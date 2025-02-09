Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о контактах между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Украины. Об этом сообщил ТАСС .

Ранее газета The New York Post написала, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным обсуждал пути урегулирования конфликта на Украине.

Песков обратил внимание, что по мере того как администрация в Вашингтоне начинает свою деятельность, возникает множество различных коммуникаций, которые происходят по различным каналам.

«И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил представитель Кремля.

Американский президент неоднократно высказывал желание встретиться с российским лидером. В начале января Трамп сообщил, что его команда приступила к организации переговоров. Тем не менее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что никаких контактов с США по этому вопросу не было. Он отметил, что Россия готова выслушать любые предложения по встрече.

Сам Путин в декабре, во время прямой линии, отметил, что готов к встрече с главой Белого дома. Если такая встреча состоится, у лидеров будет о чем поговорить, подчеркнул президент.