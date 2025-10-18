«Я не думал, что тебе понравится». Как Трамп потроллил Зеленского идеей туннеля между Россией и США

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на идею строительства туннеля «Путин — Трамп» через Берингов пролив. Предложение озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. На встрече с Владимиром Зеленским американский лидер не упустил возможности потроллить украинского коллегу. Подробности — в материале 360.ru.

Зеленский не в восторге

На переговорах в Белом доме 17 октября Трамп назвал идею строительства туннеля между Россией и США интересной и поддел Зеленского вопросом о его отношении к инициативе.

«Я не в восторге от этого», — сказал украинский лидер.

«Я не думал, что она тебе понравится», — рассмеялся в ответ хозяин Белого дома.

Зеленскому не хватило ума уклониться от ответа — речь шла о предложении, которое могло бы принести пользу в глобальном масштабе. Но президент Украины выступил против мегапроекта, способного объединить мир.

Так Зеленский показал цену своим словам о миролюбии и стремлении к сотрудничеству со всеми, кто ищет добра и процветания. Трамп же удачно потроллил Зеленского, показав, что видит его насквозь.