Договоренности о встрече Трампа и Путина удивили Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в США для переговоров, был удивлен новостью о договоренностях между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении новой встречи. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский узнал о планах двух лидеров вскоре после прибытия в США — на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Украинская делегация, как отмечает Axios, была удивлена не только самим фактом договоренности, но и выбором места встречи — Венгрией, которую в Киеве считают наиболее недружественной к Украине страной Евросоюза.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что до переговоров с Трампом успел провести встречу с представителями американской оборонной компании Raytheon,производящейракеты Tomahawk и являющейся разработчиком систем ПВО Patriot.

Ранее Дональд Трамп, комментируя возможные поставки Украине ракет Tomahawk, заявил, что США располагают большим их запасом, однако страна сама нуждается в этих вооружениях и не может исчерпать их ради других.