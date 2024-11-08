Шанс изменить мир, или Почему Трампу лучше прислушаться к Путину

Чем больше проходит времени со вчерашнего выступления Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» — времени, которое умный человек имел возможность потратить на осмысление сказанного, — тем более глубоким смыслом наполняются слова российского лидера. Я бы даже сказал, поистине библейским смыслом.

Это отнюдь не попытка польстить нашей власти. Кто меня знает — понимает, что это точно не обо мне. Но я искренне так считаю и сейчас постараюсь вам объяснить почему. Прежде всего, надо признаться, что многие, в том числе я сам, ждали от выступления Путина некоего паса в сторону свежеизбранного президента США Дональда Трапа. Во многом этот пас состоялся. Только не в форме банального перечисления российских условий для урегулирования существующего глобального конфликта, частью которого стал кризис на Украине. А в виде концепции нового мироустройства, принципов, на которых этот новый мир должен строиться.

Фото: Mikko SuutarinenHelsingin Sanom/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

А принципы эти таковы: Открытость — мир без границ и ограничений, отказ от блокового мышления.

Многообразие — отказ от вредоносного универсализма в сфере подходов к государственному устройству и построению общества.

Представительность — голос каждого должен быть услышан, мнение каждого имеет значение.

Безопасность для всех — не за счет кого-то, а только все вместе.

Справедливость — равный доступ к благам этого мира, начиная от продовольствия и заканчивая высокими технологиями.

Равенство и равноправие — размер не имеет значения. Большие и маленькие, бедные или богатые, сильные или слабые — в этом мире должно найтись место всем странам и народам.

Это уже не политика, согласитесь, и даже не геополитика. Это философия, эдакое квазирелигиозное учение на стыке христианства и коммунизма. Скажете, слишком смело и амбициозно? Быть может. Но достичь желаемого, не ставя перед собой «недостижимые» цели, практически невозможно. Это знает всякий, кто когда-либо стремился к чему-то большему, чем удовлетворение своих первичных потребностей.

Фото: 2019 год. Kremlin Pool / Global Look Press

Но при чем тут Трамп, спросите вы? А при том. Вместо того чтобы выдвигать некий очередной ультиматум, только загоняющий наши отношения с Западом в глухой угол, Путин предложил новому лидеру западного мира эксклюзивный способ не только сохранить лицо, но и войти в мировую историю — как человек, изменивший к лучшему ее многовековой ход.

Отказаться, наконец, от деления мира на враждебные лагеря. Оставить в прошлом колониальные замашки и высокомерие «белого господина», считающего всех прочих людьми второго, а то и третьего сорта. Подняться над существующими противоречиями и обрести новое знание, дающее свободу в ее исконном, истинном понимании. И таким образом моментально обнулить формат «победитель и проигравший». Стать победителями всем вместе.

Но для этого надо предпринять главное усилие и победить прежде всего самих себя, собственные предрассудки и косность мышления. Это сложно, но выполнимо. Ну, а для тех, кто все же не захочет воспользоваться представившимся ему уникальным шансом, в мире есть Россия, которая, как сказал наш президент, не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Так будет и впредь!