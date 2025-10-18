«Я не думал, что тебе понравится». Как Трамп потроллил Зеленского идеей туннеля между Россией и США
Экономист Ордов: технологии обеспечат целесообразность туннеля «Путин — Трамп»
Президент США Дональд Трамп обратил внимание на идею строительства туннеля «Путин — Трамп» через Берингов пролив. Предложение озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. На встрече с Владимиром Зеленским американский лидер не упустил возможности потроллить украинского коллегу. Подробности — в материале 360.ru.
Зеленский не в восторге
На переговорах в Белом доме 17 октября Трамп назвал идею строительства туннеля между Россией и США интересной и поддел Зеленского вопросом о его отношении к инициативе.
«Я не в восторге от этого», — сказал украинский лидер.
«Я не думал, что она тебе понравится», — рассмеялся в ответ хозяин Белого дома.
Зеленскому не хватило ума уклониться от ответа — речь шла о предложении, которое могло бы принести пользу в глобальном масштабе. Но президент Украины выступил против мегапроекта, способного объединить мир.
Так Зеленский показал цену своим словам о миролюбии и стремлении к сотрудничеству со всеми, кто ищет добра и процветания. Трамп же удачно потроллил Зеленского, показав, что видит его насквозь.
Возможно ли реализовать проект туннеля «Путин — Трамп»
Англия и Европа смогли прорыть туннель под Ла-Маншем, а современные технологии способны обеспечить не только реализуемость, но и экономическую целесообразность проекта, рассказал 360.ru директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова доктор экономических наук Константин Ордов.
«Профессионалы должны нам подсказать и требования к туннелю, и сейсмоустойчивость, и наиболее подходящие технологии. Пока необходимо определиться, насколько это целесообразно и какие экономические преференции не только России и Америке, но и странам, которые воспользуются этим транзитным логистическим маршрутом, могут вообще для мировой экономики привнести», — отметил он.
Построить туннель между Россией и США будет сложнее, чем под Ла-Маншем, и стоимость тоже окажется выше, считает Ордов.
Он будет и длиннее, в этом отношении может быть сопоставимо со строительством газопровода в несколько тысяч километров. По цене, имеется в виду. Без понимания сложности проекта предварительные оценки неуместны. Исходя из целесообразности, наверное, какую-то экономическую оценку рассчитать будет гораздо проще. Если туннель дороже, то в нем этой целесообразности и не найдется.
Константин Ордов
экономист
Строительство такого объекта займет не пять и даже не 10 лет.
«Там одних только взысканий и переговоров двухсторонних на очень долгие [годы]. Я так понимаю, что самая большая проблема будет связана с экологическими вопросами. Удастся ли их преодолеть? Большие сомнения могут возникнуть», — заключил Ордов.
В чем сложность строительства туннеля
Знаменитый евротуннель через Ла-Манш для пассажирского транспорта стоил 14 миллиардов долларов по курсу 1994 года, напомнил в комментарии 360.ru директор «S+Консалтинг» Илья Грязнов.
«Расстояние по трассе проектируемого туннеля — а он уже проектируется, по словам Кирилла Дмитриева, — просто вдвое больше. В проекте можно использовать расчеты, которые делались раньше: американские инженеры из компании InterBering оценивали возможность строительства трех параллельных туннелей общей протяженностью 100 километров с ж/д путями для грузовых и пассажирских перевозок, плюс автомобильные полосы и инженерная инфраструктура. Третий туннель — для обслуживания», — сказал он.
Сложность проекта не технологическая, добавил специалист. По его словам, необходимым условием строительства и дальнейшей эксплуатации является разворачивание социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры с обеих сторон — что на американском континенте, что в Евразии.
В России понадобится только четыре тысячи километров путей из Якутска в сложном горном рельефе с высокой сейсмикой и через зону вечной мерзлоты. Но без инфраструктуры туннель не будет жизнеспособным.
Илья Грязнов
директор «S+Консалтинг»
С другой стороны, едва ли стоит обсуждать краткосрочный экономический эффект, если речь идет о перспективе отношений России и США, а в будущем — и Канады, отметил Грязнов.
«Если речь идет о маршруте, который объединит континенты и будет работать не одну сотню лет... Если строительство позволит обеспечить связность на территории Восточной Сибири, начать новый этап в освоении богатых природными ресурсами регионов, которые сейчас недоступны в связи с отсутствием инфраструктуры...» — подчеркнул он.
Это действительно мегапроект, но у России есть опыт строительства БАМа, реализации первой в мире космической программы, атомного проекта и так далее, резюмировал директор «S+Консалтинг».