Территориальный размен за счет России. За событиями в Сирии стоит Эрдоган?

Для начала небольшой дисклеймер. Восток, как известно, — дело тонкое, и Ближний Восток тут не исключение. Все, что мы знаем о происходящем за кулисами сирийских событий, основывается по большей части на слухах, непроверенных сведениях, экспертном мнении и «общеизвестных» фактах, которые никогда и никем не были верифицированы.

Рассуждая о сложившейся ситуации в свете недавнего и внезапно успешного наступления боевиков на севере Сирии, важно всегда держать в уме «предполагаемый» характер большинства объяснений. Тем не менее какие-то реальные факты, слава Богу, все же имеются, а иначе попытка анализа превратилась бы совсем в гадание на кофейной гуще. Например, достоверно известно, что продвижение в сторону Алеппо войск антиправительственных группировок началось сразу после заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении расширить буферную зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы на севере страны. Турки, которые и без того контролируют расположенную на северо-западе Сирии провинцию Идлиб, решили сдвинуться на юг и с помощью протурецкой Сирийской национальной армии (СНА) захватили анклав Тель-Рифаат. До сих пор его контролировала курдская группировка «Отряды народной самообороны» (YPG).

Фото: Боевики в Алеппо. Anas Alkharboutli/dpa / Global Look Press

Как сообщило турецкое агентство Anadolu, с 27 ноября боевики СНА заняли уже 24 населенных пункта, в то числе военный аэродром Квайрес в пригороде Алеппо, с которого сирийские ВВС наносили удары по скоплениям боевиков. Одновременно силы террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* и союзной им Свободной сирийской армии, будучи вытесненными с севера, начали наступление на Алеппо, который им, к сожалению, удалось захватить. Ожидается, что боевики продолжат свое движение на юг, тесня проправительственные войска. В результате возникает любопытная картина некоего территориального размена между протурецкими вооруженными формированиями и армиями боевиков, которые, по слухам, также спонсирует и поддерживает официальная Анкара — разумеется, по неофициальным каналам. В проигравших от такого размена оказалось сирийское государство.

Фото: Глава МИД Ирана на встрече с Башаром Асадом в Дамаске. Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

Стоит обратить внимание и на то, что момент для удара выбрали очень удачно. Именно тогда, когда внимание основных союзников Дамаска — Москвы и Тегерана — занято, соответственно, противостоянием с Западом на Украине и Израилем в Ливане и Палестине. И несмотря на то, что в ответ на просьбу сирийского правительства министр иностранных дел Ирана уже заявил о готовности ввести в Сирию иранские войска, ожидать, что это сможет быстро исправить ситуацию, увы, не приходится.

Фото: Турция направляет военную технику на север Сирии, 2020 год. Juma Muhammad/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ну, а теперь еще немного ближневосточного «закулисья». После того как 31 декабря истечет срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите нефти в Европу по украинской территории, «Турецкий поток» останется единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС. А сама Турция, соответственно, — газовым монополистом.

Понимая это, Эрдоган, видимо, решил действовать на опережение, создав ситуацию, в которой помощь Москве в урегулировании сирийского кризиса можно будет обменять на серьезные уступки в газовой сфере.

Недаром в пресс-релизе о телефонном разговоре, состоявшемся вчера между президентами Турции и России, стоят довольно близко друг к другу фразы «Укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках астанинского процесса для скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны» и «Ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие».

Фото: Michael Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

То, что Турция нам не друг, говорилось уже не раз. И то, что Эрдоган при каждом удобном случае будет использовать ситуацию против России, тоже многократно подтверждалось в самых различных обстоятельствах: в Нагорном Карабахе, на Украине, в Сирии и так далее. Но проблема, увы, не в том, что где-то кто-то всего этого не видит и не понимает. А в том, что реальных рычагов воздействия на зарвавшегося турецкого султана, у нас, по сути, нет.

* Признана террористической группировкой и запрещена в России.