Сегодня 03:33 Черный сентябрь для Мюнхена. Какой урок вынес мир после теракта на Олимпиаде-72? 0 0 0 Фото: Мемориал жертвам нападения на олимпийскую команду Израиля во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году, Олимпийская деревня, Мюнхен. olf / www.globallookpress.com Мир

Осенью 1972 года группа палестинских террористов устроила нападение во время Олимпиады в Мюнхене. Заносчивость и бездарность властей ФРГ стоили жизни более 11 безоружных спортсменов и одного немецкого военного. Трагедия показала всему миру необходимость создания специального подразделения для проведения силовых операций. Так в СССР появилась легендарная группа «Альфа».

Группа «Черный сентябрь» Террористическую группировку «Черный сентябрь» породила Шестидневная война. Летом 1967-го после победы Израиля около 200 тысяч беженцев-палестинцев хлынуло в Иорданское королевство. И принялись жить, как привыкли дома, не особо соблюдая законы. Там же устроился и штаб Организации освобождения Палестины, который продолжил досаждать израильтянам. Вот только иорданцам не хотелось отвечать за чужую агрессию. Терпение кончилось осенью 1970 года: с помощью армии Сирии они изгнали около 150 тысяч человек и расстреляли тысячи не пожелавших съезжать боевиков. События получили название Черный сентябрь и в память о них экс-разведчик Али Хасан Саламе создал террористическую организацию.

Фото: Палестинский террорист Али Хасан Саламе / Википедия

Идея захвата заложников появилась у группы «Черный сентябрь» после того, как Международный олимпийский комитет не позволил палестинской молодежной федерации участвовать в мюнхенской летней Олимпиаде 1972 года. Впрочем, не будь этого повода, наверняка нашелся бы другой. Например, реванш после поражения бандитов в израильском аэропорту. Тогда в мае 1972 года двое мужчин и две женщины из «Черного сентября» захватили пассажирский самолет. Нападать на израильский борт они побоялись: там была вооруженная охрана. Выбрали бельгийский лайнер, по поддельным документам беспрепятственно зашли на борт, а после взлета достали скрытые под одеждой оружие и взрывчатку.

Фото: Заложников выводят из освобожденного самолета, 9 мая 1972 года. Фото из книги Samuel M. Katz / Википедия

Самолет сел в аэропорту Лод, который сегодня носит имя первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Захватчики потребовали освободить из израильских тюрем 315 палестинцев. Иначе угрожали взорвать Boeing-707 с более чем 100 душами на борту. К счастью, группа спецназа Сайерет Маткаль за 90 секунд смогла нейтрализовать бандитов. Во время штурма один из пассажиров погиб, двое были ранены. Также от случайного выстрела пострадал один из спецназовцев — офицер Биньямин Нетаньяху, нынешний премьер-министр Израиля. Обеих террористок схватили. Их коллег-мужчин расстреляли, причем руководитель группы Али Таха Абу-Санайна застрелили в туалете — прямо через дверь.

Говорят, именно этот случай имел в виду председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин, когда 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане высказался о террористах: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов».

Нападение террористов Террористы решили действовать ближе к закрытию Олимпиады. На их счастье, в олимпийскую деревню народ спокойно заходил без пропусков, а то и вовсе перелезали через забор. Немцы изо всех сил старались «стереть воспоминания о милитаристском облике Германии военного времени», так что охрана задерживала разве что очень буйных пьяных и спекулянтов билетами. Глава израильской делегации Шмуэль Лалкин хорошо понимал, чем могут обернуться такие расслабленные меры безопасности. К тому же израильтян разместили на отшибе и случись что, на скорую помощь надежд не было. Но немцы успокаивали гостей обещанием особых мер охраны и повышенной бдительности. Соврали. Позднее выяснилось, что командир террористов Лютиф Афиф, его заместитель Юсуф Назал и один из младших членов группы как минимум две недели работали в олимпийской деревне и легко собрали все данные о своих целях. Никто не интересовался их личностями или подлинностью документов. Остальные члены группы подъехали в Мюнхен за несколько дней до теракта.

Фото: Дом израильской сборной; слева от входа под балконом комната, где держали заложников. High Contrast / Википедия

Утром 5 сентября, еще затемно, восемь членов «Черного сентября», одетые в спортивные костюмы, перелезли через ограду олимпийской деревни. Им даже помогли проходившие мимо атлеты. Незваные гости тащили вещмешки с автоматами Калашникова, пистолетами ТТ и гранатами. Еще у преступников были украденные дубликаты ключей от двух квартир израильской команды. Первым скрежет двери услышал судья по борьбе Йосеф Гутфройнд. Увидел вооруженных людей в балаклавах, закричал и навалился на дверь, чтобы задержать пришельцев. Так он спас жизнь своему коллеге, судье по тяжелой атлетике Тувье Сокольски, который сообразил разбить стекло и убежать за помощью. Но боевики одолели Гутфройнда — ранили, избили и связали.

Фото: Израильский олимпийский тренер по борьбе Моше Вайнберг и его жена Мими, 1971 год / Публичное достояние

Еще одному тренеру по борьбе, Моше Вайнбергу, террористы прострелили щеку и заставили показать, где остановились другие члены сборной. Увы, борцы и штангисты не проснулись от шума и были застигнуты врасплох. Когда пленных выводили, раненый Вайнберг накинулся на бандитов и во время потасовки один из борцов, Гади Цабари, смог сбежать через подземный гараж. Неожиданно Вайнберг нокаутировал одного из палестинцев, а второго порезал ножом для фруктов. На подмогу пришел штангист и тяжелоатлет Йосеф Романо, ветеран Шестидневной войны — он тоже напал на одного из бандитов и ранил его. Но это не помогло: отважного тренера убили, а спортсмена ранили и утащили в квартиру вместе с остальными. Позже он погиб страшной смертью.

После известия о смерти сына мать Йосефа Романо покончила жизнь самоубийством, позже на себя наложил руки и его брат. Но ни им, ни жене и детям тяжелоатлета не сообщили подробности его гибели. Только спустя 20 лет после трагедии власти Германии предоставили фотографии и отчеты (наличие которых отрицали все это время). Изрешеченного пулями, но еще живого Романо на глазах у избитых и связанных товарищей кастрировали и подвергли жутким издевательствам. Спортсмен скончался от потери крови.

Многим израильтянам из сборной повезло: они не ночевали в своих комнатах. У террористов оказалось девять заложников: четверо тренеров, один судья, двое борцов и двое штангистов. Гутфройнда, самого большого и сильного, спеленали как мумию и привязали к стулу. Остальным связали запястья и лодыжки, привязали друг к другу и бросили на кровати.

Фото: Йосеф Романо / Википедия

Переговоры с террористами Мюнхенская полиция узнала о нападении в 05:00, но лишь спустя полчаса подняла тревогу. В 06:20 СМИ сообщили о теракте на играх и скоро олимпийскую деревню осадили четыре тысячи журналистов и две тысячи телерепортеров со всего мира. Тем не менее канцлер ФРГ Вилли Брандт поручил приостановить соревнования только в полдень. Наверняка израильские военные и спецназ расправились бы с террористами быстро и с минимальными потерями. Но дело было в просвещенной Европе: Израилю отказали в праве спасти своих спортсменов. Немецкое правительство не желало показать свою полицию неумелой, а главное — отдавать лавры спасителей в чужие руки. И начались переговоры. «Черный сентябрь» потребовал к полудню освободить 234 палестинцев и прочих неарабов, находящихся в заключении в Израиле. Также 18 заключенных должны были выпустить из тюрем Западной Европы. Для себя террористы захотели самолет для полета в Каир. Иначе пообещали убивать каждый час по одному спортсмену.

Фото: Один из террористов на балконе, 5 сентября 1972 года / Публичное достояние

Общались с убийцами шеф полиции Мюнхена Манфред Шрайбер и министр внутренних дел Баварии Бруно Мерк. Ничего умнее подкупа они не придумали и прямо предложили «выплату неограниченной суммы денег». Фанатики ответили: «Деньги ничего для нас не значат, наши жизни ничего для нас не значат». Единственное, на что согласились, — продлить срок исполнения из требований. Тем временем в олимпийскую деревню вошел вооруженный полицейский отряд и начал занимать приглянувшиеся позиции. Плана освобождения заложников еще никто не придумал, так что кто лез на крышу, кто таился в кустах. Все это в прямом эфире транслировали журналисты, а террористы внимательно смотрели по телевизору и покрикивали, чтобы «легавые» отступили.

Фото: Переговоры с террористами, 5 сентября 1972 года. Фото из документального фильма One Day in September / «ВКонтакте»

Гибель заложников Египет заявил, что не пустит борт с преступниками на свою землю. Израиль категорически отказался отпускать заключенных и требовал допустить своих спецназовцев в олимпийскую деревню. Но немцы не соглашались: у них наконец-то появился план спасения заложников. Так что они бодро врали, будто выполнили все требования по освобождению и готовят самолет. Вечером появился автобус: на нем террористов и заложников увезли к двум военным вертолетам Iroquois, а уже на них — на военно-воздушную базу НАТО в Фюрстенфельдбруке. Там ждала засада из пятерых офицеров, которых, как потом выяснилось, назначили снайперами. Почему именно пятеро? Да потому что бюргеры в погонах отчего-то решили, что бандитов столько же. Когда палестинцы и израильтяне грузились в автобус, кто-то из немцев все-таки посчитал террористов. Их было восемь! Думаете, кто-то дал команду отправить подкрепление? Пригнать броневики? Нет. Все так же трое стрелков сидели на крыше диспетчерской башни, один спрятался за служебным грузовиком и один укрылся за парапетом небольшой сигнальной вышки. Даже радиосвязи у них не было.

Фото: Одно из зданий аэропорта в Фюрстенфельдбруке. Кадр из документального фильма One Day in September / «ВКонтакте»

Вертолеты приземлились в 22:30 и двое палестинцев отправились к лайнеру, чтобы проверить его. Согласно мудрому плану, внутри Boeing -727 ждала засада — переодетые в форму экипажа западногерманские полицейские. Вот только в последний момент они… струсили и, никого не предупредив, просто сбежали из самолета. Ну да, а то вдруг начнется стрельба, а у них лапки. Дальше все было как в очень плохом кино: террористы увидели, что лайнер пуст и рванули обратно. Кто-то из «снайперов» решился открыть огонь и ранил одного из беглецов, еще двоих стрелки убили возле вертолетов. Но оставшиеся в живых бандиты укрылись с линии огня и начали палить в ответ. Кроме того, они старались перебить фонари и тем лишить противника преимущества. «Храбрые» немецкие военные пилоты, которые доставили на базу террористов и заложников, сбежали. Тем временем перестрелка продолжалась и одного из пятерых немецких военных убили. Когда минула полночь, глава террористов расстрелял из автомата пленных израильтян, сорвал чеку гранаты и забросил ее в кабину. Так же поступил другой бандит у второго вертолета.

Фото: Мемориал погибшим спортсменам перед авиабазой в Фюрстенфельдбруке. Cholo Aleman / Википедия

Последствия теракта в Мюнхене Еще шла перестрелка, а власти ФРГ нагло заявили, что «все заложники живы, все террористы убиты». Лишь спустя пару часов СМИ разнесли страшные новости. Немцы мямлили, ссылались на законы, оправдывались, надували щеки и обижались на «необоснованные претензии». Только извинений никто не услышал. Зато было другое: канцлер ФРГ Вилли Брандт по первому же требованию лидера Ливии выдал трупы пятерых убитых террористов. Муаммар Каддафи лично возглавил 30-тысячную похоронную процессию и назвал убийц «героями палестинского народа». Их закопали со всеми воинскими почестями, а Ясиру Арафату передали пять миллионов долларов. Видимо, в утешение. Троих оставшихся в живых террористов не отдали Израилю и потому скоро они оказались на свободе. Все тот же «Черный сентябрь» в конце октября захватил самолет Lufthansa и потребовал освобождения «братьев по оружию». Немцы моментально согласились, получили живых пассажиров-заложников, а бандиты умчали в убежище, лично пожалованное добрым человеком Каддафи.

Фото: Муаммар Каддафи выступает на общих прениях в ООН, Нью-Йорк, 23 сентября 2009 года. Shen Hong / www.globallookpress.com

«Гнев божий» Премьер-министр Израиля Голда Меир никогда не была склонна к сантиментам. Просто пообещала, что ее страна приложит все силы, чтобы настичь террористов, где бы они ни находились. Она вызвала главу Моссада Цви Замиру и приказала найти тех, кто был ответственен за резню в Мюнхене. Тогда и прозвучало ее легендарное: «Посылай мальчиков!» Началась операция «Гнев божий». Мальчики не оплошали. Один за другим отходили в мир иной координаторы теракта, чиновники, помогавшие «Черному сентябрю», руководители и активисты Организации освобождения Палестины, сами террористы. Их стреляли и взрывали в Греции, Ливане, Норвегии, Франции, на Кипре, в Италии. Официально Израиль отвергал свое участие в охоте. Так же, как отвергали свою вину немцы. Только один из выживших террористов сумел скрыться и сегодня доживает свой век в Африке. В интервью 1999 года убийца, скрывая, впрочем, лицо, заявил, что гордится тем, что сделал в Мюнхене. Еще не удалось дотянуться до идеолога и организатора теракта Абу Дауду — он выжил даже после нескольких покушений и помер своим ходом летом июля 2010 года.

Фото: Кадр из документального фильма One Day in September / «ВКонтакте»

Советская группа «А» После теракта в Мюнхене не только израильтяне, но и жители других стран поняли, что не могут чувствовать себя защищенными. Нужны были новые структуры, отвечающие за безопасность, новые варианты решений чрезвычайных ситуаций. Так, уже летом 1974 года в СССР создали группу «А», которую впоследствии назвали «Альфа». Это подразделение подготовило универсальных профессионалов. Они пресекали угоны самолетов, уговаривали полоумного, который прорвался с бомбой в американское посольство, меняли диссидентов на советских разведчиков, освобождали заложников, ловили западных шпионов, охраняли генсеков во время зарубежных поездок. Спецы группы «А» спасали детей и обезвреживали обезумевших бандитов, окопавшихся в жилом доме, работали в «горячих точках» на родине и за границей. Все быстро, эффективно, с минимальными потерями, а то и вовсе без них. И до сих пор они продолжают прикрывать спины россиян, рискуя собственными жизнями.