Трамп захотел дать Бобровскому место в Зале славы. Почему россиянин привел его в восторг
Трамп похвалил россиянина Бобровского и пожал ему руку
Российский хоккеист, вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время встречи с тренерским штабом, спортсменами и персоналом команды в Белом доме.
Как Трамп похвалил Бобровского
«Это была настоящая битва от начала и до конца. Еще интереснее она была благодаря голкиперу Сергею Бобровскому. Он был невероятен!» — сказал Трамп и пожал Бобровскому руку.
Президент заявил, что россиянин был «хорош» и проделал «потрясающую работу», несмотря на огромное давление на него во время матча.
Вы должны оказаться в Зале хоккейной славы. <…> От лица всех, кто смотрел, спасибо, Боб!
Дональд Трамп
«Флорида Пантерз» стала чемпионом Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24. Во время встречи в Белом доме Трамп сфотографировался с командой, пообщался с игроками и владельцем клуба Винни Виолой. В подарок президент получил джерси «Флориды» со своей фамилией и золотую хоккейную клюшку.
Лидер США поблагодарил команду за то, что она прошла путь от поражения в финале 2023 года от «Вегас Голден Найтс» до завоевания первого титула в истории франшизы. Трамп в шутку сравнил это со своим возвращением в Белый дом.
«Вы подарили болельщикам один из самых захватывающих камбэков в истории НХЛ, в истории любого вида спорта», — заявил президент.
Кто такой Сергей Бобровский
Сергей Бобровский — российских хоккеист, воспитанник новокузнецкого «Металлурга». За основную команду дебютировал в 18-летнем возрасте, сыграв несколько матчей в сезоне 2006/07. Ныне — вратарь «Флориды» и обладатель Кубка Стэнли 2024. Он является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи».
Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, единственный голкипер, получивший ее дважды. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России и кавалер ордена Почета.
Спортсмен единственный российский игрок, одержавший 400 побед в НХЛ. Занимает второе место по победным матчам в Национальной хоккейной лиге среди всех вратарей Европы после Хенрика Лундквиста и второе место среди всех действующих вратарей после Марка-Андре Флери.