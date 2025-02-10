Тишина вокруг переговоров. Почему Кремль и Белый дом не подтвердили диалог Путина и Трампа?

Кремль и Белый дом не подтвердили, но и не опровергли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговоры лидеров двух мировых держав проходят в тишине, которая, вероятно, сегодня эффективнее, чем раскрытые подробности содержания беседы.

Откуда пошло сообщение о переговорах Путина и Трампа

Материал о телефонных переговорах президентов России и США опубликовала газета The New York Times, чьи журналисты взяли комментарий у Дональда Трампа. В ходе беседы американский лидер заявил, что темой его беседы с российским коллегой стал конфликт на Украине.

Фото: Anna Rose Layden — Pool via CNP / Global Look Press

Трамп добавил что Путин «действительно переживает» из-за погибших в войне и «хочет, чтобы люди перестали умирать».

Президент США добавил, что теперь у него есть конкретный план по прекращению боевых действий и он готов представить его для обсуждения, чтобы «покончить с этим проклятием». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу подтвердить разговор Путина и Трампа заявил, что Россия и США поддерживают коммуникации по разным каналам.

«На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ушел от ответа на вопрос о переговорах Путина и Трампа. По его словам, администрация Белого дома вступила в большое количество диалогов, в том числе деликатного характера с российскими властями. «Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров», — добавил он. При этом Уолц подтвердил желание Трампа выйти на урегулирование украинского конфликта. По его словам, для этого в Европу на неделе отправятся госсекретарь, глава Пентагона, вице-президент США и специальный посланник по России и Украине. Представитель Белого дома не уточнил точку их визита, но, по данным СМИ, американские чиновники отправятся в Мюнхен на конференцию по международной безопасности.

Почему Кремль и Белый дом молчат о переговорах Путина и Трампа?

Разговор лидеров России и США не ограничивается вопросами Украины. С большой долей вероятности можно сказать, что стороны поднимали темы экономического взаимоотношения и выстраивание нового геополитического ландшафта в мире. Об этом 360.ru заявил политический аналитик Петр Колчин.

В условиях переговорах такого масштаба тишина эффективнее и лучше. Но мы видим, что американская сторона уже проговорилась, показав свою слабость в этом переговорном процессе. Кто первый начинает говорить, тот сдает позиции. Петр Колчин политический аналитик

Колчин добавил, что сохранившая молчание Россия взяла инициативу по переговорам в свои руки. Это позволило стране жестко отстаивать собственные интересы. Проговорившийся о беседе с Путиным Трамп вынужден раскрыть детали диалога, чтобы сохранить позиции.

Фото: РИА «Новости»

По мнению политического аналитика, такое поведение американского лидера также связано с отсутствием плана по урегулированию украинского конфликта.

Чем громче о нем говорят, тем выше вероятность того, что его пока нет. Трамп пытается в этом переговорном процессе сохранить какую-то позицию США и показать, что Вашингтон еще может на что-то влиять. Петр Колчин

Он отметил, что с подачи Трампа в СМИ начали циркулировать сообщения о том, что США продолжат оказывать помощь в обмен на редкоземельные металлы. Политолог пояснил, что этот информационный вброс связан с попыткой американского лидера перевести финансовые вливания в Украину в прагматичное русло, чтобы хоть как-то оправдаться перед избирателями.

Кого допустят к переговорам об урегулировании конфликта на Украине?

Вопрос потери легитимности украинского лидера Владимира Зеленского с подачи президента России Владимира Путина стал предметом обсуждения в США и Евросоюзе, заявил Колчин.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что позицию России слушают очень четко. Но пока вопрос о том, кто возглавит украинскую делегацию на возможных переговорах, отодвинули на второй план.

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«Во многом это дипломатическая победа Владимира Путина, потому что он первым вынес проблематику на открытое обсуждение. Но, как мы видим, США мнение Украины по этому вопросу интересуют мало, поэтому можно говорить, что на данном этапе речь идет только о переговорах Москвы и Вашингтона без участия Киева и ЕС», — подчеркнул политический аналитик. Он добавил, что российская сторона настаивает на том, чтобы в ходе диалога учитывалось мнение стран, прилегающих к Украине: Венгрии, Румынии и Польши. Но на данном этапе пока идут переговоры только двух держав.

Чего ждать от встреч Трампа с Зеленским и Путиным

Заявленная встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на этой неделе, скорее всего, состоится, допустил политический аналитик.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Урегулирование конфликта станет главной темой, но также Трамп постарается продавить какие-либо меры, которые смогут отбить хотя бы часть отправленной Киеву помощи. Это как раз могут быть редкоземельные металлы или другие ресурсы», — подчеркнул Колчин.

При этом возможность встречи американского лидера и президента России в ближайшее время он посчитал маловероятной в связи с отсутствием политической важности.

Пока идут переговоры и обмен мнениями. Встреча на таком высоком уровне должна иметь под собой конструктивную базу. Петр Колчин

Он пояснил, что Вашингтон пока только начал проявлять готовность для принятия реалий на земле и переживет отказ от нанесения стратегического поражения России. Поэтому США выстраивают новую позицию с учетом рухнувших планов прошлой администрации.