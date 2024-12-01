Флаг России вывесили на матче НХЛ

РИА «Новости»: на матче между «Флоридой» и «Каролиной» вывесили российский флаг

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс» болельщики вывесили на трибунах российский флаг. Кадры с игры опубликовал корреспондент РИА «Новости» Андрей Сенченко в своем Telegram-канале .

Триколор держал в руках один из болельщиков «Флориды», который находился на нижнем ярусе трибун.

Матч состоялся в ночь на воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флориды», которая выступала на своем льду.

В составе победителей — российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За «Каролину» играют Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

Ранее «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Это была первая победа «Куньлуня» над уральскими хоккеистами за последние семь лет.