Сегодня 13:37 У семи нянек. Атомные игры Казахстана могут грозить ядерной катастрофой Публицист Белов: попытка Токаева угодить Западу может грозить ядерным ЧП 0 0 0 Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler / Global Look Press Эксклюзив

Мир

Казахстан

Запад

АЭС

Касым-Жомарт Токаев

Референдум

Росатом

На вчерашний неформальный ужин по случая 72-летия президента России Владимира Путина его казахский коллега Касым-Жомарт Токаев не приехал. Говорят, очень был занят результатами прошедшего накануне референдума по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции близ села Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Правда, не совсем понятно, что так могло занять казахского лидера, если по итогам народного волеизъявления за проголосовали 71,12% граждан республики. То есть никаких причин для беспокойства не было.

Куда важнее сам факт подобного референдума, проведенного во многом под давлением Запада и ради того, чтобы ублажить апологетов зеленой повестки. С учетом географических особенностей Казахстана — «степь да степь кругом» — республика могла стать идеальным полигоном для столь любимых западными экоактивистами ветряков. И надо же, все-таки решилась на строительство АЭС. Решилась, надо сказать, не от хорошей жизни. На 34-м году независимости Казахстана внезапно выяснилось, что поддерживать в рабочем состоянии построенные еще при СССР объекты энергетики просто некому. После массового оттока русских специалистов — об этом прямо говорят с трибуны казахстанского парламента — других «знающих» в республике не нашлось. Впрочем, даже это не остановило местные власти от создания в стране агрессивной этнократии, характеризующейся активным выдавливанием «инородцев».

Фото: Казахская ССР. Мангышлакская область. Мангышлакский территориально-промышленный комплекс на базе Шевченковской АЭС. Установка для опреснения воды на атомной электростанции. Город Шевченко (ныне город Актау) / РИА «Новости»

И вот теперь будет АЭС — не сегодня, разумеется, а где-то к 2035 году. Еще до самого референдума (который, к слову, представители того самого Запада дружно проигнорировали, не прислав ни одного наблюдателя), президент Казахстана высказался за то, чтобы возведением атомного объекта занимался некий «международный консорциум». Что конкретно он имел в виду — понять довольно непросто, и вот почему: АЭС — весьма сложное с технической точки зрения сооружение, где любой просчет может слишком дорого обойтись. Именно поэтому возведением атомных электростанций занимается один конкретный подрядчик, создающий объект строго по своему проекту. А иначе получится как знаменитой поговорке про семь нянек и безглазое дитя.

Подрядчиков, обладающих такими проектами и необходимыми для их реализации компетенциями, в мире не так уж много. По состоянию на 2022 год правительство Казахстана оценивало шесть претендентов: NuScale Power (США), американо-японский консорциум GEH, KHNP (Корея), CNNC (Китай), «Росатом» (Россия) и EDF (Франция). А уж в числе лучших — вовсе единицы избранных, одним из которых по праву считается «Росатом».

Но проблема еще в том, что только лишь строительством дело не ограничивается, после ввода станции в эксплуатацию ей потребуются ТВЭЛы — тепловыделяющие элементы, выступающие главным конструктивным компонентом активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащие ядерное топливо. И вот тут все вообще предельно разграничено. На станциях, построенных по любому из проектов, использовать «чужие» ТВЭЛы категорически не рекомендуется, они не взаимозаменяемые. Тут как с нашими и натовскими патронами — калибр не тот. И никакого единого «международного» стандарта не существует.

Фото: Казахская ССР, Мангышлакский атомный энергокомбинат. Пульт управления АЭС / РИА «Новости»

Так что на выходе со строительством АЭС получается как на свидании с девушкой — кто ее ужинает, тот ее и танцует. И Токаев не может об этом не знать. Ну, тогда к чему все эти «атомные» игры с предсказуемо плохим концом? Видимо, к тому же, почему президент Казахстана оказался единственным из приглашенных в Москву (даже премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл), кто не приехал на день рождения Путина.

Казахстан семимильными шагами движется «по пути Украины», и не замечать этого уже невозможно. К чему приведет республику такой путь, предугадать не составляет большого труда.

Впрочем, может быть, все еще обойдется. Казахам и в этот раз подфартило с географией: непосредственной границы со странами Запада у них нет, а значит, и влиять на процессы в республике западным спонсорам украинской войны куда сложнее. Тем не менее риск развития ситуации по негативному для Казахстана сценарию довольно велик — практически настолько же, насколько и риск довести до абсурда ситуацию со строительством новой АЭС.