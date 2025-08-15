Самые громкие дела полковника Владимира Зайцева: как Гроза шпионов ловил предателей
Ушел из жизни 77-летний полковник КГБ СССР Владимир Зайцев. Человек-легенда, он лично арестовал немало предателей, которые продавали секреты Родины западным спецслужбам. Боролся офицер и с террористами. Самые интересные дела героя-контрразведчика собрал 360.ru.
Почему Владимира Зайцева боялось ЦРУ
Владимир Зайцев родился на Смоленщине 19 марта 1948 года. После школы с 16 лет работал на заводе. В армии два года, с 1967 по 1969-й, служил в советских войсках в ГДР. А когда вернулся, пошел в Комитет госбезопасности СССР. И именно там заработал прозвище Гроза шпионов, выводя на чистую воду наушников ЦРУ и других разведывательных подразделений Запада.
Большинство целей Группы «А», где Зайцев служил офицером, были предателями, занимавшими видные посты, в том числе в ГРУ и КГБ. С их арестом дела обстояли непросто: приходилось не просто отслеживать «подопечного», выбирать место и время, но проводить всю операцию тихо и незаметно, чтобы избежать потерь и как можно дольше скрывать провал иностранного агента.
Захваты агентов ЦРУ, почти незаметные для окружающих и длившиеся всего несколько минут, требовали долгих часов и месяцев упорных тренировок. Сотрудники Группы «А» отрабатывали профессиональные навыки по захвату «объектов» на макетах, в заброшенных, поставленных на капитальный ремонт домах или определенных под снос зданиях. Проводились они в любое время суток, а после занятий обязательно следовал детальный разбор промахов и недочетов.
Владимир Зайцев в газете «Спецназ России», 2011 год
Еще до вывода советских войск Зайцев успел отметиться в Афганистане. Уволился полковник в 1992 году по собственному желанию: заявил, что по моральным соображениям не считает возможным продолжать службу. Неудивительно, если учесть, что творилось тогда в стране и органах госбезопасности.
После отставки он возглавлял Фонд поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности «Антитеррор», входил в Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Два года был помощником председателя правительства России по вопросам безопасности.
За службу Зайцева наградили орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За личное мужество», рядом медалей, а также званием Почетного сотрудника КГБ СССР.
Он увлекался единоборствами, охотой и автоделом. Никогда не курил, а любимым напитком называл квас. Причиной смерти 77-летнего офицера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся многие годы.
Арест Толкачева
Чтобы задержать ведущего инженера из Министерства радиоэлектронной промышленности СССР Адольфа Толкачева, Зайцев и его подчиненные переоделись в форму сотрудников ГАИ. Под видом обычной проверки документов остановили машину предателя при выезде из Москвы. Тот вышел из авто и через секунду уже был в наручниках. Даже дернуться не успел.
Он, кстати, получил от своих кураторов ампулу с быстродействующим ядом, но применить так и не смог. Позднее оказалось, что Толкачев сам предложил сотрудничество американцам и презентовал себя для ЦРУ как «диссидент в сердце». Признавался, что предпочел жить бы в Америке, и отмечал, что ему важны оценка значения и важности работы.
Его усилия и вправду оценили. За неполные шесть лет шпионской деятельности американцы заплатили Толкачеву 789 500 рублей, а также сложили два миллиона долларов на банковском счете (на случай бегства). В СССР тоже не поскупились: приговорили предателя к высшей мере наказания — расстрелу.
Дело Сметатнина
Еще одним добровольным помощником ЦРУ был полковник Главного разведывательного управления СССР Геннадий Сметанин. За услуги он сразу запросил ровно миллион долларов — дескать, потратил казенные деньги, хочет вернуть. Американцы сбили цену до 365 тысяч, а новому агенту присвоили кличку Миллион. Позже завербовали и его жену.
Сметанина выдал агент-перебежчик. Предателя решили брать в Казани — он с семьей поехал туда к родне. Но полковник всегда был в окружении родственников и друзей. Между тем, время поджимало: обратные билеты на самолет до Москвы уже были куплены. И тут внезапно «объекты» исчезли — ушли от слежки. Пропали бесследно.
Группа «А» буквально перерыла весь город в поисках беглецов. Зайцев говорил, что с тех пор мог водить по Казани тематическую экскурсию «Проходные дворы и подъезды». Наконец Сметаниных нашли в пригороде: они гостили у двоюродного брата. Выяснилось, что на дату вылета они взяли еще и билеты от станции Юдино на скорый поезд № 37 Казань — Москва. Похоже, предатель путал следы.
Зайцев решил сделать ставку на железную дорогу и не прогадал: Сметанины явились на станцию в назначенное время. Правда, полковник ГРУ щеголял в парике и очках. Его необходимо было брать в поезде, что подразумевало серьезную опасность: прижатый к стенке шпион вполне мог начать перестрелку, а невинные люди — попасть под шальную пулю.
Когда делают ювелирную «ручную» работу, вся соль — в мельчайших деталях, нюансах поведения. Движение может иногда рассказать больше, чем любые слова. Я, во всяком случае, не берусь рассказать о том, как мы управились за несколько минут, а потом долго не могли отделаться от ощущения, что прошла вечность.
Владимир Зайцев в газете «Спецназ России», 2011 год
Помог случай: дверь в купе Сметанина заедала. Зайцев, что ехал в поезде под видом пассажира, предложил помочь. Когда предатель вышел в коридор, его скрутили, обыскали и отобрали все личные вещи, включая очки. Это оказалось верным решением: в их дужке была спрятана капсула с ядом. Его даже не пришлось бы глотать — для быстрой смерти хватило бы попадания на кожу.
Суд признал супругов Сметаниных виновными в измене Родине. Полковник ГРУ пробовал оправдаться тем, что его не ценили на работе — из-за этого якобы и решился на сотрудничество с ЦРУ. Однако смягчающим обстоятельством это не стало: предателя приговорили к расстрелу с конфискацией имущества. Его жена получила пять лет лишения свободы.
Предатель Огородник
Выпускника МГИМО Александра Огородника ЦРУ завербовали в начале 70-х. Некоторые утверждали, что он пошел на сотрудничество добровольно. По другой версии, дипломата сделали сговорчивым компрометирующие фотоснимки интимного досуга с сотрудницей Колумбийского университета Пилар Суарес (говорили, она тоже была агентом американцев).
В помощь Огородникову в Москву кооптировали оперативную сотрудницу ЦРУ Марту Петерсон. Официально она работала мелким клерком в посольстве США, а на деле поддерживал связь с «кротом» через тайники. Но, несмотря на все предосторожности, предателя все-таки вычислили и арестовали вечером 21 июня 1977 года у входа в квартиру дома на Краснопресненской набережной.
На первом же допросе после задержания Огородник покончил с собой, воспользовавшись капсулой с ядом, спрятанной в авторучке. Американку несколько недель спустя взяли с поличным — она как раз оставляла в тайнике депешу для предателя. При задержании Зайцев сломал Петерсон браслет от часов — в нем, как оказалось, прятался миниатюрный микрофон.
Суперкрот Поляков
Остальные персонажи, которых отловили Зайцев с Группой «А», были не менее колоритными. Среди них оказался и генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков. Фронтовик, за мужество и героизм награжденный орденами Отечественной войны II степении Красной Звезды, партийный с 1942 года — такая биография сама собой отводила от него любые подозрения.
Позднее сам Поляков заявлял, что пошел на предательство оттого, что любил риск, был идеологически не согласен с политическим режимом в СССР и вообще хотел «помочь западной демократии избежать натиска хрущевской военной и внешнеполитической доктрины». Но, возможно, причиной стала месть.
В 50-х он под прикрытием работал в США при представительстве СССР в Военно-штабном комитете ООН. Как раз тогда заболел трехмесячный сын — нужна была сложная операция стоимостью 400 долларов. По тем временам это были большие деньги, и их у Полякова не нашлось. Руководство ГРУ в помощи отказало.
Американцы было предложили прооперировать мальчика в нью-йоркской клинике в обмен на «некоторые услуги для США». Но советский разведчик отказался, и его сын вскоре умер. Поляков вернулся на родину, а когда через пару лет снова приехал в Нью-Йорк, сам предложил свои услуги ФБР.
Предатель сходу, на первой встрече, выдал шестерых шифровальщиков, работавших в советских загранпредставительствах в США. На второй назвал 47 фамилий советских разведчиков ГРУ и КГБ, действовавших в то время на американской земле. Поляков так впечатлил новых хозяев, что скоро ему предложили работать и на ЦРУ. «Крот» согласился.
За четверть века Поляков передал американцам 25 ящиков секретных документов. В том числе информацию о 19 советских разведчиках-нелегалах, работавших в западных странах, 150 иностранцах, сотрудничавших с разведслужбами СССР, примерно 1500 действующих сотрудников разведслужб СССР. Бежать на Запад Поляков неоднократно отказывался.
Когда Поляков попался, за океаном очень горевали. Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси назвал предателя бриллиантом в короне и утверждал, что его стараниями Запад выиграл холодную войну. Особенно напирали на бескорыстие: шпион обходился США всего в три тысячи долларов в год, предпочитая брать «натурой» — электроинструментами, снаряжением для рыбалки и охоты.
По закону воздаяния, генерал-майора ГРУ выдал такой же «крот», но работавший на СССР. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Полякова к расстрелу, который состоялся 15 марта 1988 года. Тогдашний президент США Рональд Рейган пытался договориться о помиловании или обмене, но просьба запоздала.
Угон Ту-134
Зайцеву приходилось не только выслеживать и арестовывать шпионов, но и бороться с террористами. Осенью 1983 года грузинский священник Теймураз Чихладзе надоумил семерых молодых грузин — представителей золотой молодежи — захватить самолет и сбежать на Запад. Выбор террористов пал на авиалайнер Ту-134А рейса Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград.
Поп собирался пронести на борт пистолеты и гранаты под своей рясой: «рамок» в аэропортах тогда еще не было, а досматривать священника никто бы не стал. Но Чихладзе передумал лететь — в последний момент у него наклюнулась оказия выехать за рубеж по церковной линии, так что он решил дождаться безопасной возможности покинуть СССР.
Компания справилась и без него: знакомая дежурная в аэропорте Тбилиси помогла пройти без досмотра. Так на борт пронесли два пистолета ТТ, два нагана и две ручные гранаты. Позднее, правда, выяснилось, что они были учебными, но угонщики об этом не знали. Зато палить из пистолетов успели потренироваться в доме одного из угонщиков.
Террористы начали захват со стрельбы: наугад расстреляли нескольких человек, в которых заподозрили представителей службы авиационной безопасности. Затем ворвались к летчикам, потребовали брать курс на Турцию и снова начали стрельбу. Но экипаж тоже был вооружен, так что одного из террористов убили, еще трех ранили. Дверь в кабину пилотов удалось запереть.
Командир передал на землю сигнал тревоги и начал возврат в Тбилиси. Благодаря сумеркам угонщики не сразу об этом догадались. Но когда поняли, что случилось, принялись диктовать свои условия. Терять террористам было нечего.
Растерявшиеся власти не знали, что делать: в СССР угон самолета был диковинкой, четкого протокола на этот случай не существовало. Даже провести переговоры толком не сумели. Только после прибытия Группы «А» приняли решение о штурме. Бойцам предоставили для тренировки аналогичный борт. Зайцев возглавлял одну из команд захвата.
Рано утром они проникли в самолет через кабину пилотов и с плоскостей крыльев. Только тогда угонщики выяснили, что их гранаты — муляжи. Именно Зайцев скрутил лидера террористов — 25-летнего художника киностудии «Грузия-фильм» Иосифа Церетели. В ходе штурма никто из заложников не пострадал. Операция длилась всего несколько минут.
Церетели не дожил до суда. Четырех террористов, включая их идейного вдохновителя в рясе, Верховный суд Грузинской ССР приговорил к смертной казни. Апелляции не помогли. К единственной женщине среди угонщиков проявили снисхождение: Тинатин Петвиашвили получила 14 лет лишения свободы. Дежурная из аэропорта — три года условно.
Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия (тот самый, который начал войны с абхазами и осетинами) в 1991 году щедрой рукой выпустил Петвиашвили на свободу. Политик не посчитал важным, что на совести преступников остались пять жизней — два пассажира и три члена экипажа. Ранения получили 10 человек, а двое из них остались инвалидами.