«Удар будет точно». Иран жестоко ответит на действия Израиля

Политолог Геворгян: Иран точно ударит по Израилю в ответ на убийство Хании

Иранские власти не оставят без ответа убийство политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Они ударят по Израилю в преддверии 24 августа — дня Арбаин, рассказала 360.ru политолог Каринэ Геворгян.

«Удар будет точно. Вопрос — какой. Его масштабность и эффективность», — уточнила она.

Преемник Хании против Ирана

Эксперт объяснила, что убийство Хании продемонстрировало миру раскол в ХАМАС. Она напомнила, что палестинская организация воевала в Сирии с «Хезболлой», которую поддерживал Иран. В связи с этим в ХАМАС есть «непримиримая часть», которая по духу близка к «Братьям-мусульманам»* и которая выступает против сотрудничества с иранскими властями.

«Измаил Хания был противником конфликта с Ираном, и поэтому он представлял ту часть, которая максимально симпатизировала Ирану и готова была пойти на сотрудничество с иранскими прокси и самими представителями Ирана», — добавила Геворгян.

Она подчеркнула, что на место Хании могут поставить председателя политбюро ХАМАС Халеда Машаля, враждебно настроенного к Ирану.

«Он категорически не принят в Тегеране и всегда был антииранским. Убийство Хании продемонстрировало нам определенный раскол или странное неединство внутри ХАМАС», — сообщила политолог.

Кому нужна эскалация на Ближнем Востоке

Эксперт также объяснила, что США не просто так выступают с заявлениями о возможном ударе по Израилю.

«По некоторым данным, американские переговорщики уже сами тайно в Тегеране находятся и просят не нападать на Израиль взамен на то, что Америка в ближайшее время вернет свою подпись в соглашении от 2015 года по иранской ядерной программе», — рассказала она.

Политолог также высказала мнение, что у Белого дома нет причин желать эскалации на Ближнем Востоке, в отличие от «кое-кого» в США и Великобритании.

«Надо сказать, что нынешней администрации и [вице-президенту США Камале] Харрис эскалация, война на Ближнем Востоке не нужна. А кое-кому и в Америке, и на Британских островах — очень даже бы хотелось», — указала она.

Геворгян добавила, что руководство Израиля намеренно разжигает конфликт в регионе.

«Эскалация прочая — проделки [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, которому скорее всего, кто-то, <…> из сил, представляющих интересы Запада, все-таки как-то руки выкручивает», — заключила она.

Ранее ЦАХАЛ ударил по месту в Тегеране, где находился глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. По данным газеты The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал отомстить за убийство политика.