, Нигерию, Турцию, Индонезию и Ливан.
До недавнего времени единственной страной, к которой действие норм этого закона никогда не применялось, несмотря на наличие веских доказательств того, что ее военные или спецслужбы были замечены в преступлениях, нарушающих права человека, оставался Израиль.
Похоже, теперь к перечню неприкасаемых присоединится и Украина. Согласно отчету о надзоре за помощью в сфере безопасности на Украине, опубликованному на днях управлением генерального инспектора Министерства обороны США, Пентагон оказался причастен к подготовке подразделения ВСУ, которое, как сказано в документе, «могло совершить грубое нарушение прав человека».
«Сотрудники Министерства обороны могли нецелевым образом использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло допустить грубое нарушение прав человека, что привело к нарушению законов Лихи, поскольку они не предоставили достаточных документов о том, что проверка по закону Лихи проводилась в отношении подразделений Вооруженных сил Украины, прошедших подготовку в Министерстве обороны», — говорится в докладе генинспектора.
О каком именно подразделении ВСУ (и точно ли ВСУ) идет речь, в документе увы, не указывается — по крайней мере, в его открытой части. Тем не менее сам по себе факт замазанности американского военного ведомства в подобной грязной истории однозначно подпадает по действия вышеупомянутого закона.
С учетом многочисленных, документально зафиксированных российской стороной и представителями республик Донбасса случаев преступной деятельности украинских военных и спецслужб, можно со всей определенностью сказать: американское пособничество киевскому режиму на протяжении как минимум двух с половиной лет (на самом деле куда дольше) нарушает законы США. При большом желании все американское руководство можно отдать под суд.
Другое дело, что подобного желания в Штатах ни у кого нет. Впрочем, могу эту идею бесплатно отдать Дональду Трампу, который любит упрекать команду нынешнего американского президента в том, что они своими действиями доведут мир то Третьей мировой.
Красноречивая риторика — это, конечно, хорошо, но железобетонные доказательства, к тому же представленные официальными надзорными органами США, — еще лучше. Камала Харрис обвиняет тебя в совершении недоказанных в суде преступлений — действуй на упреждение, посади ее первым. Тем более есть за что.