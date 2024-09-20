Украинское лихо Пентагона

Слышали ли вы когда-нибудь о законе Лихи? Я вот до недавнего времени тоже нет. Суть в том, что благодаря сенатору от штата Вермонт Патрику Лихи в США более 20 лет назад приняли законопроект, запрещающий Государственному департаменту и Министерству обороны оказывать военную помощь иностранным военным или военизированным подразделениям, нарушающим права человека.

Для реализации этого закона посольства США в соответствующих государствах, а также американское Бюро демократии, прав человека и труда совместно с региональными бюро Госдепа проверяют потенциальных получателей помощи. Если установят, что подразделение достоверно причастно к серьезному нарушению прав человека, в помощи будет отказано до тех пор, пока правительство принимающей страны не предпримет эффективных шагов для привлечения ответственных лиц в подразделении к ответственности, вплоть до уголовной.

Говорят, на основании закона Лихи, принятого в 1997 году, Штаты уже «наказывали» Австралию, Бангладеш, Боливию, Колумбию, Гватемалу, Мексику, Нигерию, Турцию, Индонезию и Ливан.

До недавнего времени единственной страной, к которой действие норм этого закона никогда не применялось, несмотря на наличие веских доказательств того, что ее военные или спецслужбы были замечены в преступлениях, нарушающих права человека, оставался Израиль.