Угроза для российской ПВО и ценность для НАТО? В США похвастались истребителем F-35

Раздуваемое Западом происшествие с падением дронов в Польше раскрыло ценность одного вида вооружений НАТО. Его назвали главной угрозой для российской противовоздушной обороны.

Поддержка Польши Истребитель F-35A пятого поколения Королевских ВВС Нидерландов оказал поддержку польским самолетам F-16C/D в их попытке сбить беспилотники, якобы запущенные Россией. Польская армия поблагодарила НАТО и Нидерланды за обеспечение безопасности в небе. Глава МИД Польши Ван Вель тоже прокомментировал участие истребителя F-35. «Нидерланды полностью поддерживают Польшу. НАТО должно оставаться наготове, а ужесточение санкций должно оказать большее давление на военную экономику России», — сказал он. Однако пока не ясно, действительно ли F-35 участвовал в уничтожении беспилотников, или применялись датчики самолета для обмена данными и поддержки польских F-16.

Особенности истребителя F-35 F-35 давно хвалят за способность усиливать возможности истребителей четвертого поколения. Радар этого воздушного судна с антенной решеткой AN/APG-81 не только больше, чем у F-16, но и намного совершеннее устаревших радаров с механической фазированной антенной решеткой. Малозаметный самолет оснащен инфракрасным датчиком и пассивными электронными датчиками, обеспечивающими гораздо более высокий уровень ситуационной осведомленности, чем у других западных истребителей. Ценность поддержки, которую F-35 оказывает более старым истребителям, недавно отметил израильский пилот F-16. По его словам, большинство вылетов F-35 во время атак на Иран в июне оказались связаны со сбором разведданных. Это позволило F-16 действовать гораздо эффективнее, сообщило издание Military Watch Magazine.

Угроза для российской ПВО Благодаря уникальным датчикам, F-35 высоко ценится в Восточной Европе. США развернули в самолеты в регионе для сбора радиоэлектронной разведывательной информации о российской противовоздушной обороне на украинском театре военных действий. Аналитики назвали «дуэлью в электромагнитном спектре» борьбу между истребителями и российскими наземными средствами, такими как С-300. «Возможно, F-35 впервые в Европе принял непосредственное участие в бою с российскими беспилотниками», — написали авторы материала. Они также напомнили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 широко использовался в зоне СВО в рамках воздушных боев, для высокоточных ударов и подавления средств противовоздушной обороны. Самолет действовал в условиях жесткой конкуренции в воздушном пространстве во время этих миссий.