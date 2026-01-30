Сегодня 23:17 Трамп нашел новую угрозу: чем закончится долгая история противостояния США и Кубы? Политолог Аджамян: США считают себя единственным шерифом Западного полушария 0 0 0 Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

В США ввели режим чрезвычайного положения, объяснив этот шаг угрозой нацбезопасности со стороны Кубы. Не исключено, что Дональд Трамп таким образом пытается предотвратить повторение Карибского кризиса. Что на самом деле задумал глава Белого дома и грозит ли латиноамериканской республике венесуэльский сценарий — в материале 360.ru.

Зачем Трамп ввел режим чрезвычайного положения В подписанном Трампом указе о режиме чрезвычайного положения Кубу сочли угрожающей не только нацбезопасности, но и внешней политике Соединенных Штатов. «Настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — объявил американский лидер.

И Трамп, и его предшественники не раз пользовались режимом чрезвычайного положения, чтобы развязать себе руки и свободно действовать в обход конгресса.

Он обвинил кубинский режим в сотрудничестве с «многочисленными враждебными странами», в том числе Россией, Китаем и Ираном, а также «транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам».

Трамп также объявил о необходимости установить тарифную систему, которая поможет справиться с чрезвычайным положением в США. А американское министерство торговли определит страны, которые могут поставлять Кубе нефть.

Чем Куба не угодила США Одна из основных претензий Соединенных Штатов в том, что кубинцы не действуют в американском фарватере, а сотрудничают с неугодными, с точки зрения Вашингтона, государствами. На это в беседе с 360.ru указал политолог и член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян. «В частности, это Китай, Россия, Иран. <…> Куба мешает и санкционной политике, вставляет палки в колеса американской гегемонии. Видимо, поэтому американцы во главе с Трампом хотят эту проблему решить. Трамп вспоминает еще и годы Карибского кризиса и хочет, чтобы такое никогда не повторилось», — сказал он.

Фото: Jiang Biao/XinHua / www.globallookpress.com

Аджамян обратил внимание, что вокруг Кубы разворачивается схожий с произошедшим в Венесуэле сценарий, только сама по себе история противостояния республики американцам более долгая. Он допустил, что Трамп попытается найти в стране проамерикански настроенные силы и выяснить, достаточной ли мерой окажется похищение кубинского лидера.

Почему американцы себя так ведут: по факту, с 1991 года, после распада Советского Союза, США видят себя этаким единственным шерифом на планете, тем более в Западном полушарии. Действительно не видят угрозы, что им кто-то способен бросить вызов, объединиться и оспорить их доминирование.

Политолог затруднился ответить, кто сумеет серьезно противостоять американцам, если они захотят блокировать Кубу.

Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По какой стране Трамп нанесет первый удар Сейчас у главы Белого дома на повестке два региона — Иран и Куба. Что касается первого, подчеркнул собеседник 360.ru, ситуация здесь складывается более горячая: США отправили к иранским берегам флот и прямо угрожают. Но развивать вторую историю Трамп не прекратит. «Думаю, его ставка сейчас на то, чтобы ухудшить жизнь обычным кубинцам путем, например, блокады поставок энергоресурсов. <…> Не сказать, чтобы Куба экономически процветает», — сказал Аджамян. Вполне вероятно, что в итоге обычные жители страны попросту не выдержат, и начнутся протесты. Если же этого не произойдет, то президент США, вероятно, вернется к кубинскому вопросу после разрешения ситуации с Ираном.

Продолжит политику того, а есть ли на Кубе альтернативные нынешней власти силы, и будет исходить из этого. Он действительно может применить тот же метод, что и с Венесуэлой, тем более, думаю, успех кружит Трампу голову.

В своих военных планах Трамп применяет стратегию «Анаконда» — следует геополитической и военной доктрине, направленной на удушение противника путем его полной морской и сухопутной блокады, отрезания от ресурсов и постепенного экономического истощения. «Мы видимо подобное применение относительно той же Венесуэлы. Учитывая, что ее экономика держится на нефти, действующей власти фактически поставили ультиматум: или соглашаетесь на наши условия, или просто не сможете экспортировать нефть», — заметил Аджамян.

Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Такую тактику он счел стандартной историей с учетом того, что у американцев мощный флот: было бы странно, если бы США не применяли его для достижения подобных целей.

Эта стратегия не нова, Трамп более решительно ее применяет. И это другая большая тема о том, почему глава Белого дома сейчас вообще на этом сосредоточился, так активно действует в Западном полушарии в целом, в том числе в Венесуэле и Гренландии.

В применении военной силы против Гренландии политолог усомнился и предположил, что американцы будут действовать в отношении автономии более аккуратно: пытаться провести какой-либо референдум или сформируют выгодные тем или иным лицам предложения. «С Гренландией есть вопросы юридического, дипломатического характера. В военном плане я не вижу, кто сможет бросить вызов американцам», — подчеркнул Аджамян. Все внимание Европы, напомнил он, сосредоточено на Украине и ресурсов на что-либо иное у ЕС нет.