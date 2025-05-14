Тлеющие угли украино-венгерских разборок. Полыхнет?

Вчера Telegram-каналы, освещающие события в Венгрии и Закарпатье, пестрели фото- и видео с передвижением венгерских танков и прочей бронетехники в непосредственной близости от пяти основных пунктов пропуска на границе с Украиной: Захонь, Берегшураны, Тисабеч, Барабаш и Надьбодош. Причины таких внезапных маневров никто из комментаторов назвать не смог.

Официальный Будапешт тоже молчит. В Сети появились самые смелые предположения, что это первый шаг венгерского руководства к освобождению венгров Закарпатья от произвола киевского режима. Я бы не спешил делать выводы о некоей силовой операции — все же Венгрия как член Евросоюза не во всем самостоятельна в своих решениях. Но не замечать явно повысившийся в последнее время градус напряженности между Будапештом и Киевом тоже нельзя. Более того, вполне можно говорить о тлеющем конфликте, угли которого при определенных обстоятельствах легко могут полыхнуть жарким пламенем. Итак, конфликт, пока еще дипломатический, между Украиной и Венгрией обострился 9 мая (симптоматично, неправда ли?), когда Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатской области. «Киев обвинил Будапешт в попытках дестабилизировать регион и вмешательстве во внутренние дела. В тот же день Венгрия объявила о высылке двух украинских дипломатов по обвинению в шпионаже, на что Украина ответила зеркально, выдворив двух венгерских представителей из Киева», — писали российские СМИ.

Фото: Ужгород — город на западе Украины, административный центр Закарпатской области и Ужгородского района. Europa Press/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Следствием разразившегося шпионского скандала стала отмена по инициативе Будапешта запланированных на 12 мая переговоров с посланцами Киева по вопросам прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Одновременно глава венгерского правительства Виктор Орбан в очередной раз выступил с критикой идеи вхождения Украины в ЕС, назвав это «экономическим бременем для Европы». Более того, речь уже идет о проведении в Венгрии референдума, на котором граждане смогут выразить свое отношение к гипотетической евроинтеграции Киева.

На этом месте я позволил бы себе небольшое лирическое отступление по поводу «венгерского меньшинства» на Украине. Дело в том, что применительно к Закарпатью этот термин выглядит, мягко говоря, некорректным.

Да, в рамках всей «Незалежной» (того, что от нее осталось) венгры — этническое меньшинство, компактно проживающее в самой западной области Украины. Но непосредственно в Закарпатье, скорее, украинцев можно назвать миноритарным этносом. Статистически «украинцев» там более 75%, а по факту в украинцы были записаны (во многом насильно) этнические группы, которые ближе к венграм и словакам, чем к малороссам: бойки, лемки, гуцулы и долиняне. На этом фоне сплоченная венгерская община, составляющая примерно от 12 до 15% местного населения, пожалуй, самая крупная. Помнится, в свое время (в середине 90-х) меня поразил тот факт, что украинские пограничники в Чопе разговаривали между собой сплошь на венгерском языке.

Фото: Житель Закарпатской области, 1984 год. Aleksander Lyskin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но вернемся к дню сегодняшнему. Накануне Виктор Орбан заявил, что спровоцированный украинскими спецслужбами шпионский скандал — часть хорошо спланированной операции по дискредитации Венгрии и ее вооруженных сил. «Украина развернула скоординированную кампанию по очернению Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу членства Украины в ЕС. На заседании Совета обороны также стало известно, что украинцы возобновили отношения с Венгрией с целью проведения операции и что нападение осуществили при поддержке венгерской стороны. Они были направлены против венгерской армии. Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще не было на памяти человечества. Следует ожидать, что до окончания опроса общественного мнения будут предприняты дальнейшие операции спецслужб, и венгерские службы к ним готовы», — сказал он.

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Упомянутая Орбаном «венгерская оппозиционная партия» — это политическое объединение «Тиса», работающее в интересах Брюсселя и в тесном контакте с украинскими спецслужбами. Цель: свержение законного правительства Венгрии и смена курса страны на, скажем так, менее евроскептический и более лояльный европейским национал-глобалистам. Задача номер один: срыв референдума, итоги которого (они вряд ли будут в пользу Киева) европейской бюрократии будет довольно сложно игнорировать. На этом фоне обратим внимание на два заявления. Во-первых, Виктора Орбана — о том, что «голосование состоится, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут решать за нас этот вопрос». Во-вторых, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей недавно решить вопрос вступления Украины в ЕС в ускоренном темпе.

Фото: Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. CAP/PLF / www.globallookpress.com

«Мы должны ускорить путь присоединения Украины к членству в нашем союзе. К этому стремится не только Украина. Этот процесс может стать сильной гарантией безопасности. <…> Мы упорно работаем с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году», — подчеркнула фон дер Ляйен. Как видим, обе стороны настроены крайне решительно. Чья в итоге возьмет? Поживем — узнаем.