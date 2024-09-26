От Зеленского потребовали уволить посла Украины в США

Джонсон потребовал уволить посла Украины за визит Зеленского в Пенсильванию

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием снять с поста посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Поводом для увольнения украинского посла Джонсон назвал организацию визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании. По мнению конгрессмена, эта поездка является доказательством вмешательства в президентские выборы в США.

Спикер палаты указал, что Маркарова устроила визит Зеленского в Пенсильванию в сопровождении только представителей Демократической партии, нарушив принцип невмешательства во внутренние политические процессы Соединенных Штатов.

Джонсон отметил, что эта поездка была «очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы».

Комитет по надзору конгресса США ранее начал расследование относительно расходов на визит украинского лидера на завод боеприпасов в Пенсильвании.