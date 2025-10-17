Трамп расхотел помогать Зеленскому? Что произошло после разговора с Путиным

Дональда Трампа заподозрили в нежелании помогать Украине ракетами Tomahawk — это произошло после беседы американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. С чем связано биполярное поведение президента США — в материале 360.ru.

Tomahawk нужны самим США Авторы украинского издания «Страна.ua» отметили позитивный настрой Трампа после переговоров с Путиным. «Во-первых, это может быть попыткой Трампа снять с повестки дня вопрос о передаче Tomahawk Украине и, таким образом, снять угрозу резкой эскалации, которая могла бы за этим последовать. Трамп заявляет о прогрессе в мирном урегулировании, а значит уже и Tomahawk не нужны, пока идет переговорный процесс с Россией», — написали журналисты. По данным агентства Bloomberg, Трамп изменил тон с Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Украины. Президент США дал знать об отсутствии намерений делиться Tomahawk с Украиной.

Нам нужны Tomahawk. У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны. Дональд Трамп президент США

Кроме того, американский лидер анонсировал личную встречу с Путиным в Будапеште.

Двуликий Трамп Трамп пытается применить известную ему стратегию бизнес-проектов. Речь идет о «хорошем и плохом полицейском», рассказал 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «У него как будто бы есть два лица. Первое для того, чтобы угрожать, а другое — чтобы вести мирные переговоры. Трамп попытался продемонстрировать сначала свой агрессивный оскал, однако в этом была исключительно игра. Скорее всего, Москва эту игру раскусила, поэтому не форсировала процесс возобновления диалога с Вашингтоном. Судя по всему, сам же Трамп и выступил инициатором этой новой встречи», — отметил эксперт. По его словам, западные СМИ могли неправильно изначально интерпретировать заявление и истинные намерения лидера США.

Вряд ли он всерьез планировал передавать Украине Tomahawk или вводить пошлины в отношении индийских товаров из-за того, что Россия экономически сотрудничает и поставляет свои энергоносители в Азию. Павел Фельдман профессор

Что будет дальше с российско-американскими отношениями США до сих пор не выделили нового пакета военной помощи Украине, американцы продают оружие за деньги европейцев, отметил Фельдман. «Не объявлены давным-давно анонсированные санкции. Америка в этом отношении ведет себя с Россией гораздо более мягко, чем Европейский союз. Из этого можно сделать вывод, что США действительно больше заинтересованы в восстановлении диалога с Москвой, нежели сама Российская Федерация. Это несколько улучшает переговорные позиции России в преддверии возможного будапештского саммита», — добавил он.

Чем закончатся переговоры Трампа и Зеленского 17 октября Зеленский вряд ли сможет чем-то удивить Трампа на встрече в Белом доме. Скорее всего, украинский лидер снова будет просить деньги и оружие, эта позиция Соединенным Штатам давно известна.

В ходе встречи Зеленского и Трампа солировать будет американский президент, и он озвучит в очередной раз украинской стороне те условия, которые ему ретранслировал Владимир Путин, то есть условия, на которых Россия была бы потенциально согласна прекратить огонь и заключить некое мирное соглашение. Павел Фельдман профессор

Предположительно, Трамп и Путин обговорили эти условия перед визитом Зеленского в США, чтобы поставить того перед фактом: принимает он их или нет. «Если он их не примет, то получится, что Украина будет выглядеть в глазах Дональда Трампа как сторона, срывающая переговорный процесс, блокирующая реализацию его мирных начинаний. Это, в свою очередь, может быть косвенно выгодно нам», — добавил Фельдман.

Возможный итог встречи Путина и Трампа в Венгрии Если встреча Путина и Трампа в Будапеште действительно состоится, предполагается ожидаемый и реальный итог. Последний, скорее всего, будет заключаться в возобновлении диалога России и США о стратегическом ядерном сдерживании, считает профессор. «Поскольку все договоры, на которых держался баланс ядерного сдерживания двух ведущих в этом плане мировых держав, порушены, в таком положении просто мир существовать не может. Необходимость диалога по урегулированию украинского кризиса выступает как удобный повод для того, чтобы лидеры встретились и обсудили реально важные вещи», — объяснил специалист. Речь идет о таких вещах, как ДРСМД, СНВ, договор по открытом небу и договор о контроле над обогащением добычи плутония. Эти вопросы важнее украинской проблемы.

Второй итог — это, скорее всего, конкретизация неких бизнес-проектов, которые Москва и Вашингтон могли бы потенциально реализовать, но только после завершения украинского кризиса. Что касается украинского регулирования, я бы здесь не ждал немедленных итогов. Поскольку для дипломатического прорыва в этой сфере недостаточно только воли Москвы и Вашингтона, здесь требуется учитывать позицию и Китая, и Европейского союза. Павел Фельдман профессор

В случае положительной динамики по украинскому вопросу лучшим итогом встречи может стать анонсирование новых переговоров, но уже в более широком составе. На таком саммите должны быть представлены все ключевые мировые игроки, так как речь идет не столько об Украине, сколько о стратегической безопасности в мире.