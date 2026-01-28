Сегодня 20:46 «Тигры» в погонах слили США тайны о китайской ядерке. Эту чистку НОАК не переживет? Китаевед Тавровский спрогнозировал последствия крупных чисток в армии КНР 0 0 0 Фото: Xie Huanchi, Johannes Neudecker, MOD Russia, Википедия / www.globallookpress.com Мир

В Китае началась новая волна чисток в армии: на этот раз головы с плеч полетели у замглавы Центрального военного совета Китая (ЦВС) Чжана Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. События эти произвели чрезвычайно громкий эффект и породили самые разные теории, начиная с того, что Си Цзиньпин боится заговора генералов, и заканчивая подготовкой захвата Тайваня. Что на самом деле движет председателем КНР и чем обернется расследование против казалось бы неприкасаемых фигур, разбирался 360.ru.

В чем виновны Чжан Юся и Лю Чжэньли О начале расследований против Чжана Юся и Лю Чжэньли стало известно в минувшую субботу — 24 января Минобороны Китая официально объявило, что эти высокопоставленные чиновники подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». На этом все. Больше никаких деталей в министерстве раскрывать не стали. Формулировка, которую использовали в ведомстве, характерна для коррупционных подозрений в КНР. Также известно, что разрешение завести дело против Чжана и Лю было получено от ЦК КПК. Об отстранении их от должностей пока официально не объявляли. Информация об этом вызвала большой интерес на Западе. В частности, The Wall Street Journal довольно быстро раздобыла подробности скандала и опубликовала данные о том, что Чжана обвинили в передаче США данных о национальной программе создания ядерного оружия. По словам источников WSJ, всего за несколько часов до объявления о расследованиях проходил закрытый брифинг с участием высшего военного руководства Китая. Именно там, как утверждают собеседники газеты, замглавы ЦВС мог передать американской стороне секретные данные о ЯО.

Фото: MOD Russia

Борьба и с тиграми, и с мошками Шумные аресты и новые чистки в армии КНР сейчас объясняются в первую очередь долговременной кампанией по борьбе с коррупцией, убежден заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы китаевед Юрий Тавровский. Эту борьбу Си Цзиньпин начал буквально с первых дней своего пребывания у власти — тогда, в 2012 году, ситуация со взяточничеством в стране была очень серьезной. И политик выбрал жесткую линию искоренения этой проблемы. От ответа не должен был уйти никто — ни мелкий взяточник, ни крупный коррупционер. И уже вскоре начались посадки: за решеткой оказались многие видные руководители, партийные чиновники, главы госкомпаний и генералы. В 2014 году, в частности, был арестован Чжоу Юнкан — бывший постоянный член Политбюро, курировавший нефтяную отрасль и силовиков, напомнил Тавровский.

После случившегося партийная газета опубликовала карикатуру на Чжоу в виде тигра-оборотня. Изображение стало отсылкой к речи Си Цзиньпина, пообещавшего бороться с коррупцией, «не жалея ни мошек, ни тигров».

И когда его арестовали, из особняка вывозили вещдоки грузовиками — там были наличные, золото, драгоценности, антиквариат. Эти посадки продолжались. Борьба с коррупцией шла во всем обществе. Юрий Тавровский

Вооруженные силы при этом некоторое время были несколько в стороне, как авангард и опора коммунистического строя. Ведь неслучайно армией Китая командует не Министерство обороны, а военный совет ЦК КПК, председателем которого является сам Си Цзиньпин. «Иными словами, арестованный генерал Чжан — выше министра обороны. Второй фигурант, который был арестован вместе с ним, генерал Лю, был начальником Генерального штаба. Представляете, масштаб какой?» — добавил китаевед. Самая вероятная версия с американским хвостом На фоне того, что никакой конкретизации Минобороны не дало, СМИ начали пытаться строить теории о том, что же грозит Чжану и Лю. И главной версией стала коррупция.

Фото: c32 / www.globallookpress.com

В пользу нее говорит наличие множества коррупционных скандалов в армии, не такого масштаба, но тем не менее — не так давно, как напомнил эксперт, были арестованы более 10 генералов из числа руководства ракетными войсками.

Второй версией стала государственная измена. Также есть вариант о страхе перед заговором генералов, но, на мой взгляд, речи о нем не идет, хотя в истории Компартии Китая не раз было, что военачальники планировали отстранение партийного руководства. Таким был, например, Линь Бяо. Правая рука Мао Цзэдуна. Юрий Тавровский

«Линь Бяо подозревали в том, что он готовит государственный переворот, и он решил сбежать. Вместе с сыном, с женой сел на самолет. Но тот при загадочных обстоятельствах разбился где-то над Монголией. Но, возвращаясь в наши дни, я не думаю, что речь могла идти о каком-то запланированном государственном перевороте», — добавил собеседник 360.ru. При этом вариант с передачей секретных данных о ядерной программе Китая Соединенным Штатам эксперт счел более вероятным. По словам ученого, американцы на самом деле довольно давно проникли в китайскую элиту: целых 40 лет при Дэн Сяопине и его преемниках продолжалась политика следования в фарватере американской линии.

У стран были очень тесные контакты, дети учились в американских вузах, деньги прятали на Западе. Эти слухи об измене, конечно, могут быть преувеличением, но, как подчеркнул Тавровский, имеют и реальное содержание. Так что теперь очень плотно предстоит поработать контрразведке.

Фото: РИА «Новости»

«Будут выявлены дополнительные связи с США, которые за годы проамериканской политики Китая, длившейся до 2012 года, только ширились. И все это время, я думаю, американские спецслужбы не тратили время зря и вербовали свою агентуру — спящих агентов, реальных агентов. И теперь Китай сталкивается с последствиями политики, которую начал Дэн Сяопин», — подчеркнул эксперт. Также Тавровский заметил, что именно этот политик предложил американцам создать всемирный антисоветский фронт. С того момента Китай был вместе с Америкой и выступал против Советского Союза, а СССР был вынужден фактически готовиться к войне на два фронта — против НАТО и против китайцев.

Версия с подготовкой к захвату Тайваня Отдельно китаевед обратился к теории о том, что председатель КНР занят подготовкой военной операции против Тайваня. И она, по оценке специалиста, не выдерживает никакой критики. Связано это с тем, что Си Цзиньпин не собирается военным путем присоединять Тайвань. У него есть совершенно другие средства, которые он уже применил и добился результатов. В качестве примера ученый привел визит на остров Нэнси Пелоси.

Помните, была такая руководительница палаты представителей американского конгресса? И все тогда ждали, что начнется военная операция, что начнутся высадка десанта, бомбежки, ракетные удары, но нет. Вместо этого была экономическая блокада Тайваня. Под предлогом учений ВВС и ВМС на шесть дней остров был блокирован. Юрий Тавровский

Как итог — Тайвань лишился подвоза энергоносителей, другого сырья, плюс шесть дней не мог вывозить свою экспортную продукцию: чипы, компьютеры, телевизоры и многое другое. Все это произвело глубочайшее воздействие не только на местные власти, но и на деловые круги, и на население Тайваня. «Неслучайно вскоре на выборах в парламент победила партия „Гоминьдан“, а не правящая партия. Причем „Гоминьдан“ как раз исходит из того, что Китай един. И не может быть никакого отделения Тайваня от Китая. Я думаю, что председатель КНР будет этой модели придерживаться, если только его не спровоцируют в грубой и циничной форме. Хотя не знаю, какие красные линии нужно будет пересечь для того, чтобы Си Цзиньпин отдал приказ о том, что китайцы будут убивать китайцев», — добавил собеседник 360.ru. Как повлияют аресты на внутренний климат в КНР

Фото: РИА «Новости»

Сейчас Китай, безусловно, переживает политический кризис. И тот факт, что антикоррупционная кампания дошла до самой верхушки армии, долгое время бывшей запретной зоной, лишь подтверждает это.

По мнению Тавровского, страна сможет преодолеть это и Китай как был, так и останется сильным стратегическим партнером России. Посадки и борьба с коррупционерами при этом будут продолжаться, в том числе и в армии. «В Китае, с одной стороны, есть классический социализм, а с другой — китайская специфика, под которой подразумевается рыночная экономика, которая дает 60% ВВП, 60% налогов и 80% рабочих мест. И естественно, что рыночная экономика, либеральная идеология, они порождают естественным образом коррупцию. Но я думаю, что этот кризис будет преодолен», — подчеркнул историк.

У Мао Цзэдуна был лозунг: «Винтовка рождает власть». Сейчас винтовка малость заржавела. Я думаю, сейчас ее почистят, и все будет в порядке. Отразится ли это на боеспособности китайской армии? Думаю, отразится. Будет некоторая нервозность. Все происходящее очень обидно для китайских военных, поскольку в 2027 году будет отмечаться столетие НОАК. Так что этот скандал, конечно, очень огорчает военных, которые привыкли считать себя элитой. Юрий Тавровский

Главная армейская газета Китая «Цзефанцзюнь бао», к слову, вскоре после ареста генералов опубликовала статью с заголовком «Решительно выиграть затяжную и трудную всеобъемлющую битву против коррупции в армии».

В ней говорилось о том, что борьба с коррупцией не зависит от того, кто какую высокую должность занимает, а Чжан и Лю серьезно нарушили доверие ЦК КПК и ЦВС, «подорвали систему ответственности председателя ЦВС», нанесли огромный ущерб «политическому строительству армии, политической экосистеме и строительству боеспособности» и «оказали крайне вредное влияние на партию, государство и армию». Что будет с армией Китая По прогнозу специалиста, расследования и чистки в рядах китайской армии продолжатся, так как за арестованными генералами, безусловно, тянется целая цепочка людей, которые могут быть причастны к их преступлениям. «Это факт очень яркий, но не единичный, следует ожидать серьезных последствий, но летального исхода не будет. Будет терапия», — заключил Тавровский.