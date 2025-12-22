Трамп сделал Путину шокирующий подарок. Одно решение привело в панику весь Госдеп

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала масштабный отзыв дипломатов из-за рубежа. В сенате сочли, что решение политика играет на руку России и объяснили, как повлияет новая тактика американского лидера на обстановку в мире.

Как сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в Госдепе, своих постов лишатся 48 послов в странах Африки, Азии, Восточной Европы и Южной Америки.

Это уже вторая волна кадровых чисток во внешнеполитическом ведомстве с момента начала второго срока Трампа; первая коснулась назначенцев Джо Байдена.

Высокопоставленный чиновник Госдепа в комментарии The New York Post назвал происходящее «стандартным процессом». По его словам, посол является личным представителем президента, и Трамп имеет полное право назначать на эти должности людей, которые будут жестко продвигать повестку «Америка прежде всего».

Какое решение Трампа помогло России

Однако решение Трампа вызвало панику в дипломатических кругах. Отзыв коснется миссий в таких стратегически важных и нестабильных регионах, как Демократическая Республика Конго, Египет, Нигерия, Сомали и Йемен. В Европе без американских послов останутся Армения, Литва, Северная Македония и Словакия.

Особое недовольство выражают демократы. Сенатор Джин Шахин заявила, что у Вашингтона уже пустует около 80 посольских кресел, включая миссии в ключевых странах-союзниках (Германия, Австралия, Южная Корея) и на Украине.

«Президент Трамп фактически отдает лидерство Китаю и России, убирая квалифицированных кадровых послов, которые верно служат стране независимо от того, кто находится у власти», — заявила сенатор.

Джон Динкельман, президент Американской ассоциации дипломатической службы, также счел, что отзыв сотрудников «подрывает доверие к способности профессиональной дипломатической службы эффективно выполнять политику избранного руководства нашей страны».

Больше всего от решения Трампа пострадает Африка — оттуда отзывают послов из 25 стран, а также представителя при Африканском союзе. На втором месте Азия: замены грядут в 11 странах, включая бывшие советские республики — Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Самих дипломатов увольнять с госслужбы не планируют: по возвращении в Вашингтон им предложат другие должности в центральном аппарате.

В ночь на 23 декабря Дональд Трамп выступит с заявлением. Вместе с ним обратится к нации и глава Пентагона.