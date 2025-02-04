Трамп захотел дать Бобровскому место в Зале славы. Почему россиянин привел его в восторг

Российский хоккеист, вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время встречи с тренерским штабом, спортсменами и персоналом команды в Белом доме.

«Это была настоящая битва от начала и до конца. Еще интереснее она была благодаря голкиперу Сергею Бобровскому. Он был невероятен!» — сказал Трамп и пожал Бобровскому руку.

Президент заявил, что россиянин был «хорош» и проделал «потрясающую работу», несмотря на огромное давление на него во время матча.

Вы должны оказаться в Зале хоккейной славы. <…> От лица всех, кто смотрел, спасибо, Боб!

«Флорида Пантерз» стала чемпионом Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24. Во время встречи в Белом доме Трамп сфотографировался с командой, пообщался с игроками и владельцем клуба Винни Виолой. В подарок президент получил джерси «Флориды» со своей фамилией и золотую хоккейную клюшку.

Лидер США поблагодарил команду за то, что она прошла путь от поражения в финале 2023 года от «Вегас Голден Найтс» до завоевания первого титула в истории франшизы. Трамп в шутку сравнил это со своим возвращением в Белый дом.

«Вы подарили болельщикам один из самых захватывающих камбэков в истории НХЛ, в истории любого вида спорта», — заявил президент.