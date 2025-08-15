Сегодня 00:27 Самые громкие дела полковника Владимира Зайцева: как Гроза шпионов ловил предателей 0 0 0 Фото: Полковник Владимир Зайцев, 2024 год. Виталий Белоусов / РИА «Новости» Общество

Ушел из жизни 77-летний полковник КГБ СССР Владимир Зайцев. Человек-легенда, он лично арестовал немало предателей, которые продавали секреты Родины западным спецслужбам. Боролся офицер и с террористами. Самые интересные дела героя-контрразведчика собрал 360.ru.

Почему Владимира Зайцева боялось ЦРУ Владимир Зайцев родился на Смоленщине 19 марта 1948 года. После школы с 16 лет работал на заводе. В армии два года, с 1967 по 1969-й, служил в советских войсках в ГДР. А когда вернулся, пошел в Комитет госбезопасности СССР. И именно там заработал прозвище Гроза шпионов, выводя на чистую воду наушников ЦРУ и других разведывательных подразделений Запада. Большинство целей Группы «А», где Зайцев служил офицером, были предателями, занимавшими видные посты, в том числе в ГРУ и КГБ. С их арестом дела обстояли непросто: приходилось не просто отслеживать «подопечного», выбирать место и время, но проводить всю операцию тихо и незаметно, чтобы избежать потерь и как можно дольше скрывать провал иностранного агента.

Захваты агентов ЦРУ, почти незаметные для окружающих и длившиеся всего несколько минут, требовали долгих часов и месяцев упорных тренировок. Сотрудники Группы «А» отрабатывали профессиональные навыки по захвату «объектов» на макетах, в заброшенных, поставленных на капитальный ремонт домах или определенных под снос зданиях. Проводились они в любое время суток, а после занятий обязательно следовал детальный разбор промахов и недочетов. Владимир Зайцев в газете «Спецназ России», 2011 год

Еще до вывода советских войск Зайцев успел отметиться в Афганистане. Уволился полковник в 1992 году по собственному желанию: заявил, что по моральным соображениям не считает возможным продолжать службу. Неудивительно, если учесть, что творилось тогда в стране и органах госбезопасности. После отставки он возглавлял Фонд поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности «Антитеррор», входил в Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Два года был помощником председателя правительства России по вопросам безопасности.

Фото: полковник Владимир Зайцев, 2024 год / Виталий Белоусов / РИА «Новости»

За службу Зайцева наградили орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За личное мужество», рядом медалей, а также званием Почетного сотрудника КГБ СССР. Он увлекался единоборствами, охотой и автоделом. Никогда не курил, а любимым напитком называл квас. Причиной смерти 77-летнего офицера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся многие годы.

Кстати, командиром Группы «А» (впоследствии — «Альфа») был тоже Зайцев, только Геннадий, генерал-майор. Он возглавлял антитеррористический корпус с момента его основания в июле 1974 года и разработал немало успешных операций. За свои заслуги в 1986 году удостоен звания Героя Советского Союза.

Арест Толкачева Чтобы задержать ведущего инженера из Министерства радиоэлектронной промышленности СССР Адольфа Толкачева, Зайцев и его подчиненные переоделись в форму сотрудников ГАИ. Под видом обычной проверки документов остановили машину предателя при выезде из Москвы. Тот вышел из авто и через секунду уже был в наручниках. Даже дернуться не успел. Он, кстати, получил от своих кураторов ампулу с быстродействующим ядом, но применить так и не смог. Позднее оказалось, что Толкачев сам предложил сотрудничество американцам и презентовал себя для ЦРУ как «диссидент в сердце». Признавался, что предпочел жить бы в Америке, и отмечал, что ему важны оценка значения и важности работы. Его усилия и вправду оценили. За неполные шесть лет шпионской деятельности американцы заплатили Толкачеву 789 500 рублей, а также сложили два миллиона долларов на банковском счете (на случай бегства). В СССР тоже не поскупились: приговорили предателя к высшей мере наказания — расстрелу.

Фото: Адольф Толкачев / Википедия

Дело Сметатнина Еще одним добровольным помощником ЦРУ был полковник Главного разведывательного управления СССР Геннадий Сметанин. За услуги он сразу запросил ровно миллион долларов — дескать, потратил казенные деньги, хочет вернуть. Американцы сбили цену до 365 тысяч, а новому агенту присвоили кличку Миллион. Позже завербовали и его жену. Сметанина выдал агент-перебежчик. Предателя решили брать в Казани — он с семьей поехал туда к родне. Но полковник всегда был в окружении родственников и друзей. Между тем, время поджимало: обратные билеты на самолет до Москвы уже были куплены. И тут внезапно «объекты» исчезли — ушли от слежки. Пропали бесследно.

Фото: Геннадий Сметанин / Википедия

Группа «А» буквально перерыла весь город в поисках беглецов. Зайцев говорил, что с тех пор мог водить по Казани тематическую экскурсию «Проходные дворы и подъезды». Наконец Сметаниных нашли в пригороде: они гостили у двоюродного брата. Выяснилось, что на дату вылета они взяли еще и билеты от станции Юдино на скорый поезд № 37 Казань — ­Москва. Похоже, предатель путал следы. Зайцев решил сделать ставку на железную дорогу и не прогадал: Сметанины явились на станцию в назначенное время. Правда, полковник ГРУ щеголял в парике и очках. Его необходимо было брать в поезде, что подразумевало серьезную опасность: прижатый к стенке шпион вполне мог начать перестрелку, а невинные люди — попасть под шальную пулю.

Когда делают ювелирную «ручную» работу, вся соль — в мельчайших деталях, нюансах поведения. Движение может иногда рассказать больше, чем любые слова. Я, во всяком случае, не берусь рассказать о том, как мы управились за несколько минут, а потом долго не могли отделаться от ощущения, что прошла вечность. Владимир Зайцев в газете «Спецназ России», 2011 год

Помог случай: дверь в купе Сметанина заедала. Зайцев, что ехал в поезде под видом пассажира, предложил помочь. Когда предатель вышел в коридор, его скрутили, обыскали и отобрали все личные вещи, включая очки. Это оказалось верным решением: в их дужке была спрятана капсула с ядом. Его даже не пришлось бы глотать — для быстрой смерти хватило бы попадания на кожу. Суд признал супругов Сметаниных виновными в измене Родине. Полковник ГРУ пробовал оправдаться тем, что его не ценили на работе — из-за этого якобы и решился на сотрудничество с ЦРУ. Однако смягчающим обстоятельством это не стало: предателя приговорили к расстрелу с конфискацией имущества. Его жена получила пять лет лишения свободы.

Во время обыска у Светланы Сметаниной изъяли кожаный ремешок. В его подкладке нашли 44 бриллианта. Эти камни ей передал двоюродный брат мужа, работавший ранее на алмазных приисках Якутии.

Предатель Огородник Выпускника МГИМО Александра Огородника ЦРУ завербовали в начале 70-х. Некоторые утверждали, что он пошел на сотрудничество добровольно. По другой версии, дипломата сделали сговорчивым компрометирующие фотоснимки интимного досуга с сотрудницей Колумбийского университета Пилар Суарес (говорили, она тоже была агентом американцев). В помощь Огородникову в Москву кооптировали оперативную сотрудницу ЦРУ Марту Петерсон. Официально она работала мелким клерком в посольстве США, а на деле поддерживал связь с «кротом» через тайники. Но, несмотря на все предосторожности, предателя все-таки вычислили и арестовали вечером 21 июня 1977 года у входа в квартиру дома на Краснопресненской набережной. На первом же допросе после задержания Огородник покончил с собой, воспользовавшись капсулой с ядом, спрятанной в авторучке. Американку несколько недель спустя взяли с поличным — она как раз оставляла в тайнике депешу для предателя. При задержании Зайцев сломал Петерсон браслет от часов — в нем, как оказалось, прятался миниатюрный микрофон.

Фото: Александр Огородник / Публичное достояние

Суперкрот Поляков Остальные персонажи, которых отловили Зайцев с Группой «А», были не менее колоритными. Среди них оказался и генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков. Фронтовик, за мужество и героизм награжденный орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, партийный с 1942 года — такая биография сама собой отводила от него любые подозрения. Позднее сам Поляков заявлял, что пошел на предательство оттого, что любил риск, был идеологически не согласен с политическим режимом в СССР и вообще хотел «помочь западной демократии избежать натиска хрущевской военной и внешнеполитической доктрины». Но, возможно, причиной стала месть. В 50-х он под прикрытием работал в США при представительстве СССР в Военно-штабном комитете ООН. Как раз тогда заболел трехмесячный сын — нужна была сложная операция стоимостью 400 долларов. По тем временам это были большие деньги, и их у Полякова не нашлось. Руководство ГРУ в помощи отказало.

Фото: Дмитрий Поляков / Википедия

Американцы было предложили прооперировать мальчика в нью-йоркской клинике в обмен на «некоторые услуги для США». Но советский разведчик отказался, и его сын вскоре умер. Поляков вернулся на родину, а когда через пару лет снова приехал в Нью-Йорк, сам предложил свои услуги ФБР. Предатель сходу, на первой встрече, выдал шестерых шифровальщиков, работавших в советских загранпредставительствах в США. На второй назвал 47 фамилий советских разведчиков ГРУ и КГБ, действовавших в то время на американской земле. Поляков так впечатлил новых хозяев, что скоро ему предложили работать и на ЦРУ. «Крот» согласился. За четверть века Поляков передал американцам 25 ящиков секретных документов. В том числе информацию о 19 советских разведчиках-нелегалах, работавших в западных странах, 150 иностранцах, сотрудничавших с разведслужбами СССР, примерно 1500 действующих сотрудников разведслужб СССР. Бежать на Запад Поляков неоднократно отказывался.

Биографию Дмитрия Полякова использовали в романе Фредерика Форсайта «Икона» — получилась на редкость развесистая «клюква». Воспели шпиона в американском сериале «Активы» 2014 года: там его вывели одной из ключевых фигур. Предателя упоминали и в отечественном сериале «С чего начинается Родина».

Когда Поляков попался, за океаном очень горевали. Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси назвал предателя бриллиантом в короне и утверждал, что его стараниями Запад выиграл холодную войну. Особенно напирали на бескорыстие: шпион обходился США всего в три тысячи долларов в год, предпочитая брать «натурой» — электроинструментами, снаряжением для рыбалки и охоты. По закону воздаяния, генерал-майора ГРУ выдал такой же «крот», но работавший на СССР. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Полякова к расстрелу, который состоялся 15 марта 1988 года. Тогдашний президент США Рональд Рейган пытался договориться о помиловании или обмене, но просьба запоздала.

Фото: президент США Рональд Рейган и тогда уже президент СССР Михаил Горбачев / Sammy Minkoff, via www.imago-ima / www.globallookpress.com

Угон Ту-134 Зайцеву приходилось не только выслеживать и арестовывать шпионов, но и бороться с террористами. Осенью 1983 года грузинский священник Теймураз Чихладзе надоумил семерых молодых грузин — представителей золотой молодежи — захватить самолет и сбежать на Запад. Выбор террористов пал на авиалайнер Ту-134А рейса Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград. Поп собирался пронести на борт пистолеты и гранаты под своей рясой: «рамок» в аэропортах тогда еще не было, а досматривать священника никто бы не стал. Но Чихладзе передумал лететь — в последний момент у него наклюнулась оказия выехать за рубеж по церковной линии, так что он решил дождаться безопасной возможности покинуть СССР.

Фото: Теймураз Чихладзе на судебном процессе / Кадр из телепрограммы «Размышления» / Википедия

Компания справилась и без него: знакомая дежурная в аэропорте Тбилиси помогла пройти без досмотра. Так на борт пронесли два пистолета ТТ, два нагана и две ручные гранаты. Позднее, правда, выяснилось, что они были учебными, но угонщики об этом не знали. Зато палить из пистолетов успели потренироваться в доме одного из угонщиков. Террористы начали захват со стрельбы: наугад расстреляли нескольких человек, в которых заподозрили представителей службы авиационной безопасности. Затем ворвались к летчикам, потребовали брать курс на Турцию и снова начали стрельбу. Но экипаж тоже был вооружен, так что одного из террористов убили, еще трех ранили. Дверь в кабину пилотов удалось запереть. Командир передал на землю сигнал тревоги и начал возврат в Тбилиси. Благодаря сумеркам угонщики не сразу об этом догадались. Но когда поняли, что случилось, принялись диктовать свои условия. Терять террористам было нечего.

Фото: Самолет Ту-134А / Википедия

Растерявшиеся власти не знали, что делать: в СССР угон самолета был диковинкой, четкого протокола на этот случай не существовало. Даже провести переговоры толком не сумели. Только после прибытия Группы «А» приняли решение о штурме. Бойцам предоставили для тренировки аналогичный борт. Зайцев возглавлял одну из команд захвата. Рано утром они проникли в самолет через кабину пилотов и с плоскостей крыльев. Только тогда угонщики выяснили, что их гранаты — муляжи. Именно Зайцев скрутил лидера террористов — 25-летнего художника киностудии «Грузия-фильм» Иосифа Церетели. В ходе штурма никто из заложников не пострадал. Операция длилась всего несколько минут.

Незадолго до угона один из бандитов, 21-летний актер киностудии «Грузия-фильм» Гега Кобахидзе сыграл в фильме «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе. После того, как стало известно, что Кобахидзе был угонщиком, да к тому же еще убил и ранил нескольких человек, все сцены с его участием пересняли с другим актером.

Церетели не дожил до суда. Четырех террористов, включая их идейного вдохновителя в рясе, Верховный суд Грузинской ССР приговорил к смертной казни. Апелляции не помогли. К единственной женщине среди угонщиков проявили снисхождение: Тинатин Петвиашвили получила 14 лет лишения свободы. Дежурная из аэропорта — три года условно. Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия (тот самый, который начал войны с абхазами и осетинами) в 1991 году щедрой рукой выпустил Петвиашвили на свободу. Политик не посчитал важным, что на совести преступников остались пять жизней — два пассажира и три члена экипажа. Ранения получили 10 человек, а двое из них остались инвалидами.