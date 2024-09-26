Власти Украины потеряли шанс на сохранение страны, когда отказались от озвученных до спецоперации предложений России. Теперь за пределами Киева остались только руины, а большая часть населения мертва. Как сообщило агентство Associated Press , с таким заявлением в ходе предвыборного митинга в штате Северная Каролина выступил кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что даже самая плохая сделка, на которую могли пойти украинские власти, привела бы к лучшим результатам, чем те, за какими сейчас наблюдает весь мир.

«Все были бы живы, и каждое здание устояло. Теперь какую сделку мы можем заключить? Люди мертвы. Страна в руинах», — заявил Трамп.

Авторы материала отметили, что это первый случай, когда бывший президент США начал обсуждать конфликт в таких подробностях. Ранее он только выступал с критикой военной помощи Украине и говорил, что если бы сохранил пост главы государства, то никакие боевые действия не могли начаться.

В своем выступлении Трамп также раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, который в комментариях американским журналистам назвал радикальной идею кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса отказаться от территорий для остановки конфликта.

По словам Трампа, выпадом на его партнера по выборам Зеленский допустил неприятные высказывания и в его адрес. Всю ответственность за конфликт политик возложил на действующего президента США Джо Байдена и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

«Они позволили этому случиться, снабжая Зеленского деньгами и боеприпасами в объемах, которых ни одна страна никогда раньше не видела», — подчеркнул Трамп.

Зеленский после выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН посетил штат Пенсильвания. Это вызвало критику со стороны спикера палаты представителей США Майка Джонсона — представителя республиканцев. Из-за того, что на встрече с украинским лидером находились только демократы, он назвал это вмешательством в выборы и потребовал от властей Украины отозвать посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, организовавшую поездку.