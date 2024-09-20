Похоже, массовый теракт с использованием гаджетов, осуществленный на днях израильскими спецслужбами, не стал одноразовой акцией, а оказался первым актом новой военной авантюры израильского руководства, способной привести к большой войне на Ближнем Востоке.

Из Газы на границу с Ливаном перебросили 98-ю дивизию ЦАХАЛ, сообщили СМИ. По информации израильского 12-го канала, кабмин уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта предпринять оборонительные и наступательные шаги для достижения целей и дал им полномочия объявлять войну в случае необходимости. «Генштаб Израиля уже утвердил план наступления на Ливан», — написало Israel National News. Одновременно с этим израильские ВВС начали массовую бомбардировку по объектам «Хезболлы» в Ливане — с целью, как сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ, подорвать потенциал и инфраструктуру военизированной организации.

Насколько «избирательными» могут быть подобные удары, все мы уже имели несчастье видеть на примере сектора Газа. К сегодняшнему утру Армия обороны Израиля отчиталась об уничтожении за ночь «сотен объектов „Хезболлы“. «По указанию разведки ВВС Израиля нанесли удары по сотням пусковых установок ракет, которые были готовы к немедленному использованию для стрельбы по израильской территории. Армия обороны Израиля продолжит работу по разрушению инфраструктуры и возможностей террористической организации „Хезболла“ в целях защиты Государства Израиль», — сообщил ЦАХАЛ.

Фото: Разрушенные дома в Газе после ударов Израиля. Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / Global Look Press

На этом фоне генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла, выступил с официальным заявлением, постаравшись воздержаться от громких слов и угроз, сказав лишь о том, что Израиль объявил Ливану войну на истощение, но не упомянув о встречном объявлении войны Израилю со стороны движения «Хезболла». Между тем складывается очень любопытная ситуация. Фактически Израиль приступил к наступлению в Ливане, так и не закончив «дела» в секторе Газа.

Ни одной из заявленных целей операции на палестинской территории израильское руководство не достигло: большинство заложников, похищенных в октябре 2023-го, не нашли и не освободили, основную часть командных центров ХАМАС не обнаружили и, соответственно, не уничтожили. Угрозы, якобы исходящие Израилю из этого региона, о которых говорил Тель-Авив, так и не нейтрализовали.

Но все это не помешало Нетаньяху открыть, по сути, «второй фронт» в Ливане. Зачем? А не затем ли, что террористическая атака 7 октября 2023 года, ответом на которую и стала военная операция ЦАХАЛ в Газе, судя по всему, была лишь поводом к давно подготовленной израильским руководством войне на Ближнем Востоке? Действия Нетаньяху с каждым днем все больше напоминают действия Владимира Зеленского, не первый год мечтающего спровоцировать Россию на жесткий ответ с применением ядерного оружия и тем самым втянуть НАТО в войну.

Фото: Министр обороны Израиля Йоав Галант. Ariel Hermoni — Israel’s Ministr/XinHua / Global Look Press

Тель-Авив, постоянно и, увы, безнаказанно атакуя Сирию, Иран, Ливан и прочие государства региона, точно так же пытается вынудить их перейти к открытой войне, втянуть в которую США будет потом уже не так сложно. Безрассудство? Безумие? А знаете, кто еще действовал так? Адольф Гитлер, менее чем через неделю после разгрома немецких войск под Москвой объявивший войну Соединенным Штатам. Видимо, та самая безнаказанность и вправду туманит некоторым рассудок.

Фото: Похороны в Ливане. Marwan Naamani/dpa / Global Look Press

Как рассказал намедни экс-премьер Шотландии Хамза Юсаф, по данным британской организация Save the Children, израильские войска убили в Секторе Газа 710 новорожденных детей. «Удивительно, что есть люди, которые не могут заставить себя осудить убийственные и варварские действия правительства Израиля. И, к стыду своему, некоторые правительства, в том числе правительство Великобритании, до сих пор продают и поставляют оружие Израилю. Если вы не можете потребовать справедливости в отношении 710 убитых новорожденных детей, если вы не можете потребовать санкций в отношении тех, кто совершает такие зверства, то чего еще это будет стоить?» — подчеркнул британский политик. И с этим, увы, не поспоришь.