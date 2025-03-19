Журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что разоблачила главный секрет семьи Макрон

«Я очень рада, что эта история стала популярной во всем мире. А знаете, почему? Потому что я потратила на это целый год, и все это время люди называли меня сумасшедшей, клеветали на меня, лгали вместо того, чтобы просто прочитать то, что прочитала я», — заявила журналистка.

Кэндис Оуэнс в январе 2025 года пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Она утверждала, что собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовала.

В декабре 2021 года, незадолго до президентских выборов во Франции, Рей, которая позиционирует себя как независимая журналистка, опубликовала видео на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет ведет расследование, связанное с первой леди.

В своем ролике она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле является мужчиной по имени Жан-Мишель.

Это видео быстро стало популярным и распространилось в СМИ, в том числе в США.

В марте 2024 года Макрон впервые публично высказался о сообщениях таблоидов, касающихся пола его супруги. Он заявил, что самое неприятное на посту президента — это когда люди верят ложной информации и сфабрикованным историям, которые начинают их беспокоить, в том числе в личной жизни.