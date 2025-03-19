Журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что разоблачила главный секрет семьи Макрон
Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждает, что раскрыла главную тайну семьи Макрон. Ее расследование под названием «Становление Брижит» вызвало бурю негодования во Франции, сообщило ИноСМИ.
«Я очень рада, что эта история стала популярной во всем мире. А знаете, почему? Потому что я потратила на это целый год, и все это время люди называли меня сумасшедшей, клеветали на меня, лгали вместо того, чтобы просто прочитать то, что прочитала я», — заявила журналистка.
Кэндис Оуэнс в январе 2025 года пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Она утверждала, что собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовала.
В декабре 2021 года, незадолго до президентских выборов во Франции, Рей, которая позиционирует себя как независимая журналистка, опубликовала видео на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет ведет расследование, связанное с первой леди.
В своем ролике она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле является мужчиной по имени Жан-Мишель.
Это видео быстро стало популярным и распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично высказался о сообщениях таблоидов, касающихся пола его супруги. Он заявил, что самое неприятное на посту президента — это когда люди верят ложной информации и сфабрикованным историям, которые начинают их беспокоить, в том числе в личной жизни.
Надеюсь, вы достаточно мне доверяете, чтобы понимать, что я бы никогда не стала просто так нести всякий бред. Не хочется быть голословной, будь то с друзьями или в интернете. Именно поэтому я поставила свою профессиональную карьеру на правдивость истории с Брижит, за что меня в итоге и «отменили».
Кэндис Оуэнс
Американская журналистка
По ее словам, история получила широкое распространение не только во Франции, но и в других странах. Люди стали обсуждать ее в контексте текущей политической ситуации, оценивая действия Эммануэля Макрона, который теряет контроль над собой.
Ранее Оуэнс выяснила, что встреча уже взрослой Брижит и юного Эммануэля могла быть неслучайной.